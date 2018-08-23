Вопросы новосибирцев к урологу: протез ниже пояса, искусственная почка и опухшие глаза

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-23T16:39:41+03:00

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Жители нашего региона, используя специальную форму, в течение месяца могли задавать свои вопросы главному урологу Новосибирской области, заведующему кафедрой урологии НГМУ Игорю Феофилову. Врач ответил на самые животрепещущие из них. С его ответами вы можете ознакомиться в нашем материале. В комментариях к статье вы, дорогие читатели, можете оставлять свои пожелания, врачу какой специальности вы хотели бы задать свой вопрос.

Наталья:

— Уважаемый Игорь Викторович! У меня вопрос, который меня интересует уже полгода. 19 декабря 2017 года мне удалили почку (онкология), вторая оказалась вторично сморщенная, и, возможно, в будущем, мне будет нужен гемодиализ. Планируется ли открытие гемодиализного центра в Карасуке или в Купино, потому что на протяжении 600 км нет такого центра, и люди из Купинского, Баганского, Чистоозерского, Карасукского, Красноозерского районов, вынуждены бросать свои обжившие места и переезжать в Новосибирск, снимать там квартиры. Этот вопрос я отправляла уже в некоторые инстанции, но ясного ответа не получила. Убедительная просьба, если этот вопрос в вашей компетенции, то обратите на него внимание, помогите нам добиться его положительного решения.

Игорь Викторович:

— Вопрос не по моему профилю, но могу сказать, что один из вариантов возможного планирования размещения центра — это Карасук. Подобные центры, открытые у нас в городе — коммерческие, но там пациенты получают гемодиализ в рамках ОМС, то есть бесплатно.

Алексей:

— Мне 58 лет. Простатит. Прошел курс лечения, сейчас постоянно принимаю лекарства, но есть одна проблема: с 8 утра до 12 дня очень частые позывы к мочеиспусканию. После обеда этого нет. Как решить эту проблему? Очень мешает работе.

Игорь Викторович:

— Мне нужно знать результаты анализов. Потому что то, что Алексей сейчас принимает — препарат от аденомы. Нужно знать уровень ПСА, данные УЗИ, желательно знать данные урофлорометрии и, конечно, необходимо со всем этим обратиться к специалисту.

Наталья:

— Здравствуйте! Мне 38 лет, беспокоит вот что: если выпью вечером стакан воды или съем соленый огурец, утром глаз НЕ открыть. Но в туалет не хожу. Пью много жидкости, но туалет — редкий гость… Скажите, пожалуйста, что проверить? УЗИ почек сделать? Спасибо за ответ!

Игорь Викторович:

— Я любому человеку бы не рекомендовал после ужина принимать какие-либо жидкости. Нужно распределять ее равномерно с завтрака и до ужина. Средняя потребность человека 1,5 — 2 литра в сутки, в жаркую погоду немного больше — до 3 — 3,5 литров. На ночь желательно не пить. Но чтобы определить наличие каких-либо проблем, нужно определить уровень мочевины, уровень креатинина в крови, сделать УЗИ мочевыводящей системы и ОАК, ОАМ. И если какие-то показатели не в норме, то обратиться к специалисту.

Надежда Михайловна:

— Впервые в апреле этого года проходила УЗИ, в том числе и почек. Диагностировали расширение лоханки передне-задний размер 14 мм, чашечки не расширены. Заключение: экоскопически пиелоэктазию слева. Жалоб на почки никогда не было, отеков нет, анализы в норме. Хотелось бы выяснить, в чем проблема и что необходимо делать.

Игорь Викторович:

— Считается норма лоханки до 17-18 мм примерно, но я могу предположить, что это может быть парапельвикальной кистой. Нужно, конечно, смотреть УЗИ. Если это действительно она, то тут не стоит беспокоиться, так как приблизительно половина людей имеют того или иного рода кисты. Нужно следить за ее размером и толщиной стенок. Если киста не беспокоит, то делать с ней ничего не нужно. Если есть какое-либо беспокойство — то стоит обратиться к специалисту.

Алексей:

— У меня такая проблема. Во время полового акта может падать, но потом опять встает и можно продолжать. Что делать?

Игорь Викторович:

— Для обследования Алексея нужны результаты исследований, нужно знать анамнез этого пациента. Пока мне трудно что-то сказать. Очень большой процент эректильной дисфункции — это влияние психогенного фактора.

Андрей:

— Проводится ли у нас протезирование полового члена. Если да, то какое? И можно ли его сделать бесплатно?

Игорь Викторович:

— Протезирование проводится по строгим показаниям, если нет эффекта от консервативной терапии. Это очень серьезная операция. И в рамках ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) ставится с самой простой конструкцией.