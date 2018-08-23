2018-08-23T10:34:57+03:00
Происшествия

«Давление в салоне начало расти»: летевший в Новосибирск самолет экстренно посадили в Сургуте

На борту находилось 30 человек. Следователи начали проверку, а техники до сих пор чинят самолет
Виктория МИНАЕВАНадежда ЯРКОВА
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Самолет сейчас осматривают техники.Самолет сейчас осматривают техники.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Самолет S7, который летел из Норильска в Новосибирск, запросил вынужденную посадку в Ханты-Мансийском округе. В итоге борт, на котором находились 30 человек — включая экипаж, благополучно приземлился в Сургуте. Люди не пострадали, но приятного мало... Ждут, когда самолет починят.

— Пассажиры сейчас в накопителе, с ними работают представители компании, а экипаж воздушного судна пытается устранить неисправность. Пострадавших нет, работа идет в штатном режиме, — сообщил Алексей Паркулаб, руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта города Сургута.

Местные СМИ поспешили сообщить: что причина нештатной ситуации — отказ двигателя. Но в транспортной прокуратуре этот слух опровергли.

— Самолет приземлился в Сургуте около 9 часов утра. Причиной экстренной посадки стало повышение давления в салоне (сработала сигнализация о неисправности в системе кондиционирования воздуха). Сейчас самолет еще раз проверяют и готовят к оправке до места назначения — в Новосибирск. Уже перезагрузили бортовой компьютер, экипаж тоже готовится к вылету, — рассказал КП — Новосибирск прокурор Сургутской транспортной прокуратуры Николай Ширяев.

В любом случае следователи уже начали разбираться в причинах ЧП

— Несмотря на то, что жертв, пострадавших и разрушений нет, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала об экстренной посадке самолета Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс». Воздушное судно выполняло рейс Уфа - Сочи, когда в 5:06 на взлете у него загорелся левый двигатель. Пассажиры засняли экстремальную посадку на видео.

Видео посадки самолета с горящим двигателем.

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