От Камчатки до Крыма: пенсионеры со всей страны приехали на свою Спартакиаду

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-29T18:48:02+03:00

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Около 600 участников из 67 регионов страны, а также команды из Испании, Германии, Белоруссии, Казахстана, Польши и Китая приехали в Новосибирскую область на самое масштабное соревнование для пенсионеров. Пятую, юбилейную Всероссийскую спартакиаду для людей пожилого возраста принимает именно наш регион.

ИМИДЖЕВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Торжественный старт Спартакиады был дан в центре спортивной подготовки «Заря». За движением гостей и участников следили волонтеры, они же отвечали на все вопросы. Настроение у всех – праздничное, на крыльце всех встречал оркестр.

До начала церемонии открытия состоялась рабочая встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова и председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Валерия Рязанского, который также является председателем Союза пенсионеров России.

Глава региона Андрей Травников отметил, что принимать столь масштабное мероприятие одновременно и ответственно, и интересно.

- Много гостей из разных регионов, разные требования, разные пожелания… Но в том, что мы готовы к проведению спартакиады, сомнений не было. Это укрепление нашего имиджа - и столичного, и спортивного. Мы обсуждали стратегию событийного туризма на территории Новосибирской области и говорили, что крупные спортивные соревнования в ближайшие 5 - 10 лет будут проходить не на территории нашего региона, за исключением чемпионата мира по хоккею среди молодежи. Но наши организаторские возможности, материальная база позволяют проводить большое количество мероприятий общероссийского масштаба, - заявил Андрей Травников.

Глава региона Андрей Травников: - Наши организаторские возможности позволяют проводить мероприятия общероссийского масштаба.

ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ

На открытии Спатакиады представление команд длилось около часа, ведь участников приехало действительно много. Нам удалось поговорить с представителями одного из самых удаленных регионов. В команде Камчатки рассказали, что летели в Новосибирск 7 часов. Самый опытный спортсмен команды - 72-летний Рашид Усманов - играет в шахматы. А Владимир Сомов, капитан команды из Севастополя, рассказал, что в их городе привлечь пенсионеров к спорту не так уж сложно:

- Город военный, климат располагает к занятиям физкультурой. Сам я контр-адмирал, призер Вооруженных сил СССР по боксу, на спартакиаде выступаю в дисциплине «стрельба».

Спортивные состязания в Новосибирске проходили на площадках центра спортивной подготовки «Заря» и стадионе «Сибсельмаш». Пенсионеры соревновались в плавании, легкой атлетике, стрельбе, шахматах, дартсе, настольном теннисе. 26 августа подвели итоги и наградили лучших. В общекомандном зачете первое место завоевали пенсионеры из Нижегородской области, второй финишировала сборная Иркутской области, замкнули тройку призеров спортсмены из Республики Карелии. Сборная команда Новосибирской области впервые в истории всероссийской спартакиады пенсионеров вошла в десятку лучших команд – заняла 10 место.

Представители сборной команды нашего региона завоевали четыре медали – три в индивидуальных программах и одну в командном. Наибольшего успеха добилась Людмила Маллер, которая выиграла золотую медаль в соревнованиях по плаванию и серебряную в дартсе. Еще одно «серебро» в дартсе нашей команде принес Борис Гайфуллин. Кроме того, в дартсе наши спортсмены заняли первое общекомандное место.