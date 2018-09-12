Школьный стадион стал спортплощадкой для всех

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T19:19:29+03:00

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Двор школы № 187 принимал гостей. Первое сентября позади, а приятные открытия, которые объединяют и школяров, и взрослых, продолжаются. На сей раз событием стало открытие спортивной площадки, где сможет заниматься каждый. В Станиславском жилмассиве таких мест немного, поэтому эта площадка стала настоящим подарком для жителей.

СТАДИОН ВЫБРАН НЕСЛУЧАЙНО

- В жилмассиве есть проблема - малое количество культурно-спортивных сооружений,- говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Николай Андреевич Тямин.- Так исторически сложилось, что, когда возводили спальные районы, строили в основном школы и детские сады. Никто в то время не думал про спортивные площадки или тем более стадионы. Сейчас мы исправляем эту ошибку, но, так как свободной территории на территории массива уже почти не осталось, мы с коллегами приняли решение построить площадку именно здесь - по взаимной договоренности с коллективом школы № 187.

Николай Тямин.

Несмотря на то, что территория школы закрыта, на площадке смогут заниматься все желающие. А их, можно быть уверенными, будет много, ведь спорт занимает важное место в жизни новосибирцев.

- К счастью, сейчас уже пройден тот этап, когда занятия спортом уходили на второй план, - продолжает Николай Тямин. - Сегодня мы видим, что люди активнее занимаются физкультурой. На нашей площадке смогут заниматься группы здоровья для бабушек и дедушек и людей среднего возраста, и, конечно же, она станет отличной возможностью для детей заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Уже в день открытия площадка полюбилась многим гостям праздника. Дети с радостью играли в футбол и старались успеть опробовать все тренажеры, шведские стенки. Своими впечатлениями поделилась Валентина Николаева, участница праздника и мама одного из юных спортсменов:

- Мой сын Захар в этом году пошел в первый класс в 187-ю школу. Кроме того, здесь же он занимается в секции греко-римской борьбы. Сам по себе мальчик очень активный, спортивный, поэтому нам именно такой площадки и не хватало. К тому же теперь дети смогут проводить уроки.

физкультуры на улице, на специально оборудованной для этого площадке. А раньше у школы не было специально отведенного для этого места - был только спортивный каток.

В ПЛАНАХ - БАССЕЙН

Оборудование площадки в Станиславском жилмассиве пестрит разнообразием, здесь можно найти снаряд на любой вкус. Однако открытие спортивной площадки далеко не последнее мероприятие, способствующее развитию культурно-спортивной жизни в Кировском районе. Советом депутатов города Новосибирска запланировано еще несколько внушительных проектов.

- На сегодняшний день мы уже оборудовали в этой школе класс греко-римской борьбы.

Сейчас там занимаются более 100 детей - мальчишек и девчонок, и мы планируем помогать им в дальнейшем, - пояснил Николай Тямин. - Кроме того, у нас есть еще один проект, но он пока только в планах. Мы хотели бы построить на стадионе за школой № 15 плавательный бассейн. Пока мы ограничены в вопросе средств, но этот земельный участок ждет своего инвестора.