СЕГОДНЯ 12:58 2018-08-22T13:02:50+03:00

Меньше, чем за день животному, от которого отказались хозяева, нашли новый дом

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Такая ошибка в природе случается очень редко: в Новосибирске родился котенок с четырьмя ушками. Аномалия сыграла с малышом злую шутку — хозяева отказались от питомца, посчитав его уродливым.

— Сказали, если мы его не заберем, то его выбросят на помойку, — говорилось в объявлении о пристройстве животного.

Котенок обладает дополнительной парой ушей, что делает его уникальным в своем роде.

Чудо природы тут же привлекло внимание пользователей соцсетей. «Лунтик», «Йода», «Чебурашка» — ласково называли малыша комментаторы. Масса лайков, репостов и как итог — целая очередь желающих приютить котика.

— Я даже не думала, что вокруг этого котенка столько будет шумихи, просто хотела его пристроить, — рассказывает сибирячка по имени Любовь. — Пост разлетелся по интернету, за три часа около двух тысяч просмотров. Все так быстро закрутилось. Звонков было очень много, многие хотели забрать, даже из других городов звонили. И уже в обед приехала девушка, забрала котика, у нее дома уже есть кошка. Говорит: «Все в порядке, привезла его себе домой, он спит сейчас».

Хозяева отказались от этого чуда из-за его особенности.

Ветеринары рассказывают, что такие ошибки в природе нет-нет да и случаются. И не стоит умиляться уникальности животного, ведь четыре ушка — сигнал, что со здоровьем у питомца не все в порядке.

— Это генетическая аномалия, но такое бывает. Я даже встречал котенка, у которого было две головы, но он не мог жить. По большому счету ничего хорошего в этом нет, это мое мнение, — говорит ветеринар Евгений Козлов. — Никакой пользы эта аномалия котенку не дает, но это удивляет обывателя, заставляет глазеть на него, некоторые хотят завладеть таким объектом, чтобы потом всем показывать. Может, даже не от большой любви, а чуть-чуть нездорового интереса.

Малыш обрел семью.

— Многие думают, что котенок из-за генетического сбоя лучше слышит...

— Нет, конечно! У котика есть четыре ушные раковины, но вряд ли они все соединены с височной костью, где собственно находится основной слуховой аппарат. Пользы от четырехухости никакой. Надо понимать, что это отклонение, признак нездоровья. Видимо, в процессе эмбриогенеза, то есть развития зародыша произошел сбой деления клеток. И были заложены дополнительные абсолютно ненужные органы. Согласитесь, два сердца — это всегда хуже чем одно. Четыре ушка — это тоже признак сиамизма, вполне возможно, что у него кроме ушей были еще удвоения органов. Поэтому животное, конечно, надо обследовать.