2018-09-11T17:18:47+03:00
Общество

Минприроды: Сибирь ждут засухи и пожары, которые уничтожат все живое

О том, какие изменения в климате произойдут в Новосибирской области, рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Зыкин
Татьяна СОЛОВОВА
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Некоторые ученые предполагают, что Новосибирск столкнется со страшной засухой.Некоторые ученые предполагают, что Новосибирск столкнется со страшной засухой.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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СМИ наперебой цитируют отрывки из проекта ежегодного доклада Минприроды РФ «Об охране окружающей среды». В нем описывается, как изменения в климате повлияют на различные регионы, в том числе и на Новосибирскую область. Прогнозы, мягко скажем, устрашающие: засухи, пожары, уничтожение растительности, гибель животных…

Мы попросили доктора геолого-минералогических наук Владимира Зыкина, заведующего лабораторией геологии кайнозоя, палеоклиматологии и минералогических индикаторов климата Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева СО РАН, проанализировать каждый из этих пунктов.

«КАКАЯ ЗАСУХА? КЛИМАТ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ВЛАЖНЫМ!»

— Владимир Сергеевич, начну с первого пункта. Судя по докладу, к середине XXI века юг нашей области ждет аридизация климата (то есть он станет более сухим — прим.авт.), увеличение повторяемости и масштабов засух, дестабилизирующих сельскохозяйственное производство…

— Судя по последним исследованиям, с потеплением связано увлажнение климата, а не его аридизация. Вообще это очень сложный вопрос — как связать осадки с температурой? Климат трудно поддается моделированию. Но тот же Гидрометцентр передает, что количество осадков за последнее время увеличилось почти в три раза. Поэтому о засушливости климата говорить преждевременно: этот процесс очень слабо изучен! Возможно, специалисты, которые составляли прогноз, не все оценили.

— Второй пункт, относящийся опять же к Новосибирской области: нашему региону якобы грозит частичное (иногда практически полное) уничтожение урожая, повреждение сельскохозяйственных и плодово-ягодных растений, снижение качества, вкусовых свойств и товарного вида получаемой сельскохозяйственной и плодово-ягодной продукции.

— Да, у нас будет теплее, но как раз в теплых странах растут самые сочные овощи и фрукты. Даже в Москве яблоки растут, потому что там теплее. А у нас какие яблоки? Ранеточки! Почему вдруг у нас из-за потепления станет хуже сельхозпродукция? Есть сорта, которые растут в более теплые и более холодных условиях, просто будут сеять другие сорта.

УЧЕНЫЕ НАШЛИ В СИБИРИ УЛИТКУ, КОТОРАЯ ТУТ НЕ ВОДИЛАСЬ

— Еще один пункт: пожары уничтожат запасы древесины и пагубно повлияют на возобновление ее ресурсов. В огне погибнут животные и растения, будет нанесен вред здоровью людей (как непосредственно из-за огня, так и через загрязнение атмосферы)…

— Если у нас климат будет более увлажненным, то пожаров как раз станет меньше! Трудно сказать другое: насколько сильные нас ждут дожди. Но испаряемость с океана увеличится, значит, в атмосфере у нас будет больше влаги, осадков.

— А ваш прогноз: что ждет Новосибирскую область?

— То, что идет потепление и оно будет продолжаться, это совершенно точно. В последнее межледниковье на территории Сибири жил моллюск, который свойственен для юга Средней Азии (точнее — юга Аральского моря) и, можно предположить, что нас ожидает подобный климат. Но не завтра. Хотя сигналы этого есть и сейчас: на берегу Обского моря можно увидеть улитку, которая раньше там не водилась!

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