Пять тысяч детей без прививки: в Новосибирской области дефицит вакцины от полиомиелита

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-11T16:21:11+03:00

Первые две прививки от полиомиелита должны делать детям только инактивированной вакциной, которой в Новосибирской области сейчас нет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прививки от полиомиелита малышам не могут сделать ни в государственных больницах, ни в частных медицинских центрах

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В «Комсомолку» обратились встревоженные родители маленьких сибиряков:

- Ребенку почти два года, но ни одной прививки от полиомиелита ему до сих пор не сделали.

Врачи в разговорах с новосибирцами не скрывают:

- Вакцин нет. Когда будут? Не знаем!

Мы решили выяснить, куда пропал жизненно важный препарат, можно ли купить его за деньги, есть ли альтернатива зарубежной вакцине и сколько малышей остаются сейчас в регионе без защиты от опасной инфекции.

«ПРИВИВКИ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!»

Полиомиелит - очень опасное заболевание. Инфекция поражает нервную систему, вызывает паралич и в большинстве случаев приводит к смерти. Самая надежная защита от этой напасти - прививка.

- Доченька родилась 31 января 2017 года. Сейчас по графику ей должно быть сделано три прививки от полиомиелита, но пока не сделано ни одной, - рассказала «КП» - Новосибирск» встревоженная родительница Алина Заманова. - Сначала врач говорила, что пока поставят другие прививки. Но ребенку исполнился год - все, что можно было, уже сделали. Тогда врачи стали говорить: «Прививки нет». И добавляли, что непонятно, когда будет. Объясняли, что просто нет поставок от Минздрава.

Сибирячка написала обращение в Росздравнадзор и Минздрав.

- Мне ответили, что такая ситуация по всей стране. Детям сейчас ставят импортную вакцину, а ее производят очень мало, поэтому ее просто не хватает, - отметила Алина. - Масштабы начинают пугать. Вакцины нет даже в частных клиниках.

Мы проверили - обзвонили с десяток медицинских центров. Вакцины действительно нигде нет.

- У нас нет ее в наличии. Мы можем записать вас в лист ожидания. Когда вакцина появится, будем обзванивать пациентов. На одну ампулу по пять пациентов уже записаны, - рассказали в одном из центров.

В другом даже обнадеживать не стали:

- У нас только капельки. Если вас интересует вакцина в инъекциях, то ее у поставщиков нет уже полгода.

«ОЧЕРЕДНАЯ ПОСТАВКА ОЖИДАЕТСЯ»

Ситуацию с дефицитом вакцины подтверждают и в региональном Минздраве.

- Недопоставка инактивированной полиомиелитной вакцины привела к нарушению сроков вакцинации детей в возрасте 1 - 2 лет против полиомиелита, - говорится в официальном ответе ведомства на запрос «КП» - Новосибирск». - В настоящее время вакцина, поступившая в 2018 году, израсходована. Очередная поставка ожидается.

В общем, ждите, когда федеральный Минздрав закупит, если сможет, конечно. По данным регионального ведомства, на данный момент в Новосибирской области вакцинацию не провели для 4,8 тысячи детей из-за отсутствия поставок вакцины и отказа родителей от вакцинации.

- По новому национальному календарю прививок вначале первые две прививки должны ставиться детям только инактивированной вакциной. Первая - в 3 месяца, вторая - в 4,5, третья - в 6. Последующие ревакцинации могут проводиться живой вакциной, - объяснила главный педиатр Новосибирской области Татьяна Анохина. - Сейчас есть вакцина «Пентаксим», тоже импортная, - от пяти инфекций сразу, в том числе в этот список входит и инактивированный полиомиелит. Но эта вакцина ставится бесплатно детям из групп риска при конкретных диагнозах. Всем детям ее ставить нет возможности - на территории России в таком количестве ее просто нет.

В частных медицинских центрах «Пентаксим» есть. Стоит он немало - от 2 до 3 тысяч рублей. Плюс еще родителям придется выложить за прием педиатра от 500 до 900 рублей.

Придется выбирать - или брать ситуацию в свои руки, или ждать, когда вакцину только от полиомиелита закупят или в России не начнут производить свою.

СПРАВКА «КП»

Полиомиелит (от др.-греч. polios - «серый», myelos - «спинной мозг») - детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.