Образцовому дому - почет и табличку, жителям - книги, а ветхому жилью - новую программу!

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-05T19:32:53+03:00

В нашем регионе вот уже второй по счету дом получил звание «Дом образцового содержания». Поздравить его жителей приехал глава Новосибирской области Андрей Травников

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Во дворе дома № 27 на улице Есенина стройным рядом выстроились палатки с угощениями, поделками, была сооружена импровизированная сцена, играла веселая музыка. Люди толпились у дома в ожидании. А все почему? Просто вот-вот на его углу должна была появиться табличка с гордым наименованием - «Дом образцового содержания».

Поздравить жителей с таким событием приехали председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и глава Новосибирской области Андрей Травников. Сначала осмотрели двор. Шикарные клумбы, украшенные декоративными камнями, ровный асфальт, аккуратные поребрики… Старшая по дому № 27 по улице Есенина Людвига Радченко объяснила, почему во дворе уютно:

- У нас все жители очень дружные. Особенно мужчины помогают! Стоит только попросить - и они сразу все делают.

В торжественной обстановке дом получил табличку. Теперь все прохожие будут знать: перед ними дом образцового содержания.

- У кого-то возникнет вопрос: почему именно этот дом заслужил высокое звание, ведь наверняка в Новосибирске есть здания и новее, и краше? Прежде всего это зависит от самих жителей. И когда мы говорим - дом образцового содержания, то подразумеваем - дом образцовых жителей, дом добрых соседей, - отметил глава Новосибирской области Андрей

Травников.

Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - Сергей Степашин отметил, в свою очередь, что всего по стране 85 домов образцового содержания. Два из них - в Новосибирской области.

Жители дома получили не только табличку, но и очень приятный и неожиданный подарок -

набор книг для общего пользования и взаимного обмена. Это результат недавнего соглашения между правительством региона и Книжным союзом.

- Оно направленно на популяризацию чтения, развитие различных проектов, которые укрепляют любовь к чтению и книгам, - объяснил глава региона Андрей Травников. - Это очень важно, потому что в наш цифровой век мы отвыкаем от книги в руках, но хочется, чтобы это ощущение у наших детей и внуков не забылось, а сохранилось на многие века вперед.

Еще одна важная новость, на этот раз уже для всего нашего региона: Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить федеральную программу по расселению из ветхого и аварийного жилья еще на шесть лет. Участие Новосибирской области в данной программе Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с Сергеем Степашиным.

Сергей Вадимович особо подчеркнул, что предыдущий этап реализации программы и соответствующий майский указ президента Новосибирская область выполнила в полном объеме: новое жилье получили 12 тысяч человек, расселенных из ветхого и аварийного жилья.

КСТАТИ

Где эта улица, где этот дом?

В новосибирском областном центре два дома образцового содержания:

- ул. Есенина, 27

- ул. А. Лежена, 15

Критерии оценки конкурсантов:

- участие жителей дома в субботниках по уборке придомовой территории и в озеленении двора;

- содержание в чистоте мест общего пользования, эстетическое оформление лоджий, балконов;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений, детских и спортивных площадок на придомовой территории;

- отсутствие задолженности жителей многоквартирного дома по оплате жилищно-коммунальных услуг.