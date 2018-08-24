СЕГОДНЯ 17:31 2018-08-24T18:12:39+03:00

Новосибирского фотографа Антона Уницына пригласили снять очень необычную свадьбу. Молодожены решили расписаться в Исландии! Среди вулканов, водопадов и ледников… Отважная пара - тоже фотографы, москвичи Станислав Васильев и Дарья Булавина. А еще поклонники «Игры престолов» и «Властелина колец».

Молодожены решили сделать стилизованную свадьбу. Фото: Антон УНИЦЫН

- Исландия - удивительно красивое место. Вулканические пейзажи сменяют друг друга очень быстро: проехав каких-то 30 километров, можно оказаться совсем в другом ландшафте. Ощущение от этих мест просто космическое. Снимать, с одной стороны, было легко - вся съемка прошла на одном дыхании, без тысячи дублей, мучительных пересъемок. Все получалось как бы само собой. А с другой стороны, была, конечно, некоторая специфика, - вспоминает Антон Уницын. - Например, для кадра у водопада я целиком облачился в непромокаемую одежду. Брызг очень много, они разносятся ветром, и без защиты человек промокает моментально. Что, в общем-то, и случилось с моими героями. Но они выстояли! Отважные.

Станислав и Дарья официально расписались на леднике, и теперь сотрудникам загса в России будет непросто Фото: Антон УНИЦЫН

Невеста, а теперь уже жена Дарья Булавина говорит: была в Исландии три года назад - сама тогда снимала свадьбу:

- В тот момент поняла, что если у меня будет свадьба, то она тоже должна быть именно тут! С тех пор я лелеяла это в голове. Потом мы с мужем посмотрели «Игру престолов» и окончательно определились с местом. Два года назад я побывала здесь, на ледниках. И мне пришла идея сделать церемонию именно на леднике - никто так не делал.

Регистрация прошла на леднике Breidarmerkurjokul. Фото: Антон УНИЦЫН

- Сначала - на специально подготовленных внедорожниках, а последнюю часть пути прошли пешком, - рассказал фотограф.Свадьба была в середине августа. В это время в Исландии температура редко поднимается выше 15 градусов. Сама регистрация состоялась на леднике Breidarmerkurjokul. Туда добирались гости - 32 человека.

Молодые и гости надели костюмы в стиле «Игры престолов». Фото: Антон УНИЦЫН

Костюмы у молодоженов и гостей были стилизованы под старину. Вместо привычного белого невеста выбрала яркий красный цвет.

- Костюмы свадьбы были выполнены в стиле «Игры престолов». Это не был косплей - то есть никто не изображал конкретных персонажей. Это была идея молодоженов: они обожают Исландию и этот сериал, который, кстати говоря, частично в Исландии и снимался, - объяснил Антон.

Свадьба обошлась в 1,9 миллиона рублей. Фото: Антон УНИЦЫН

Дарья выбирала цвет из практических соображений:

- Ледник - бело-серый, в пепле, и белое платье смотрелось бы очень странно, поэтому я решила выбрать красный цвет, как у Серсеи Ланнистер (героиня «Игры престолов»). Очень хотелось, чтобы Стас был Джоном Сноу, но, как он правильно подметил, у того слишком много волос. Он мне сказал: «Я же похож на Вариса! Я такой же спокойный, взвешенный. И он лысый, и я…» Однако у нас не было задачи сделать косплей. Мы все выбирали под наш характер. Просто хотели сделать красивую и сказочную историю про нас, а не про фильм или книгу.

Ради хороших кадров – можно и промокнуть! Фото: Антон УНИЦЫН

Для новосибирского фотографа Антона Уницына это был первый опыт съемки свадьбы за границей.

- Впечатления просто космические. Сложно сказать, от чего именно. То ли от необычайно красивой, вдохновляющей Исландии, то ли от прекрасной пары: Даша и Стас - просто необыкновенные люди, то ли от прекрасной компании, которая пролетела полсвета, чтобы поучаствовать в событии, - поделился впечатлениями фотограф. - Было непередаваемо круто и интересно - вернулся вдохновленный и полный сил для творчества!

Станислав и Дарья официально расписались на леднике, и теперь сотрудникам загса в России будет непросто.

- Мы обратились к компании, которая оформляет браки. Мы отдали документы и поставили штампики точно в день свадьбы, - говорит Дарья. - В документах будет написано: брак зарегистрирован на леднике Ватнайёкюдль в Исландии. Мне даже будет интересно посмотреть на того человека в загсе, который будет это писать.

Невеста просто красавица! Фото: Антон УНИЦЫН

КОНКРЕТНО

Во сколько обошлась свадьба Станислава и Дарьи?

Машины и бензин на гостей - 300 тысяч рублей

Поездка на ледник - 270 тысяч рублей

Еда на свадьбу (баранина) - 120 тысяч рублей

Алкоголь - 60 тысяч рублей

Аренда домика - 150 тысяч рублей

Фотограф на свадьбу - 310 тысяч рублей (самолет, проживание, питание, гонорар)

Видео - 350 тысяч рублей (самолет, проживание, питание, гонорар)

Еда в день свадьбы на леднике и в дороге - 35 тысяч рублей

Доехать до Исландии на своей машине: 160 тысяч рублей + на бензин 120 тысяч рублей + 30 тысяч рублей

Оформление документов и пересылка - 75 тысяч рублей

Свадебная прическа и мейк - 15 тысяч рублей

Букет невесты - бесплатно! (собрали из пушицы)

Одежду по бартеру предоставила компания, которая занимается прокатом исторических костюмов

Итого: 1,9 миллиона рублей