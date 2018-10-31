Ведущий офтальмолог России: Хотите сохранить зрение ребенка? Не торопитесь отдавать его в школу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T11:43:43+03:00

С каждым годом количество детей, у которых есть проблемы со зрением, растет. Причин тому много - от экологии до современных гаджетов. Константин Пузыревский, главный детский офтальмолог Новосибирска, ведущий страболог (косолог) России и основатель «DOK. Клиника Пузыревского» рассказал «Комсомолке», как сохранить детское зрение, почему исправлять косоглазие у детей нужно до шести лет и не торопиться отдавать ребенка в школу.

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- Константин Геннадьевич, ответственность за зрение детей несут родители, но не все знают, с какого возраста и насколько часто надо водить ребенка на прием к офтальмологу. Какие существуют рекомендации?

- Ребенок, конечно, не скажет сам, что у него плохое зрение. Ему не с чем сравнить. Для этого и существует диспансеризация. Первый осмотр ребенка проводится в роддоме, в том числе офтальмологом, второй - амбулаторно - в месяц, а затем в три и шесть месяцев. Врач проводит общий осмотр, проверяет глазное дно, среды глаза. Особо важный прием - в год. Мы определяем фракцию и решаем очень важный вопрос, как нам наблюдать ребенка дальше. Если все хорошо, то расстаемся с малышом до трех лет, когда он начнет разборчиво говорить. В этом возрасте определяющий фактор - острота зрения. Нужно понимать, что у ребенка не сразу, с рождения, стопроцентное зрение - он его постепенно нарабатывает. В три года, если мы все посмотрели и определили, что зрение соответствует возрастной норме - а это четыре-пять строчек для каждого глаза и, главное, чтобы результат для обоих глаз был одинаковый, - то с ребенком мы расстаемся до школы - до семи лет. Если у малыша есть какие-то нарушения, то осмотр может назначаться и раз в полгода. Говоря о школе, существуют диспансерные возраста, но я бы советовал другой подход из-за того, что школьной близорукости становится все больше. Рекомендую раз в год проводить врачебный осмотр и раз в полгода проверять остроту зрения.

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- Школьников с близорукостью стало значительно больше, чем раньше?

- В 1990-х мы говорили, что в нашей стране оканчивают школу 20 - 30% близоруких, в 2000-х - их было 40 - 50%, а сегодня близоруких выпускников 50 - 70%. Очень плохая статистика. Даже сам диагноз звучит так: «приобретенная школьная близорукость». Она может проявиться в начальных, средних, старших классах. Постепенно школьная близорукость молодеет. К сожалению, это факт.

- Какие причины у этого явления?

- Все списывается на блага цивилизации: компьютеры, планшеты, телефон. Но я думаю, что проблема не только в этом. За мой стаж работы, за последние десятилетия, близорукость очень сильно изменилась. Она стала более агрессивной и тяжелоподавляемой. Близорукость меняется. И причин этому много. И питание сильно изменилось. Также стало очень много диспластиков. А близорукость - это ведь и проблема соединительной ткани. Глаз начинает вытягиваться и менять свою форму. Очень важно, с какого момента отдали ребенка в школу. Статистически доказано, что дети, которые пошли в школу с шести лет, страдают от близорукости в два раза чаще, чем те, которые пошли в семь-восемь лет.

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- Как родители могут сберечь здоровье глаз своего ребенка-школьника?

- Они должны правильно настроить режим работы и отдыха школьника, его питания. Следить за тем, как он сидит, пишет, читает. Весь мой опыт говорит, что проблема близорукости кроется в низком наклоне головы - он приводит к тому, что глаз начинает растягиваться, склера не выдерживает. В норме от книги-тетради нужно держать расстояние 33 сантиметра. Воспитатели и учителя даны нам в помощь, и именно родители должны воспитывать, как ребенок должен сидеть, читать, держать гаджет. В начальных классах домашнее задание должно выполняться в течение часа, в средних - два часа, старшеклассники - по возможности. Так же должна строиться и работа с гаджетами. Должны быть большие перерывы и смена деятельности. Я иногда шучу: посмотрел телевизор 30 минут - отжался 300 раз. Чтобы глаз был зрячим, он должен смотреть вдаль, а не вблизи все рассматривать.

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- Константин Геннадьевич, вы ведущий страболог России. У вас более 10 патентов на хирургическое лечение косоглазия. И эти методы успешно применяются в России и за рубежом. Вы прооперировали более 20 тысяч детей с косоглазием. Каковы масштабы этого заболевания в нашей стране?

- У нас все так же, как в других странах. Примерно 3 - 4% пациентов - с косоглазием. Но если говорить о простых формах, которые не требуют лечения, то таких людей гораздо больше. Косоглазие лечится с момента его обнаружения и до полного исчезновения. Очень важно понимать возрастные особенности: когда заклейку носить, когда оперировать. Косоглазие - очень общий термин. Оно может быть врожденное, приобретенное, детское, паралитическое, атипичное… И выстроить правильную тактику может только врач-косолог либо детский офтальмолог. Раньше выделялись этапы лечения, но я бы назвал их направлениями, так как они не один за другим идут, а работают между собой. Их три: оптический, ортоптодиплотический, хирургический. Если говорить проще: очки, консервативное и оперативное лечение. И все они должны быть правильно выстроены между собой.

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- При этом всем нам знакомы так называемые заклейки - окклюдеры. Зачем они нужны?

- У них очень важное значение в лечении косоглазия. Мы должны разделить глаза. Когда у детей начинается косоглазие - мозг подавляет косящий глаз, и если мы не будем делать заклейку, то можем потерять глаз. Окклюдер разделяет зрение, показывает настоящий угол косоглазия и формирует перспективно новое положение, которое будет выстраиваться либо очками, либо хирургическим путем. Я не имею права брать ребенка в операционную, пока он не походил с заклейкой в течение хотя бы полугода. Важно понимать: при постоянном косоглазии она носится с утра до вечера. В этом случае одна минуты без заклейки - день для лечения потерян. Если косоглазие не постоянно, то тут нужно быть очень осторожным. Устанавливается определенное время. Есть виды косоглазия, которые мы можем регулировать с помощью назначения очков.

- Иногда косоглазие можно исправить и без операции. Но очень часто без вмешательства не обойтись?

- Эти операции не столь страшные и продолжительные. Их обычно две-три: профилактическая, подготовительная и устраняющая. В лечении косоглазия очень важно все делать вовремя. С трех до четырех лет мы подготавливаем ребенка, а полное устранение косоглазия проводим в шесть-семь лет. Ребенок должен идти в школу без заклейки. Косоглазие не только функциональная проблема, но и косметическая. И все это может сказаться на психологическом здоровье ребенка.

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- Почему в лечении косоглазия такую важную роль играет время? Разве нельзя исправить это в более позднем возрасте?

- В шесть лет мозг очень легко приучить к прямому положению глаз. В десять, двенадцать, восемнадцать - есть большая опасность, что я не смогу человека приучить к этому, и он будет всю жизнь двоить. Все основные функции зрительной системы человека формируются к восьми годам. И дальше только совершенствуется. Сроки лечения косоглазия очень важны. В школу ребенок должен идти с ровными глазами, со зрением 100%.

- С врожденным косоглазием разобрались, но ведь существует и приобретенное. Почему оно может появиться?

- Это может быть и травма, и колоссальный психологический стресс. Зависит от возраста ребенка. Первое, что нужно сделать, - не позволить мозгу заблокировать глаз. Он может просто его выключить. В этом случае сразу же надевается заклейка. Надо отдать должное, наше население более ответственно носит окклюдер. В Центральной и Восточной Азии очень тяжело убедить носить заклейку, как положено, и это очень усложняет лечение. У взрослого человека с приобретенным косоглазием все происходит по-другому. Самая главная жалоба - двоение, которое он не может скомпенсировать. Тут используется и заклейка, и призматическая коррекция, которые готовят пациента к оперативному лечению.

- В завершение разговора вопрос практический. Вы очень много путешествуете, в том числе и по работе. Как к вам лично попасть на прием?

- Все просто - записаться и прийти. У нас прекрасная диагностика, консервативное лечение, хирургические операции.

«DOK. Клиника Пузыревского»

Новосибирск, ул. Урицкого, 21, 2-й этаж

тел.: (383) 220-11-00, 263-29-58

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Из досье «КП»

Константин Геннадьевич ПУЗЫРЕВСКИЙ - главный детский офтальмолог Новосибирска, врач высшей категории, член Европейской страбизмологической ассоциации, член Международной страбизмологической ассоциации, ведущий страболог (косолог) России. Константин Пузыревский работал с основания Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова», проведя в системе МНТК 29 лет своей профессиональной деятельности (19 из которых заведовал детским офтальмологическим отделением). Является основоположником новосибирской школы лечения косоглазия. Руководитель «DOK. Клиника Пузыревского», отделения которой работают в Новосибирске и Томске. В Новосибирске клиника работает с 1994 года, оснащена высокотехнологичным оборудованием от мировых лидеров в офтальмологическом производстве, в клинике работают высококвалифицированные специалисты.

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