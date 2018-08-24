Фанаты «Игры престолов» сыграли необычную свадьбу на леднике в Исландии #сочныеновости
Новосибирского фотографа Антона Уницына пригласили снять очень необычную свадьбу. Молодожены решили расписаться в Исландии! Среди вулканов, водопадов и ледников… Отважная пара - тоже фотографы, москвичи Станислав Васильев и Дарья Булавина. А еще поклонники «Игры престолов» и «Властелина колец».
Молодожены решили сделать стилизованную свадьбу. Фото: Антон УНИЦЫН
- Исландия - удивительно красивое место. Вулканические пейзажи сменяют друг друга очень быстро: проехав каких-то 30 километров, можно оказаться совсем в другом ландшафте. Ощущение от этих мест просто космическое. Снимать, с одной стороны, было легко - вся съемка прошла на одном дыхании, без тысячи дублей, мучительных пересъемок. Все получалось как бы само собой. А с другой стороны, была, конечно, некоторая специфика, - вспоминает Антон Уницын. - Например, для кадра у водопада я целиком облачился в непромокаемую одежду. Брызг очень много, они разносятся ветром, и без защиты человек промокает моментально. Что, в общем-то, и случилось с моими героями. Но они выстояли! Отважные.
Станислав и Дарья официально расписались на леднике, и теперь сотрудникам загса в России будет непросто Фото: Антон УНИЦЫН
Невеста, а теперь уже жена Дарья Булавина говорит: была в Исландии три года назад - сама тогда снимала свадьбу:
- В тот момент поняла, что если у меня будет свадьба, то она тоже должна быть именно тут! С тех пор я лелеяла это в голове. Потом мы с мужем посмотрели «Игру престолов» и окончательно определились с местом. Два года назад я побывала здесь, на ледниках. И мне пришла идея сделать церемонию именно на леднике - никто так не делал.
Регистрация прошла на леднике Breidarmerkurjokul. Фото: Антон УНИЦЫН
- Сначала - на специально подготовленных внедорожниках, а последнюю часть пути прошли пешком, - рассказал фотограф.Свадьба была в середине августа. В это время в Исландии температура редко поднимается выше 15 градусов. Сама регистрация состоялась на леднике Breidarmerkurjokul. Туда добирались гости - 32 человека.
Молодые и гости надели костюмы в стиле «Игры престолов». Фото: Антон УНИЦЫН
Костюмы у молодоженов и гостей были стилизованы под старину. Вместо привычного белого невеста выбрала яркий красный цвет.
- Костюмы свадьбы были выполнены в стиле «Игры престолов». Это не был косплей - то есть никто не изображал конкретных персонажей. Это была идея молодоженов: они обожают Исландию и этот сериал, который, кстати говоря, частично в Исландии и снимался, - объяснил Антон.
Свадьба обошлась в 1,9 миллиона рублей. Фото: Антон УНИЦЫН
Дарья выбирала цвет из практических соображений:
- Ледник - бело-серый, в пепле, и белое платье смотрелось бы очень странно, поэтому я решила выбрать красный цвет, как у Серсеи Ланнистер (героиня «Игры престолов»). Очень хотелось, чтобы Стас был Джоном Сноу, но, как он правильно подметил, у того слишком много волос. Он мне сказал: «Я же похож на Вариса! Я такой же спокойный, взвешенный. И он лысый, и я…» Однако у нас не было задачи сделать косплей. Мы все выбирали под наш характер. Просто хотели сделать красивую и сказочную историю про нас, а не про фильм или книгу.
Ради хороших кадров – можно и промокнуть! Фото: Антон УНИЦЫН
Для новосибирского фотографа Антона Уницына это был первый опыт съемки свадьбы за границей.
- Впечатления просто космические. Сложно сказать, от чего именно. То ли от необычайно красивой, вдохновляющей Исландии, то ли от прекрасной пары: Даша и Стас - просто необыкновенные люди, то ли от прекрасной компании, которая пролетела полсвета, чтобы поучаствовать в событии, - поделился впечатлениями фотограф. - Было непередаваемо круто и интересно - вернулся вдохновленный и полный сил для творчества!
Станислав и Дарья официально расписались на леднике, и теперь сотрудникам загса в России будет непросто.
- Мы обратились к компании, которая оформляет браки. Мы отдали документы и поставили штампики точно в день свадьбы, - говорит Дарья. - В документах будет написано: брак зарегистрирован на леднике Ватнайёкюдль в Исландии. Мне даже будет интересно посмотреть на того человека в загсе, который будет это писать.
Невеста просто красавица! Фото: Антон УНИЦЫН
КОНКРЕТНО
Во сколько обошлась свадьба Станислава и Дарьи?
Машины и бензин на гостей - 300 тысяч рублей
Поездка на ледник - 270 тысяч рублей
Еда на свадьбу (баранина) - 120 тысяч рублей
Алкоголь - 60 тысяч рублей
Аренда домика - 150 тысяч рублей
Фотограф на свадьбу - 310 тысяч рублей (самолет, проживание, питание, гонорар)
Видео - 350 тысяч рублей (самолет, проживание, питание, гонорар)
Еда в день свадьбы на леднике и в дороге - 35 тысяч рублей
Доехать до Исландии на своей машине: 160 тысяч рублей + на бензин 120 тысяч рублей + 30 тысяч рублей
Оформление документов и пересылка - 75 тысяч рублей
Свадебная прическа и мейк - 15 тысяч рублей
Букет невесты - бесплатно! (собрали из пушицы)
Одежду по бартеру предоставила компания, которая занимается прокатом исторических костюмов
Итого: 1,9 миллиона рублей
Сочные новости.
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