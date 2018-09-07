Медицина на высоте: футбольный врач спас жизнь пассажирке самолета «Новосибирск — Хабаровск»

СЕГОДНЯ 18:03 2018-09-07T18:03:55+03:00

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Утром 7 сентября, на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Хабаровск, была суматоха. 59-летняя пассажирка начала задыхаться, у женщины случился астматический приступ. Командир корабля по громкой связи объявил:

— Нет ли на борту врачей или медиков?

Помочь вызвался врач футбольного клуба «Сочи» Андрей Андрианов, он летел со своей командой на матч.

— Минут через 30 после взлета прошло это объявление, — рассказал КП — Новосибирск Андрей Андрианов. — Я, конечно, откликнулся. Прошел вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолета, там была побледневшая пожилая женщину. Рядом с ней уже находилась медсестра одной из больниц Хабаровска, также летела этим самолетом. Девушка — молодец, быстро ввела меня в курс дела.

Состояние женщины осложняла перенесенная накануне сложная операция на позвоночнике. Самолет могли посадить два раза: в Красноярске и в Чите, когда состояние пассажирки ухудшалось. Однако, благодаря грамотной работе медиков и кислородной маске, обошлось без экстренной посадки.

Вовремя оказанная медицинская помощь позволила не только избежать экстренной посадки итак задержавшегося рейса, но и сохранить жизнь женщины.Фото: СОЦСЕТИ

— Мы думали, что кислорода не хватит, но все же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления... Оставшиеся четыре часа полета я провел рядом с женщиной, контролируя ее состояние, — говорит Андрей.

После того, как самолет приземлился в Хабаровске, заботу о женщине взяли на себя сотрудники врачебного здравпункта аэропорта. На земле пассажирке стало легче, и она уже самостоятельно смогла отправиться домой.