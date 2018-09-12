Особенным детям - особая школа

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-11T19:19:29+03:00

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В этом году 1 сентября долгожданное новоселье отметила школа для глухих и слабослышащих детей. Шесть лет ребятишки ждали новое современное здание.

Решение о том, что школе-интернату № 37 нужно новое здание, было принято еще шесть лет назад. Строительство шло непросто, но в этом году наконец-то новое здание было введено в эксплуатацию. Торжественно открывать школу приехали множество гостей, в том числе и депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный. Он, как никто другой, хорошо знаком с ситуацией, в которой оказалось коррекционное учреждение.

Прежде занятия велись по адресу: улица Саратовская, 24а. Это здание находится на избирательном округе депутата.

- Старое здание пришло в негодность. Продолжать учиться там дети не могли. И шесть лет назад было принято решение о проектировании нового здания для школы № 37. Финансирование шло из городского, областного и федерального бюджетов, - объяснил народный избранник. - Нужно отметить работу как предыдущего мэра, так и действующего, который очень внимательно следил за строительством. Совет депутатов города Новосибирска принимает бюджет города, и нужно было постоянно обращать внимание, в каком объеме заложены деньги на эту стройку.

Антон Тыртышный.

Никто не скрывает, что за это время и у власти, и у строителей возникали трудности.

- Это сложный объект с точки зрения и площадки, и обоснования, зачем нужно строить настолько большую школу для не очень большого количества детей. Однако речь идет о детях, которые не могут обучаться в других школах, поэтому такие затраты вполне оправданны, и эти нюансы нужно было учитывать всегда. Был очень непростой момент для всех, когда возникли трудности с финансированием этого объекта. Компания строила это здание фактически из собственных оборотных средств на свой страх и риск, и нужно сказать строителям огромное спасибо, - отметил депутат Антон Тыртышный. - Они подождали финансирования из бюджета некоторое время. Для руководителя крупной строительной фирмы это было очень серьезное решение. Но благодаря тому, что определенный риск брали на себя и строители, и власть, сегодня мы открываем эту прекрасную школу.

Новое здание лично проверила и министр просвещения России Ольга Васильева, которая после подробной инспекции сказала:

- Я думаю, что сегодня это одна из самых лучших коррекционных школ для слабослышащих

детей в Сибирском федеральном округе и не только.

Новая школа оснащена по последнему слову техники. Здесь и специальная звуковая аппаратура, и доски, и планшеты, и даже свой бассейн!

- Школа полностью удовлетворяет специфическим требованиям детей с нарушениями слуха и слабослышащих, - подчеркнул депутат. - Это не просто школа, а интернат, где постоянно могут проживать в специальных комнатах до 120 ребятишек.

В этом году в новую школу пришли обучаться 200 ребятишек со всей области. Впереди у них много интересного, а учиться в таком здании - одно удовольствие!

- Хочу пожелать ребятам успехов, чтобы они были полноценными членами общества, радовали и учителей, и своих родителей и, конечно, берегли свою новую школу, - пожелал удачи детям Антон Тыртышный.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чем уникальна школа № 37

Площадь - 13,9 тысячи квадратных метров

Количество учеников - 220 человек

Интернат - 120 человек

Детский сад - 20 человек

Общая стоимость - 591,4 миллиона рублей

- городской бюджет - 491,4 миллиона рублей

- областной бюджет - 100 миллионов рублей

Дополнительно на мебель выделено - 74 миллиона рублей.