«Пелемёты», «в атакую» и «в плавь»: на плакатах в честь фронтовиков нашли кучу ошибок

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-06T15:32:13+03:00

В Новосибирской области на реконструкцию аллеи Героев Советского Союза потратили почти 20 миллионов рублей, но вот корректора нанять забыли... [фото]

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Сначала жители Мошково радовались: наконец-то нашлись деньги на реконструкцию аллеи Героев Советского Союза, которая проходит по центру села. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» райцентру перепало около 20 миллионов рублей. Народ предвкушал, как все будет чисто, аккуратно и красиво - в общем, как и должно быть в сквере, посвященном подвигам героев Великой Отечественной.

И вот помпезное открытие аллеи. А там... Мама дорогая! Как шутят в интернете, «Ожидание» - «Реальность». Голая земля, трубы, раскуроченный тротуар, трещины в гранитной плитке и венец всему - аллея с плакатами - портретами Героев Советского Союза. Жители подошли к плакатам, стали пробираться сквозь буквы…

Голая земля, трубы, раскуроченный тротуар, трещины в гранитной плитке и венец всему - аллея с плакатами - портретами Героев Советского Союза.Фото: СОЦСЕТИ

- Издеваетесь? Это гастарбайтеры, что ли, писали? - зашумел народ.

«Отправьте чиновников сдавать ЕГЭ» - слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» возмущены безграмотностью мошковских властей. 00:00 00:00

Что ни описание подвига, то куча грамматических и пунктуационных ошибок. «Пелемёты», «в атакую», «превосходство фашистов в трое» - и это только цветочки! Некоторые предложения просто не дописаны: «С тех пор солдаты...» Читатель так и не узнает, что там дальше. Итого из 12 плакатов, посвященных Героям Советского Союза, ни одного не нашлось без ошибок.

Новое слово в русском языке...Фото: СОЦСЕТИ

ИСКОРЕЖИЛИ ПАМЯТНИК

Возмущенные жители обратились к общественникам. Те выехали на место - по телефону, говорят, как-то даже не верилось…

- Мы люди, увлеченные историей России, все патриоты, а тут такой кошмар! Я даже не могу найти никаких разумных объяснений, почему такое могло произойти! Кто это писал? - поделился своим возмущением с «КП» - Новосибирск» общественник Алексей Носов. - Может быть, заставили писать двоечников из младшей школы? Но даже если так, то корректор мог поработать с текстом перед печатью! Где-то, кто-то должен был это увидеть! Это все делалось на бюджетные деньги. И когда профильный чиновник подписывал акт приемки, он что, не видел всех этих «пелемётов», отсутствие запятых, фашистов «в трое»? Чиновник, который подписывал все это в Мошковском районе, - он же сам на этой земле родился! Это его земляки, его история. И такое наплевательское отношение... Это не просто профнепригодность и халатность, а идеологическая диверсия!

Что произошло с солдатами, так и осталось загадкой.Фото: СОЦСЕТИ

Вслед за народом, общественниками шумят уже и филологи.

- Нужно все это убрать. Причем за счет той организации, которая заказывала печать. Это искореженные и оскверненные памятники - за это нужно наказывать. Когда отдаешь любой текст в типографию - ты должен его выверить и нести ответственность за все запятые и буквы, - высказала свое мнение доцент кафедры филологии кандидат филологических наук НГТУ Елена Масолова. - У нас, конечно, очень много ошибок на баннерах, в метро, на домах, но когда они появляются уже на памятниках - это означает, что мы доходим до последней черты, когда начинается просто одичание.

Смех сквозь слезы.Фото: СОЦСЕТИ

«ЧИНОВНИКОВ - В ДВОРНИКИ!»

Юристы говорят, что за грамматические ошибки дельцов не посадишь. Ну нет такой статьи в Уголовном кодексе!

- Наказать может только государство - и то административными взысканиями. Здесь гражданские отношения неприменимы, и уголовные тоже, - объясняет юрист Алексей Крестьянов. - Это же не вандализм, нет умысла и состава преступления. Надо ставить вопрос о соответствии занимаемой должности тех чиновников, кто курировал этот вопрос. Увольнять их - и все. Пусть идут метлой машут на улице.

Возмутили жителей и общественников не только плакаты с ошибками и без запятых, но и общее состояние сквера: куда делись 20 миллионов рублей - ушли в растрескавшуюся плитку?

Плитка с дырами...Фото: СОЦСЕТИ

- На фотографиях хорошо видно: сухие неприжившиеся кустарники, редкие петуньи по две-три штуки. У монумента Славы недавно явно проводился ремонт - это понятно по достаточно свежим гранитным плитам. Но они все уже растрескались! Из грунта торчат пластмассовые трубы, газоны лысые. Что это была за реставрация? Нужно разбираться прокуратуре! - считает Алексей Носов.

По версии чиновников, это ремонт и благоустройство...Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» обратилась за комментариями и к администрации рабочего поселка. Может быть, есть какое-то разумное объяснение всему этому… Если наказать за незнание русского языка почти невозможно, то за реализацию проекта в целом - вполне реально.

- Я не могу вам сейчас ответить устно, мне надо разобраться в этом вопросе, - ответил глава Мошково Николай Завалишин. - Напишите мне письменный запрос, я его перешлю кому надо, найду концы и в соответствии с законом вам отвечу. Вопросов много, все на память не упомню. До конца недели вам точно не ответим. Есть другие более важные вопросы, которые нужно решать...