Путин похвалил Новосибирск за желание развиваться

СЕГОДНЯ 15:06 2018-08-29T15:36:42+03:00

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- Вы уже работаете девять месяцев, - начал Владимир Путин встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. - Как вы оцениваете результаты своей работы за это время? И какие основные цели видите в перспективе?

- Из текущих задач и вопросов каких-то острых, беспокоящих - нет, - ответил Травников. - В этом году, в этом сезоне, беспокоит, пожалуй, только ситуация в сельском хозяйстве из-за не очень благоприятной погоды. И все наши усилия сегодня направлены на формирование проектов будущего развития. Это и Новосибирский научный центр «Академгородок 2.0», о котором я вам доложил на выставке, это разработка новой Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, в которой мы ставим перед собой цель - стать лучшей столицей, лучшим регионом для проживания и ведения бизнеса за Уралом. И конечно, безусловно, это реализация майского указа № 204 от этого года и достижение тех целей, которые вы обозначили в данном указе.

Врио губернатора рассказал о взаимодействии с профильными министерствами правительства, работе над нацпроектами.

- Для нас, я считаю, самые важные нацпроекты - это «Демография» и «Здравоохранение», - сказал Травников. - Мы сегодня активно разрабатываем в том числе и региональные программы, для того чтобы снизить смертность по основным причинам - кровообращение и онкология - и обеспечить к 2030 году продолжительность жизни в среднем не менее 80 лет. Мы сегодня подходили к стенду медицинской компании, и с вами разговаривали руководители Медицинского центра имени Е. Н. Мешалкина, федерального научного центра. Представители этого центра вместе с другими медиками нашего региона участвуют в подготовке предложений в нацпроекты.

Еще один крупный проект, над которым трудится весь регион, - это подготовка к чемпионату мира по хоккею среди молодежных команд в 2023 году.

- Мы приступили к разработке проектной документации по всем основным объектам, чтобы подготовиться к значимому международному спортивному событию, - доложил о ходе работы глава региона. - Но самый важный, якорный объект - это, конечно же, новый Ледовый дворец спорта для Новосибирска, для хоккейного клуба «Сибирь». Для того чтобы его построить - без аврала, своевременно, качественно, нужно приступить к строительству уже весной 2019 года. Здесь, конечно, Владимир Владимирович, потребуется и ваша поддержка, потому что необходимо оперативно открыть финансирование. Регион со своей стороны составит проектно-сметную документацию, уже к октябрю этого года мы обеспечим софинансирование из регионального бюджета, своевременно проведем все процедуры, но поначалу нужна будет поддержка в том числе и федерального финансирования.

- Чемпионат мира нужно проводить, причем на высоком уровне, как мы умеем это делать - уже продемонстрировали всему миру и сами себе доказали во многих регионах России, - поддержал Путин. - И здесь, в Новосибирске, чемпионат мира по хоккею среди молодежи, конечно, тоже должен быть подготовлен и проведен на самом высоком уровне.

Президент поделился впечатлениями от увиденного в городе.

- Новосибирск развивается быстро, агломерация - 2 миллиона человек. Мы посмотрели сейчас (вы сами обратили на это внимание) - в городской черте очень много парковых зон, - отметил глава государства. - Город быстро развивается и должен развиваться дальше, но к этим объектам особого экологического значения для людей нужно, конечно, относиться очень бережно.

Из того, на что вы обратили внимание… Что касается поддержки сельского хозяйства - я бы тоже отметил, что в прошлом году, в прошлый сезон, благодаря вашей инициативе основное количество полученного зерна удалось вывезти на экспорт. Объем вывезенного зерна по сравнению с позапрошлым годом увеличился в 21 раз: 200 тысяч тонн - это хороший показатель. И надеюсь, что и дальше вы будете так же активно поддерживать сельское хозяйство, селян.

Поддержал президент и работу по развитию дорожной сети.

- Отмечу, конечно, внимание, которое областная администрация под вашим руководством уделяет вопросам транспортного развития, - похвалил Путин. - Это тоже одна из проблем, которую мы должны решать повсеместно, на всей территории России. Такая задача поставлена и в майских указах этого года. Поэтому то, что вы дополнительно выделили 1,5 миллиарда рублей на строительство сельских дорог, - это движение в абсолютно правильном направлении. Мы стараемся вас поддерживать по развитию транспортной инфраструктуры в целом.

- Отдельное спасибо за помощь селянам, - поблагодарил Травников. - Действительно, благодаря вашему решению по установлению льготных железнодорожных тарифов нам в том числе удалось вывезти за пределы региона и страны тот объем зерна, который мы собрали по итогам прошлого сезона.

- Знаю, что для этого вы тоже приложили немало усилий в работе с операторами, но главное, что цель достигнута. И еще раз хочу пожелать вам успехов в реализации всех тех планов, которые вы перед собой ставите для развития Новосибирска и Новосибирской области, - напутствовал врио губернатора президент.