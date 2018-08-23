2018-08-23T11:59:33+03:00
Общество

«Я сына в каске должна водить в садик?»: воспитатели вывели гулять маленьких детей в ураган

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение, ветер ломал деревья и калечил машины, но в детском саду решили не отменять прогулки... [фото, видео]
Виктория МИНАЕВА
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Четырехлетний Никита рассказал маме, что очень замерз после прогулки.Четырехлетний Никита рассказал маме, что очень замерз после прогулки.
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Родители в шоке: четырехлетних детей вывели гулять на улицу, несмотря на предупреждение от МЧС, синоптиков, мэрии. В Новосибирске до сих пор устраняют последствия ураганного ветра: он повалил полтора десятка деревьев, раздавил два автомобиля. Но для воспитателей детского садика № 262 погода показалась прогулочной. Детей из группы «Звездочка» вывели подышать воздухом в разгар стихии.

— Я в обед выходила на улицу — лил сильный дождь, ветер сбивал с ног, по городу падали деревья, рвались провода. Я даже подумать не могла, что в этот момент мой сын гуляет, — рассказывает Светлана Халина. — Когда забрали его из садика, он говорит: «Мама, нас выводили гулять дважды, и я замерз». Хотя на нем была шапка. В итоге вечером у него сильно поднялась температура, сегодня в садик мы не пошли. Я спросила воспитателя: «Зачем вы повели детей в такую погоду?». На что она мне ответила: «Вы одевайтесь теплее». А то, что ребенку на голову дерево упадет — это никого не волнует. Я сына в садик в каске должна водить?

Детей вывели гулять в ураган.

Недовольны многие родители. В КП — Новосибирск написал папа одного из ребятишек:

— Никого не смущало, что ветер надломил тополь над прогулочной площадкой детского сада, а если бы ветки рухнули на детей, — возмущен мужчина.

В детском садике факт прогулок не отрицают. Более того, уверены, что все сделали по закону.

— По поводу надломленных деревьев — в той зоне дети не гуляли, там было запрещено гулять, — говорит старший воспитатель Татьяна Гродина. — Что касается погоды, то нам пришло из мэрии предупреждение, в котором говорится, чтобы мы приняли к сведению метеоусловия. Но при этом мы руководствовались еще и СанПИНом, где написано что дети должны два раза в день гулять. А при усилении ветра в СанПИНе сказано, что рекомендуется сократить прогулки. Но не отменить! Мы сократили до получаса.

— А если будет цунами, вы все равно не отмените прогулку?

— Тут, конечно, на усмотрение администрации, можем отменить. Но вчера погодные условия позволяли...

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