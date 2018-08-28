2018-08-28T09:43:56+03:00
Общество

Как это было в прошлые годы: в Новосибирске Путин открывал оперный и срывал аплодисменты в пиццерии

Мы решили вспомнить все визиты ВВП в Новосибирск, а помог в этом архив «Комсомолки»
КП - Новосибирск
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2007 год. Визит Владимира Путина в Новосибирск состоялся аккурат перед его юбилеем. Сувениры с изображением президента в тот год сметали с прилавков как горячие пирожки. На фото - ковер с изображением ВВП.2007 год. Визит Владимира Путина в Новосибирск состоялся аккурат перед его юбилеем. Сувениры с изображением президента в тот год сметали с прилавков как горячие пирожки. На фото - ковер с изображением ВВП.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Впервые Владимир Путин приехал в Новосибирск с рабочим визитом в ноябре 2000 года. Мы решили полистать «Комсомолку» и вспомнить избранные визиты президента в наш город.

ЗАКАЗАЛ ЛЕПЕШКУ «ФОКАЧЧО»

2000 год. Это был первый визит Владимира Путина в Новосибирск. Во время него президент достаточно неожиданно вместе с тогдашним полпредом Леонидом Драчевским отправился в пиццерию «Патио Пицца», расположенную в центре города. Поговаривают, что с того визита у всех сотрудников карьера пошла в гору. Только пенсионерка-уборщица Любовь Коротенко осталась на своем месте.

Заметка из номера «Комсомолки» за 5 октября 2007 года.

Заметка из номера «Комсомолки» за 5 октября 2007 года.

— Вместе с Драчевским они подошли к барной стойке, — вспоминала она. Заказали пива. А потом они поднялись на второй этаж и сели за столик. Естественно, как только Владимир Владимирович в окружении охранников зашел в «Патио», двери ресторана закрылись для посетителей. Как сейчас помню, он заказал к пиву лепешку «Фокаччо», а потом за счет заведения его угостили пиццей. Между прочим, все посетители, как только поняли, что за столиком сидит президент, встали со своих мест и зааплодировали. Кстати, к Путину был свободный доступ. Он давал автографы и отвечал на вопросы. Я, постеснялась подойти к Владимиру Владимировичу да и вопросы не знала какие задать, поэтому стояла в сторонке и просто наблюдала за происходящим.

Столик в пиццерии, за которым сидел президент. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Столик в пиццерии, за которым сидел президент.Фото: Андрей КОПАЛОВ

МАШИНИСТЫ — БЕСПАРТИЙНЫЕ, А ПОЕЗД ПРОТЕРТ СПИРТОМ

2001 год. Одна из первых поездок по стране по железной дороге. На станцию Новосибирск-Главный президентский поезд № 101 прибыл 17 февраля. Управляли поездом два инструктора-машиниста из Новосибирска Василий Доманицкий и Сергей Бобров. Машинисты проходили строгий отбор. Понятное дело, смотрели на профессионализм, состав надо было вести плавно, чтобы «ложечка в стакане не звякнула».

Обложка «Комсомолки» за 20 февраля 2001 года.

Обложка «Комсомолки» за 20 февраля 2001 года.

— Я ручаюсь, все было плавненько, — заявил после поездки «КП» инструктор-машинист Сергей Бобров.

А еще машинистов проверяли на... партийную принадлежность. За локомотив пускали только беспартийных. И, конечно, наводили в поезде лоск. Каждую ручку, каждую гайку отдраили спиртом.

2001 год. Одна из первых поездок Владимира Путина по стране по железной дороге.

2001 год. Одна из первых поездок Владимира Путина по стране по железной дороге.

ПОДАРИЛ СТАРИННУЮ ГРАВЮРУ

2005 год. В день приезда Путина в Новосибирске открылся после реконструкции оперный театр. Владимир Владимирович пожаловал на премьеру и не с пустыми руками. Подарил — старинную гравюру на металле с видом Москвы. Вскоре она оказалась в кабинете директора оперного Бориса Мездрича, которые уже десятилетием позже прославился на весь мир скандальной постановкой «Тангейзер» и отставкой. Сейчас он директор московского театра «Практика».

Владимир Путин и Борис Мездрич на открытии оперного театра после реконструкции. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Владимир Путин и Борис Мездрич на открытии оперного театра после реконструкции.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Но не только искусство волновало президента в 2005. В Доме ученых он вместе с тогдашними министрами Грефом (экономразвития и торговли), Рейманом (информтехнологий и связи), заместителем министра финансов Шаталовым, руководителем Федеральной налоговой службы Сердюковым и новосибирскими академиками обсуждали тему «О создании технопарков в сфере информационных технологий в РФ». Тогда-то Путин и отчитал всех четверых за то, что они не смогли ответить на его вопрос о том, какие административные технологии должны действовать в технопарках.

ВСТРЕЧА ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ

2007 год. Форум «РоссияКазахстан». В новосибирском ресторане La Maison ждали и Владимира Путина, и Нурсултана Назарбаева. Еще за час до прибытия важных гостей местность вокруг ресторана была оцеплена, а по улице М. Горького на расстоянии 150 — 200 метров перекрыли движение для машин и пешеходов.

Президентское меню стало известно практически сразу же половине Новосибирска: Назарбаев и Путин ели утку в вине с фруктами. Пробыли в ресторане первые лица двух государств сравнительно недолго — чуть больше часа.

Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Новосибирске. Фото: Архив "КП"

Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Новосибирске.Фото: Архив "КП"

ДВА МОСТА

В октябре 2008 года Владимир Путин открыл мост через Обь на Северном объезде. А в 2014 году президент приехал на открытие Бугринского моста, строительство которого длилось четыре года. Мост получился очень красивым.

— Сейчас из обихода выходит десятирублевая купюра, на которой изображен Красноярский мост, - сказал тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Может быть, для укрепления финансовой системы России выпустить купюру, на которой был бы изображен уже новосибирский мост?

— Я поговорю с Центральным банком, - не стал возражать Путин.

ВВП общается с рабочими, которые участвовали в строительстве Бугринского моста. Фото: РИА Новости

ВВП общается с рабочими, которые участвовали в строительстве Бугринского моста.Фото: РИА Новости

Одним из ярких элементов моста стала сетчатая арка — самая длинная в мире! Кстати, сразу после сдачи Бугринский мост стал излюбленным местом для селфи у сотен новосибирцев, особенно по вечерам и ночам.

РОССИЙСКИЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР ЗА 40 МЛРД РУБЛЕЙ

8 февраля 2018 года. День науки Владимир Путин провел в Новосибирске, где встретился со студентами. Один из них спросил, в какой вуз президент отдал бы своего ребенка, если бы тот был склонен к науке?

Куда он сам больше захочет, — задумался Путин.

В аудитории по соседству собрались ученые Сибирского отделения РАН. У них вопросы были поважнее. Ученые попросили президента помочь со строительством «нашего ответа адронному коллайдеру». Новейшая установка будет стоить около 40 миллиардов рублей, построят ее за пять лет.

— Я согласен, что нам нужен новый толчок развития, нам в целом нужны крупные проекты, — не испугался таких цифр президент. — Они объединяют, мобилизуют и ставятся сами по себе двигателями вперед. Конечно, все это упрется в финансирование, но у нас такие возможности есть. Все это можно сделать, готовьте предложения.

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