Пробежала два километра за 9 минут и навсегда осталась в памяти

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-11T17:18:47+03:00

Именно эту грамоту получила Нина. В кроссе, посвященном 70-летию комсомола, Нина участвовала, когда ей было 14 лет.

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У каждого в семье хранятся реликвии, которые при случае показывают гостям и говорят, какой ценой они достались. И в такие минуты понимаешь цену победы, трудового подвига, за который и по сию пору не стыдно. Возможно, вы храните медаль прадедушки, которую он получил во время Великой Отечественной войны. Или вы сами получили грамоту за заслуги. Совершенно неважно, за что вас отметили, - у вас есть замечательная возможность сделать так, чтобы память об этом событии осталась в истории всей Новосибирской области. Для этого достаточно поучаствовать в проекте «История одной награды», который проводит Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

- Задача нашего проекта очень проста - привлечь разные поколения сибиряков к изучению истории - своей семьи, малой родины, целой страны, - говорит Ольга Липатникова, сотрудница Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - А еще рассказать нашим подросткам о том, как работали, воевали, добивались успехов те, кого уже нет рядом с нами.

Сейчас Нине 44.

Кстати, одной из первых участниц проекта стала 44-летняя Нина Агаева из Купинского района: 30 лет назад, в 1988 году, она была комсомолкой и побила рекорд школы по бегу. Нина Владимировна поделилась своей историей.

- Как и для многих молодых людей конца 1980-х - начала 1990-х наша комсомольская юность была наполнена разнообразными событиями. Я жила тогда в поселке Советский, все молодые люди были комсомольцами, - вспоминает Нина Владимировна. - Мы очень волновались, когда нас принимали в ряды ВЛКСМ, учили устав. Это было и престижно, и ответственно, и почетно, мы гордились тем, что носим на груди комсомольский значок.

Наша землячка была комсоргом школы, награждалась грамотами различного уровня. Одну из них Нине Агаевой вручили за первое место в кроссе на 2000 метров, посвященном 70-летнему юбилею ВЛКСМ.

- Это был 1988 год, мне тогда было 14 лет. И я училась в 8-м классе. Дистанцию пробежала за 9 минут 17 секунд, - улыбается Нина Владимировна.

Кстати, на стенде в Советской средней школе до сих пор висит информация «Рекорды школы», где рассказывается о восьмикласснице Нине и ее рекорде, который до сих пор никто не побил. А теперь по стопам сибирячки пошла ее племянница: она учится в той же школе и тоже занимается спортом. Сможет ли она побить рекорд тети и прибавится ли в семейном архиве еще одна награда, узнаем!

ВАЖНО!

Поучаствовать в акции «История одной награды» могут все желающие. Для этого нужно до 24 сентября 2018 года отправить материалы (фотографию награды, ее историю и ваши контактные данные) в электронном виде на e-mail cgpvnso@mail.ru , указав тему письма «История одной награды». Авторы лучших работ станут участниками цикла телевизионных сюжетов о наградах жителей Новосибирской области. Также материалы будут размещены на официальном сайте организаторов www.patriotnso.org, в разделе «История одной награды». Уточнить всю информацию можно в ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области» по телефону (383) 218-18-22.