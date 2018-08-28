Как это было в прошлые годы: в Новосибирске Путин открывал оперный и срывал аплодисменты в пиццерии

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-28T09:43:56+03:00

2007 год. Визит Владимира Путина в Новосибирск состоялся аккурат перед его юбилеем. Сувениры с изображением президента в тот год сметали с прилавков как горячие пирожки. На фото - ковер с изображением ВВП. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мы решили вспомнить все визиты ВВП в Новосибирск, а помог в этом архив «Комсомолки»

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Впервые Владимир Путин приехал в Новосибирск с рабочим визитом в ноябре 2000 года. Мы решили полистать «Комсомолку» и вспомнить избранные визиты президента в наш город.

ЗАКАЗАЛ ЛЕПЕШКУ «ФОКАЧЧО»

2000 год. Это был первый визит Владимира Путина в Новосибирск. Во время него президент достаточно неожиданно вместе с тогдашним полпредом Леонидом Драчевским отправился в пиццерию «Патио Пицца», расположенную в центре города. Поговаривают, что с того визита у всех сотрудников карьера пошла в гору. Только пенсионерка-уборщица Любовь Коротенко осталась на своем месте.

Заметка из номера «Комсомолки» за 5 октября 2007 года.

— Вместе с Драчевским они подошли к барной стойке, — вспоминала она. Заказали пива. А потом они поднялись на второй этаж и сели за столик. Естественно, как только Владимир Владимирович в окружении охранников зашел в «Патио», двери ресторана закрылись для посетителей. Как сейчас помню, он заказал к пиву лепешку «Фокаччо», а потом за счет заведения его угостили пиццей. Между прочим, все посетители, как только поняли, что за столиком сидит президент, встали со своих мест и зааплодировали. Кстати, к Путину был свободный доступ. Он давал автографы и отвечал на вопросы. Я, постеснялась подойти к Владимиру Владимировичу да и вопросы не знала какие задать, поэтому стояла в сторонке и просто наблюдала за происходящим.

Столик в пиццерии, за которым сидел президент.Фото: Андрей КОПАЛОВ

МАШИНИСТЫ — БЕСПАРТИЙНЫЕ, А ПОЕЗД ПРОТЕРТ СПИРТОМ

2001 год. Одна из первых поездок по стране по железной дороге. На станцию Новосибирск-Главный президентский поезд № 101 прибыл 17 февраля. Управляли поездом два инструктора-машиниста из Новосибирска Василий Доманицкий и Сергей Бобров. Машинисты проходили строгий отбор. Понятное дело, смотрели на профессионализм, состав надо было вести плавно, чтобы «ложечка в стакане не звякнула».

Обложка «Комсомолки» за 20 февраля 2001 года.

— Я ручаюсь, все было плавненько, — заявил после поездки «КП» инструктор-машинист Сергей Бобров.

А еще машинистов проверяли на... партийную принадлежность. За локомотив пускали только беспартийных. И, конечно, наводили в поезде лоск. Каждую ручку, каждую гайку отдраили спиртом.

2001 год. Одна из первых поездок Владимира Путина по стране по железной дороге.

ПОДАРИЛ СТАРИННУЮ ГРАВЮРУ

2005 год. В день приезда Путина в Новосибирске открылся после реконструкции оперный театр. Владимир Владимирович пожаловал на премьеру и не с пустыми руками. Подарил — старинную гравюру на металле с видом Москвы. Вскоре она оказалась в кабинете директора оперного Бориса Мездрича, которые уже десятилетием позже прославился на весь мир скандальной постановкой «Тангейзер» и отставкой. Сейчас он директор московского театра «Практика».

Владимир Путин и Борис Мездрич на открытии оперного театра после реконструкции.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Но не только искусство волновало президента в 2005. В Доме ученых он вместе с тогдашними министрами Грефом (экономразвития и торговли), Рейманом (информтехнологий и связи), заместителем министра финансов Шаталовым, руководителем Федеральной налоговой службы Сердюковым и новосибирскими академиками обсуждали тему «О создании технопарков в сфере информационных технологий в РФ». Тогда-то Путин и отчитал всех четверых за то, что они не смогли ответить на его вопрос о том, какие административные технологии должны действовать в технопарках.

ВСТРЕЧА ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ

2007 год. Форум «Россия — Казахстан». В новосибирском ресторане La Maison ждали и Владимира Путина, и Нурсултана Назарбаева. Еще за час до прибытия важных гостей местность вокруг ресторана была оцеплена, а по улице М. Горького на расстоянии 150 — 200 метров перекрыли движение для машин и пешеходов.

Президентское меню стало известно практически сразу же половине Новосибирска: Назарбаев и Путин ели утку в вине с фруктами. Пробыли в ресторане первые лица двух государств сравнительно недолго — чуть больше часа.

Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Новосибирске.Фото: Архив "КП"

ДВА МОСТА

В октябре 2008 года Владимир Путин открыл мост через Обь на Северном объезде. А в 2014 году президент приехал на открытие Бугринского моста, строительство которого длилось четыре года. Мост получился очень красивым.

— Сейчас из обихода выходит десятирублевая купюра, на которой изображен Красноярский мост, - сказал тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Может быть, для укрепления финансовой системы России выпустить купюру, на которой был бы изображен уже новосибирский мост?

— Я поговорю с Центральным банком, - не стал возражать Путин.

ВВП общается с рабочими, которые участвовали в строительстве Бугринского моста.Фото: РИА Новости

Одним из ярких элементов моста стала сетчатая арка — самая длинная в мире! Кстати, сразу после сдачи Бугринский мост стал излюбленным местом для селфи у сотен новосибирцев, особенно по вечерам и ночам.

РОССИЙСКИЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР ЗА 40 МЛРД РУБЛЕЙ

8 февраля 2018 года. День науки Владимир Путин провел в Новосибирске, где встретился со студентами. Один из них спросил, в какой вуз президент отдал бы своего ребенка, если бы тот был склонен к науке?

— Куда он сам больше захочет, — задумался Путин.

В аудитории по соседству собрались ученые Сибирского отделения РАН. У них вопросы были поважнее. Ученые попросили президента помочь со строительством «нашего ответа адронному коллайдеру». Новейшая установка будет стоить около 40 миллиардов рублей, построят ее за пять лет.

— Я согласен, что нам нужен новый толчок развития, нам в целом нужны крупные проекты, — не испугался таких цифр президент. — Они объединяют, мобилизуют и ставятся сами по себе двигателями вперед. Конечно, все это упрется в финансирование, но у нас такие возможности есть. Все это можно сделать, готовьте предложения.