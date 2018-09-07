2018-09-07T15:46:05+03:00
Здоровье

Четыре года жил в больнице: впервые в России врачи пересадили 10-летнему мальчику донорские почку и печень

В Новосибирске провели двойную трансплантацию ребенку не от родственников, а от донора [фото]
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Вадим - очень смелый мальчик. Он пришел с мамой в больницу, чтобы пообщаться с журналистами.Вадим - очень смелый мальчик. Он пришел с мамой в больницу, чтобы пообщаться с журналистами.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Вадиму 10 лет. Он сидит в маске рядом с мамой на кушетке в окружении десятков журналистов. Держится как настоящий мужчина, только чуть сжимает ладошки - волнуется. Два месяца назад ему сделали уникальную операцию - пересадили от донора почку и долю печени. Без вмешательства докторов у 10-летнего мальчишки с добрыми глазами и теплой улыбкой шансов повзрослеть не было.

ЖИЗНЬ В БОЛЬНИЦЕ

Проблемы со здоровьем у Вадима начались четыре года назад. Тогда анализы, которые назначила педиатр, впервые показали: если семилетнего мальчика не обследовать, то быть беде.

- Он не ощущал какого-то недомогания и не понимал, почему его держат в больничной палате, - тихо рассказывает мама мальчика Елена Колпакова. - Почти четыре года он видел только больничные стены и заботливый медицинский персонал.

Вадим хочет стать изобретателем и создать машину времени. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вадим хочет стать изобретателем и создать машину времени.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Врожденное заболевание почек привело к тому, что они вышли из строя, а затем «потянули» за собой и печень. И если проблему с почками можно было решить гемодиализом (специальный аппарат очищал кровь ребенка три раза в неделю. - Прим. авт.), то печень заменить невозможно.

- Мы оказались в непростой ситуации. Требовалась пересадка обоих органов одновременно. Донорство родителей было невозможно, - говорит главный трансплантолог Новосибирской области, заведующий отделением трансплантации органов Новосибирской областной клинической больницы Александр Быков.

Медики, которые лечили Вадима четыре года (слева направо): медицинская сестра Алена Болгар, врач-трансфузиолог Антон Козин и заведующий отделением гемодиализа Александр Межин. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Медики, которые лечили Вадима четыре года (слева направо): медицинская сестра Алена Болгар, врач-трансфузиолог Антон Козин и заведующий отделением гемодиализа Александр Межин.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Проходили месяцы, а донор не находился. И вот в конце июня маме Вадима позвонила бабушка, которая сидела с ребенком в больнице.

- Мы с мужем скорее поехали в больницу, а здесь уже собрался консилиум врачей, - вспоминает Елена. - Они спросили нас, согласны ли мы на операцию. Мы сказали: «Конечно!» Знали, что в Новосибирске такие операции не проводились, было очень страшно, но, так как врачи стали нам фактически родными за это время, мы им доверились. И не зря.

ДЕВЯТЬ ЧАСОВ НА ПУТИ К СПАСЕНИЮ

- Мы последовательно удалили печень, имплантировали фрагмент от донора, а затем провели трансплантацию почки, - объясняет суть операции руководитель хирургической службы, куратор хирургического отделения по пересадке органов Новосибирской областной больницы Иван Поршенников. - Послеоперационный период прошел хорошо.

Сейчас Вадим уже живет дома в своей комнате. Пока до конца не окреп - учится на дому и немного огорчается:

- Прыгать хочется, но нельзя... Хочу стать изобретателем...

За нашим разговором с мальчиком очень пристально наблюдали врачи, которые были с ним рядом все это долгое время. Они и рассказали подробнее о своем «повзрослевшем» на глазах пациенте:

- Нам немного смешно слушать, как вы с ним сюсюкаете, потому что мы Вадима знаем четыре года. Как все больные дети, он повзрослел гораздо раньше своих сверстников. Вадим всегда понимал, что все серьезно, и никаких иллюзий по поводу своего здоровья у него не было. А когда он говорит, что хочет стать изобретателем, - это, знаете ли, не прикол, - улыбается заведующий отделением гемодиализа Новосибирской областной больницы Александр Межин. - С ним можно обсуждать многие темы. Он одаренный ребенок именно с точки зрения точных наук. Вадим интересовался всей больничной техникой, различными медицинскими аппаратами, и они его меньше пугали и настораживали, чем других детей. Из картона, пустых пластиковых бутылок и трубочек он даже сделал макет аппарата гемодиализа. Прибор получился как настоящий...

Вадим слепил аппарат гемодиализа из того, что было у него под рукой. Врачи с улыбкой говорят: «Прибор - как настоящий!». Фото: Александр МЕЖИН

Вадим слепил аппарат гемодиализа из того, что было у него под рукой. Врачи с улыбкой говорят: «Прибор - как настоящий!». Фото: Александр МЕЖИН

Врач-трансфузиолог Антон Козин добавляет к этой характеристике:

- Очень любознательный ребенок. Изучали с ним учебник по физике седьмого класса, и он спокойно, вообще без проблем понимал, о чем идет речь. Самое главное, что хочет сделать Вадим, - машина времени. Это его мечта. И я, честно сказать, зауважал его за это стремление. Мало кто может признаться, что хочет изобрести такой прибор.

Врачей поддерживает и медицинская сестра Алена Болгар:

- Прекрасный ребенок. Все знает про космос, собирает конструкторы, переписывается с ребятами в интернете. Переделывает, перекрашивает модельки. Никогда не жаловался, не капризничал. Даже если ему тяжело - он держится из последних сил, мужественно.

Гордится Вадимом и, конечно, своими сотрудниками и главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов:

- Наша больница - среди лидеров в трансплантационной области и абсолютный лидер именно в детской трансплантации. Такие операции выполнимы только в серьезном лечебном учреждении, где сконцентрировано и скоординировано все: работа педиатров, реаниматологов, молодая команда трансплантологов. В общем, как у нас.

При этом проблема детской трансплантации в России достаточно острая. Если бы взрослый донор вовремя не нашелся, страшно представить, что было бы с Вадимом. А при этом забирать органы у погибших детей в нашей стране запрещено.

Куратор хирургического отделения по пересадке органов облбольницы: - Вадим теперь постоянно должен наблюдаться у врачей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Куратор хирургического отделения по пересадке органов облбольницы: - Вадим теперь постоянно должен наблюдаться у врачей.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Детского донорства в России нет. По действующему законодательству донорами могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане. Долго обсуждается новый проект закона. Если он будет принят - появится возможность использовать умерших детей в качестве доноров. К сожалению, дети умирают, но другие могли бы и не умирать. В законе, конечно, заложено и обязательное получение информированного согласия родителей в таких случаях, - надеется на лучшее будущее детской трансплантологии главный специалист региона Александр Быков.

В случае с Вадимом все прошло отлично. Теперь мальчик идет на поправку. «Комсомолка» желает Вадиму здоровья, а также очень ждет его успехов в физике, и, конечно, машины времени!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней
Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Глобальный эксперимент показал: наш мозг - это проекция интернета
Во всяком случае, новое исследование позволяет утверждать, что сигналы в нашем головном мозге распространяются по принципу глобальной сети. Также ученые развеяли миф, что интеллектуальные игры помогают продлить молодость мозга
Новости 24
Это не птица, а Хищник какой-то: сибиряков напугала странная находка в пожарной части
Воспитал чемпионов: тренеру Александра Карелина и Романа Власова вручили медаль
Министерство ЖКХ Новосибирской области проверяет благоустройство сквера в Мошково
Новый дорожный знак: для новосибирских ежей сделали пешеходный переход
«Пелемёты» привлекли внимание чиновников
Собака устроила игры со спасателями в коллекторе под Бугринским мостом
Мурашки по коже: сибиряк снял мистическое видео Новосибирска
Для Новосибирской области закупят 45 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой помощи
На участке дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» завершен капремонт
Хоррор по-новосибирски: женщина с окровавленным лицом и руками звала с балкона на помощь
Новосибирец с татуировкой на затылке пропал после своего 25-летия
В центре на статуе Ленина нарисовали фашистскую свастику
«Дорогой фаст-фуд»: McDonald’s выиграл суд и получит около 30 миллионов от мэрии Новосибирска
В жизни на него вообще не похож: новосибирская модель снялась с двойником Путина из Comedy Club
Сбежал от ответственности: новосибирец сбил беременную девушку и скрылся с места ДТП
Погода в Новосибирске на день: 7 сентября потеплеет до плюс 20 градусов
Почитать не получилось: девушка смутила прохожих своим танцем у библиотеки
600 жителей Новосибирской области получат новое жилье по программе переселения
Опять двойня: сибирячка, родившая сиамских близнецов, вновь стала мамой
Итоги поездки главы Новосибирской области в Пашино: бассейн необходимо восстановить, ремонт больницы ускорить
В Новосибирской области с клиентами МФЦ начали разговаривать роботы
«Танцует как девчонка»: сибиряка осудили в Интернете за женственное вог-видео
Только чтобы без машины не остался: пенсионерка заплатила 100 тысяч по алиментам за сына- должника
Помощник экс-депутата получил трое суток за избиение блогера
«Пелемётом» - по фашистам»: На аллее Героев Советского Союза разместили плакаты с грубыми ошибками
Женщин увозят с работы на скорой: в Новосибирске количество пострадавших в аварии с автобусом и джипом увеличилось
Бизнес-вумен: сибирячка с дочками прятала героин в пачках от мороженого
Экипаж так решил: самолет до Москвы вынужденно сел в «Толмачево»
Неудачно прыгнул в воду: новосибирец ударился головой в прыжке со скалы на Горской