СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-29T18:31:50+03:00

Если вы каждую неделю обещаете себе с понедельника начать пробежки, прочитайте этот материал и у вас все получится [фото]

В Новосибирске завершилась пятая Всероссийская спартакиада пенсионеров. 600 участников, 67 регионов. Бег, плавание, бадминтон, стрельба, легкая атлетика, сдача ГТО, шахматы — это далеко не весь перечень дисциплин. Корреспонденты КП - Новосибирск побывали на соревнованиях и пообщались с участниками этих состязаний. Трудно было бы найти место более мотивационное для тех, кто никак не может начать заниматься физкультурой. Если вы с понедельника обещаете себе начать новую жизнь, вас мучает хандра по утрам, но вы с трудом поднимаетесь на работу — прочитайте этот материал до конца. Эти люди заставят вас полюбить жизнь и подняться с дивана.

Спорт — он как лекарство, бегаешь и не болеешь.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Анна Петровская, Рязань, 77 лет:

— Во всех пробегах, марафонах, полумарафонах участвую с мужем. Сейчас бегу дистанцию 1000 метров. Начала увлекаться спортом еще со школы. Я кадровик-строитель по профессии. Я не тренер, обычный любитель бега. Мне 77 лет и у меня нет больничного листа. Что это значит? Значит, это физкультура — в любую погоду. Я иду к врачу — справка допуска, здоров и все. Ни насморка, тьфу-тьфу. У нас есть в городе любительский клуб — в субботу в 9 часов утра собираемся и бежим, даже в 31 градус мороза, даже в дождь и в снег, все равно бежим. Это дисциплинирует. Хочется, не хочется, надел форму и в ружье. Сами по себе 3-4 раза в неделю с мужем бегаем на школьном стадионе.

Вставайте раньше, и у вас на все хватит время.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Юрий Барбарицкий, Салихард, 72 года:

— Я инженер-электрик, работаю еще. Первый совет — не лениться, вставать пораньше. Я, например, встаю в 5 в 5.30. Делаю зарядку, делаю пробежку от 5 до 10 километров, потом иду на работу. Я еще занимаюсь любительским плаванием, настольным теннисом, играю в шахматы, КМС по шахматам, шашки русские. Велоспортом занимаюсь также, коньки роликовые тоже люблю. Могу похвастаться в 2006 году на роликовых коньках прошел 101 километр за 10 часов. Успеваю когда? По утрам и после работы. Стараюсь быть жизнерадостным. На больничном не помню, когда я был, вообще не помню такого. Да и болеть не выгодно, меньше платят.

Занимайтесь физкультурой и вы сможете себе позволить большее.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Ольга Радкевич, Красноярск, 65 лет:

— Я занимаюсь продвижением бега. Это самый доступный, самый правильный спорт в жизни. Это образ жизни, это не просто занятие. Бегаю на протяжении 27 лет. Сейчас немного нога травмирована, отказалась от совсем длинных дистанций. Моя дочь продвигает бег для молодых мам, это важно, когда человек зациклен в бытовом плане, вытащить его из дома. Мне очень нравится бегать, я себя неуютно чувствую, когда не могу бежать. Несколько дней простоя — это плохое настроение, плохое самочувствие. Мне мотивация не нужна, она внутри меня. Для тех, кому не нравится — это исправимо. На забегах хорошая обстановка, все люди радостные, настроение праздничное. Плюс — я, как человек занимающийся спортом, могу позволить себе в 65 лет в плане движений многое из того, что не могут себе позволить другие. Возраста я своего не стесняюсь. Я знаю, что он мотивирует. Многие девчонки молодые в нашем городе приходят бегать и говорят мне, что начали заниматься из-за меня, из-за того, как я выгляжу в свои годы.

Спорт позволит быть позитивнее и добиться успехов во всех сферах.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Валентина Хружкова, Кострома, 56 лет:

— Я каждое утро встаю, выпиваю стакан или два воды, чтобы разбудить организм. А дальше я читаю Отче наш, благодарю Бога, за то, что у меня есть, где жить и что есть, и начинаю жить. У меня всегда позитивное настроение, в любую погоду, я его создаю сама для себя, хоть и живу сейчас одна. Я три раза в неделю хожу играть в волейбол. Я за любой кипиш, рабочий, спортивный, общественный. Я по жизни везде участвую — футбол, хоккей. Я не мастер спорта, я просто любитель, но любитель везде: гребля - так гребля, с вышки - так с вышки, могу и на велосипеде покатиться, поддержу любую команду. Я профессиональный водитель троллейбуса, была руководящая должность 7 лет — председатель профкома троллейбусного парка. Потом свое дело создала — индивидуальным предпринимателем стала в сфере пассажирских перевозок. Создала элитный рабочий экипаж. В 2012 году ушла на пенсию.

Спортом может заниматься любой, здесь не нужен талант.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Драголюб Виснич, Сербия:

— Я работал на факультете спорта и физического воспитания в университете в Белграде, я был профессор-преподаватель. Я знаю, что спорт и физкультура очень-очень полезны для всех людей. Я рекомендую всем заниматься спортом, чтобы было здоровье хорошее. Я занимаюсь футболом, гимнастикой, атлетикой. Никогда не был чемпионом, занимался всегда для себя. В спорте не нужно иметь много таланта, а талантливых людей очень мало, думаю 5%.

Чувствуете приближение старости — бегите от нее.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Дугар Ширдармаев, Магадан, 61 год:

— Лет 15 назад у меня начались проблемы с сердцем. Я начал ходить по стадиону, потом от ходьбы я перешел к бегу — сначала 5 кругов, потом 15, потом 25. И с тех пор я только получаю эндорфины от спорта. Зимой на лыжах хожу.

Бегайте, чтобы чувствовать себя живым.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Сергей Ефимов, Магадан, 67 лет:

— В школе, институте спортом занимался активно, потом работа — соревнований не было. Пенсионный возраст. Пришел поддерживал себя, чтобы не располнеть. Когда пробежишь, чувствуешь себя в норме, чувствуешь человеком, который живет.

Или бегайте, чтобы сбросить вес.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Резеда Халикова, Уфа, 57 лет:

— Я раньше занималась спортом, но потом был сидячий образ жизни на работе — в бухгалтерии. Набрала большой вес — поправилась на 10 килограммов, начало болеть все в разных местах. Подняться со стула не могу. Вышла на пенсию, появилось свободное время и вошла в родную стихию, как в молодости, начала спортом заниматься. За полгода 10 килограммов эти скинула. Велосипед к 55-летию мне дети подарили, начала педали крутить.

Бегайте, если вдруг стало скучно жить.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Александра Кошкина, Горно-Алтайск, 55 лет

— Я сидела дома, никуда не ходила, спортом не занималась. На работе попросили за коллектив выступить на соревнованиях, не удобно было отказать. Потом втянулась и стала бегать, на лыжах ходить, зимний, летний полиатлон. Порядка 10 лет занимаюсь спортом. В школе физкультуру терпеть не могла. Просто жить скучно надоело. Я работаю в водоканале, еще и депутатом стала городского совета...

Если ленитесь, найдите, кто подопнет.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Татьня Швец, Тында, 55 лет:

— Себя трудно заставить заниматься спортом, особенно если ты одиночка. У меня был такой опыт. Во время перестройки в 90-тые годы не занималась спортом, и так лет 12. Потом начали приглашать на соревнования и поневоле пришлось возвращаться в спорт. Если ленитесь, найдите партнера, чтобы один другого подгонял.

Даже если вы думаете, что вам много лет, все равно бегите, главное выберите комфортную скорость.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Виталий Остапенко, Ейск, 63 года:

— Я занимаюсь бадминтоном, потом обнаружил в интернете, что есть соревнования пенсионеров по легкой атлетике и поехал. Мне друг показал надпись на майке — «В 60 все только начинается», вот я прочитал и поехал. Я третий год езжу и у меня все только начинается. Я, конечно, учителем физкультуры работал, но тогда физкультура была, а сейчас спорт. И люди, которым 50-60 лет — это еще ничего, у нас на чемпионаты приезжают люди, которым за 80! Бабушка в Пензе бежала, а ей 91 год! Соревнования остановились, все на нее смотрели, ей все хлопали. 200 метров бежала! Так что занимайтесь спортом, у вас все впереди!

Двигайтесь, ведь движение — это жизнь!Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Александр Коренецкий, Казахстан, 63 года:

— Я лыжник. Экономист по образованию, по второму — менеджер по туризму в Астане. У меня малое туристическое предприятие. В спорт пришел рано в детстве, потом разные были жизненные ситуации, то приходил, то уходил. И к 60-ти годам начали болеть косточки, суставчики... Я подумал: нам дано движение, Богом или кем-то еще. Вот как дети — все время бегают. Я подумал, а что, если нам, в нашем возрасте, столько побегать? Что же получится из этого? И я побежал, не останавливаюсь до сих пор. Если в молодости я бегал по 20-25 километров, то когда мне исполнилось 60, я пробежал марафон Европа-Азия 53 километра - из Первоуральска в Екатеринбург. Участвую на марафонских дистанциях. Мне говорят, а как ты свою жизнь хочешь закончить? Я говорю: «Смерть на марафоне. Но не на спортивном, а жизненном».