Выборы губернатора Новосибирской области 2018: демон на участке, каша для избирателей и люди с крыльями

СЕГОДНЯ 19:42 2018-09-09T19:45:39+03:00

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Закончились выборы губернатора Новосибирской области 2018. Избирком еще подбивает точные цифры, но уже известно, что проголосовала четверть тех, у кого есть на это право.

- По данным на 19.30 явка в Новосибирской области составила 27,84% избирателей, - сообщила Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» Виктория Сумина, представитель областной избирательной комиссии.

Судя по всему, итоговая явка будет около 30%. Остальные, наверное, предпочли дачные работы. Во всяком случае, в преддверие голосования сибиряки в соцсетях шутили, что голосовать будут за картошку в огородах – как раз пора копки.

Известны и самые активные часы: больше всего люди голосовали с 12 до 15.00. Именно в эти часы на участках побывало 9,43% избирателей. Иначе говоря, по 3% - в час.

А вот утром люди шли заполнять бюллетени очень неохотно: с 8 до 10 на участках побывало 2,69% избирателей.

Болельщики ХК "Сибирь" пошумели на избирательном участке.Фото: СОЦСЕТИ

Известны районы с наиболее высокой явкой. В области это – Здвинский, Сузунский и Кочковский, в административном центре – Железнодорожный, Советский и Центральный. Хотя утром в лидерах был Академгородок – вероятно, научная интеллигенция встает раньше.

Не обошлось без инцидентов. Так, например, за несколько дней до выборов выяснилось, что в Первомайском районе чиновники решили поднимать явку незаконным способом. Предприниматели получили из администрации письма (или, как минимум, было одно такое письмо) со словами: «Просим вас оказать содействие по повышению явки избирателей». Прокуратура уже объявила, что такое распоряжение – вне закона.

Избирком разбирается с еще одним неприятным фактом: есть сведения, что на один из участков не впустили маму с коляской.

Зато к урнам запросто допускали людей… с крыльями. В день выборов желающие делали селфи на участках, чтобы бороться за призы – телевизоры, планшеты и гироскутеры.

В сети ВКонтакте можно найти много оригинальных снимков. Например, Юлия Коваль выложила снимки с крыльями из листьев. Костюм, судя по всему, олицетворяет осень.

На странице Аксиньи Альшевской - групповая фотография: избирательница стоит между ангелом и демоном. В необычных костюмах – девушки. У одной опять-таки - крылья, у другой – рога.

Интересно, кого послушала девушка?Фото: СОЦСЕТИ

- Что только не нашептывали мне сегодня ангел и демон, но я сделала правильный выбор! - Подписала девушка фотографию. Но, правда, не пояснила, кого хотели видеть во главе области ее странные собеседники.

Есть и более массовые перфомансы. На странице Дмитрия Гойденко из Старых Карачей – снимок с небольшим народным ансамблем: четыре мужчины в русских народных костюмах и гармонь. А фаната хоккейной «Сибири» пришли, вообще, не большой армией: 33 человека и собака. Причем зверь – в костюме клуба!

Традиционно, на участках подкармливали избирателей: работали прилавки со свежей выпечкой и бутербродами. А кое-где электорат потчевали и гречневой кашей. Так что проголосовавшие уже не смогут сказать, что вернулись с участков несолоно хлебавши.