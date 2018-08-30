Последнее интервью Иосифа Кобзона в Новосибирске: «Мы перестали любить Россию и петь русские песни»

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-30T13:47:45+03:00

30 августа не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Последние годы он очень переживал, что его не пускают в родную Украину и подвергают санкциям

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30 августа умер Иосиф Кобзон. В Новосибирске последний раз он общался с журналистами два года назад. Тогда перед концертом в местной филармонии артист согласился ответить на вопросы прессы. Судя по диалогу, Кобзон последние годы остро переживал, что его не пускают в родную Украину (Кобзон родился на Донбассе, а в 1940-х переехал в Днепропетровск — Прим. авт.) и подвергают санкциям. Дальше — больше, в мае этого года народный артист СССР был лишен всех государственных наград на Украине по указу Порошенко, с которым певец, кстати, был лично знаком.

КП — Новосибирск публикует выдержки из интервью 2016 года, которое дал легендарный артист.

О ГИМНЕ И УКРАИНЕ:

— Я постоянно нахожусь под санкциями, мне не разрешают выезжать в Европу, про Украину я вообще молчу. Хотя я народный артист этой страны и почетный житель восьми городов Украины, награжден всеми высшими наградами. У нас есть орен «За заслуги перед Отечеством», а у них просто «За заслуги». И вот, тем не менее, гимн, который я пел в своем родном Днепропетровске, теперь хотят запретить... Мы этот гимн всю жизнь пели, при встречах на вокзале и проводах.

О ПОРОШЕНКО:

— Теперь Коломойский снял даже мемориальную доску с Горного техникума, где я учился в Днепропетровске, но меня это абсолютно не волнует. Удивительные вещи происходят с моей родиной (Кобзон родился на Донбассе, а в 1940-х переехал в Днепропетровск — Прим. авт.). Трудно повлиять на них, трудно призвать к уму-разуму. С Порошенко, вернее Потрошенко, я знаком давно. Мы с ним общались, у него в поместье в Андалусии, в Испании. Мариночка, супруга его, четверо детей. Был нормальным же человеком! Но американцы его зомбировали и превратили в услужливого пса. Других слов не нахожу.

О ЕВРОВИДЕНИИ:

— Я очень много конкурсов проходил и знаю, что это такое. «Евровидение» — абсолютно коммерческое и политическое мероприятие, а не конкурс. Чтобы не придумали Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, никто бы никогда в жизни не отдал им первое место. Что касается Джамалы, я ее помню по конкурсу «Новая волна» в Юрмале, талантливая девочка, но то, что она пела... Сейчас я бы просто больше никого не посылал на «Евровидение», зная предвзятое отношение к нам.

О ВНУКАХ И ИНТЕРНЕТЕ:

— Я принципиально не общаюсь с интернетом. Знаю, что дочка открыла там какую-то страницу. Я даже против, чтобы вы читали в интернете книги. У меня 10 внуков, и когда я прихожу к ним пообщаться, то они стучат по клавиатуре, по телефонам, я тогда разворачивают и ухожу. «Дедуля ты куда?» — спрашивают. Я вернусь, когда вы научитесь общаться, но пока что эта интернетовская айфоновская наркомания занимает все умы. Называйте меня не модным, старым, но у меня такие взгляды и принципы.

О РОССИИ:

— Это беда наша с вами, мы перестали любить Россию и петь русские песни. Мы перестали любить наш язык. Мне жена говорит: «Как вам не стыдно, депутатам, вы запретили мат!». Я говорю, а почему нам должно быть стыдно, а тебе не стыдно, что на академической сцене в русском спектакле звучит: «Кто-кто — ... в пальто!» Я сам не ханжа, сам иногда употребляю эти слова, но где и когда, при каких обстоятельствах... Русский язык, безусловно, богатый, но как сохранить его и нашу страну...

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