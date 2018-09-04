Сбросила 29 килограммов и мужа: похудевшая сибиряка стала воздушной гимнасткой

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-04T16:16:40+03:00

После вторых родов Елена Солонуха взялась за себя и за спорт, но чем больше соревнований она выигрывала, тем хуже становились отношения с мужем

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Пять лет назад жительница Новосибирска Елена Солонуха и не помышляла о карьере воздушной гимнастки, да что там, даже на мостик встать не могла. Тогда сибирячке исполнилось 30 лет, она была замужем, вместе с супругом растила двухлетнего сына и десятилетнюю дочку.

— После вторых родов я сильно располнела: весила 88 килограммов при росте 168 сантиметров, — признается Лена. — Муж меня не ругал за фигуру, но я сама себе ужаснулась, когда посмотрела на фото с дня рождения. Мы с мамой и сестрой тогда сходили в театр: я увидела эти снимки и была в шоке, в какого бегемота превратилась.

Фото до и после: как будто два разных человека.

Лена твердо решила худеть, и первым делом привела в порядок свое питание:

— Я ничего из рациона не исключала, просто уменьшила свои порции в два раза. От сладкого тоже не отказалась: но если раньше за один раз я могла скушать плитку шоколадки, то сейчас ем по 2-3 кусочка, — объясняет свою нехитрую диету сибирячка. — То есть мне можно все, но понемножку.

Вместе с ограничениями в еде пришло увлечение спортом. Хотя в детстве физ-ра была явно не самой любимой среди уроков.

— Со спортом вообще не дружила. Гимнастикой или танцами не занималась, зато шахматы любила, — вспоминает Лена. — И тут я — в свои 30 лет — прихожу в воздушную гимнастику. Решила сначала просто попробовать, чтобы еще больше похудеть. После первого же занятия меня затянуло, я поняла, что это мое.

Теперь Елена - стройняшка. Фото: Екатерина Чащина

Конечно, без синяков на ногах и руках не обошлось, да и тело порой болело так, что встать с кровати было трудно. Но Лена не отступала, и первым ее серьезным достижением стала победа на чемпионате Сибири.

Но чем больше получалось у гимнастки, тем хуже становились ее отношения с мужем.

— Не было такого, чтобы он ревновал или говорил, что со мной стало тяжело. Я сама поняла, что меня тяготят эти отношения, мы разные и пришла пора расставаться, — не скрывает причины разрыва Лена. — Хотя бывший муж говорит, что ждет меня и хочет чтобы мы помирились.

Мыслей вернуться у Лены нет: за ней сейчас ухаживает другой мужчина. В профессиональном плане у гимнастки тоже все складывается отлично: недавно она взяла «бронзу» на чемпионате России по воздушной гимнастике. Кстати, сын Лены пошел ее по стопам: он занимается цирковой гимнастикой.

— Они с дочкой — мои главные болельщики на всех соревнованиях, говорят: «Мама, мы гордимся тобой!», — с улыбкой говорит Юля. — И я ни о чем не жалею!

Сейчас Лена без проблем повисает в воздухе на кольце. Фото: Екатерина Чащина

ТТХ

Елена СОЛОНУХА

Возраст — 35 лет

Рост — 168 сантиметров

Параметры до похудения:

Вес — 88 килограммов

Объем груди — 110 см.

Талии — 86 см.

Бедер — 100 см.

Параметры после похудения:

Вес — 59 килограммов

Объем груди — 96 см.

Талии — 71 см.

Бедер — 88 см.