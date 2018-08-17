Мышкой - по поезду: как диспетчеры руководят движением поездов, не видя их

СЕГОДНЯ 06:07 2018-08-17T06:07:40+03:00

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Новосибирец Александр Смирнов помнит, как в пять лет стоял на подоконнике в гостях у бабушки и смотрел вдаль. Ему был виден только небольшой участок станции Новосибирск-Главный, но за движущимися вагонами он мог наблюдать часами… Бабушка для Александра - это отдельная тема, он сейчас будто бы повторяет ее профессиональную судьбу, такую же стремительную, ответственную. Но обо всем по порядку.

Откуда адреналин у диспетчера?

Сейчас Александр - поездной диспетчер первой категории Транссибирского района управления Западно-Сибирской дирекции управления движением.

- Можно просто - диспетчер первой категории, - сокращает мой собеседник. - Диспетчер руководит работой станций на конкретном участке, у меня он относительно небольшой - 150 километров. Через мой участок Исилькуль - Московка проходят поезда, следующие на запад. Я организую работу на участке, отвечаю за все. Мои команды безоговорочно выполняют дежурные по станции, машинисты поездов, смежные службы, путейцы. Команды даю такие: куда и какой поезд должен ехать, в какое время. Цель - пропустить максимальное количество поездов, не выбить из расписания пассажирские поезда.

Сами поезда диспетчер не видит - они отображаются в виде линий на экранах мониторов. Александр может нажать мышью на любой поезд и узнать, сколько вагонов в составе, какой локомотив, кто машинист, какие грузы он везет. Участок сложный и интересный: две сортировочные станции, каждая из которых - живой организм, находящийся в постоянном движении, пограничная межгосударственная станция, четыре станции четвертого класса - менее напряженные и станция Карбышево-1 - перекресток пяти направлений. За всеми этими узлами следит Александр.

Распределить, направить, пропустить, проконтролировать, решить нештатные ситуации - и все сиюсекундно, параллельно, без посторонней помощи и совещаний. Такова работа. Темп на смене зашкаливает, и если сравнить работу мозга диспетчера с каким-нибудь видом спорта, то это, наверное, будет бег с препятствиями, причем каждый раз нужно пробежать дистанцию первым и не снеся ни одной преграды.

Может, кто-то и скажет: «Жуткая работа», а Александру нравится. Он говорит:

- Это адреналин. У меня каждая смена как состязание, где я постоянно выигрываю.

Чтобы попасть на железную дорогу, пришлось поплавать Александру - 31 год, лицо живое, энергичное, глаза горят. А волосы уже белеют.

- Работа, - проводит рукой по затылку.

Часто в очерках о людях пишут: «Думал ли он, что добьется…» Тут все по-другому - общаешься и понимаешь, что иначе и быть не могло. Есть такие люди: препятствия не важны, есть цель, они к ней идут.

- Когда пришло время выбирать, кем стать в жизни, папа сказал: «Знакомый работает в компании «РЖД» - у него все стабильно и интересно». Я прислушался. После школы отправился поступать в СГУПС, но на бюджет не поступил, - рассказывает Александр Смирнов без тени сожаления. - Год работал охранником, курьером, плавал в бассейне при университете, пошел на секцию водного поло, так как знал, что в вузе любят спортсменов. В это же время подтягивал знания.

Александр целенаправленно готовился ко второй попытке поступления, причем на следующий год вся страна как раз переходила на систему ЕГЭ. Это не смущало. Правда, и в этот раз баллов на бюджет не хватило, но у Александра был готов план Б:

- Я весь год откладывал деньги - их и потратил на обучение. Поступил на факультет управления процессами перевозок, как и хотел. Во время студенческой жизни я участвовал в профсоюзной деятельности, учиться тоже было интересно, постоянно ездил на какие-то соревнования, слеты, работал над проектами.

Семь квартир, четыре города

Еще одна важная веха в студенческой жизни - на практике Александр познакомился с будущей женой. Сейчас у Смирновых двое детей, еще и кошка. Молодые люди расписались сразу после окончания университета и отправились по распределению в Омск. Евгения за годы жизни с Александром сменила семь квартир и четыре города.

- В Омске мы начали работать с низших должностей. Я стал сигналистом на станции Входная - это крупная сортировочная станция, моей обязанностью было закреплять составы. Поработал полгода и стал составителем поездов это тот, кто руководит маневровыми передвижениями, переставляет вагоны с пути на путь. Посмотрел на станцию с другой стороны и пошел работать дежурным по парку. В моем распоряжении были шесть тепловозов и в подчинении пять составителей. Потом стал дежурным станционного поста централизации, выполнял команды дежурного по станции, готовил маршруты приема и отправления поездов. - Александр дотошно перечисляет каждую ступеньку своей карьерной лестницы - видно, ему доставляет удовольствие вспоминать, раскладывать по полочкам жизнь и годы, ощущать, что каждый отрезок времени был потрачен не зря, ни одного момента впустую - все время в движении.

После омского периода Александр уехал с женой в Кузбасс - в Новокузнецк, там предложили другую должность, служебную квартиру. Стал дежурным по станции, потом заместителем начальника станции.

- Окунулся с головой в уголь, - так говорит сам сибиряк.

Потом внезапно предложили вернуться на станцию Входная в Омске, только уже вторым человеком после начальника станции.

- По странному стечению обстоятельств вместо этого я попал на соседнюю крупную сортировочную станцию Московка, работал там заместителем начальника станции по оперативной работе. Не знаю, почему так произошло, но перечить судьбе я не стал. - Александр не кокетничает - этот человек, упорно идущий вперед, действительно уверен, что все в жизни происходит не случайно, а так, как должно быть.

И это не весь путь железнодорожника - потом был слет молодежи в Иркутске, где Александра пригласили в диспетчерский центр в Иркутске. - согласился. Обратился к руководству Западно-Сибирской дирекции управления движением за разрешением на переход - тут-то его и позвали в Новосибирск в такой же диспетчерский пункт. Он вновь покорился судьбе и работает здесь уже полгода.

Бабушкина гордость

В семье Смирновых Сашина профессиональная судьба - это параллель. Анна Федоровна Смирнова посвятила Западно-Сибирской железной дороге 36 лет. Это было послевоенное время, университетов она не оканчивала. Но характер внука - точно от нее. Анна Федоровна начинала свой путь с курьера, носила документы из техконторы машинисту. В любую погоду шла по 4 километра. Постепенно должности менялись - Анна Федоровна доработала до маневрового диспетчера, после стала узловым диспетчером. В ее ведении оказалась самая большая распределительная станции Сибири - Инская - и подходы к ней. После Анна Федоровна взаимодействовала с опасными грузами и перевозками.

Анна Федоровна, бабушка Александра, посвятила Западно-Сибирской железной дороге 36 лет

Сейчас бабушке 84 года. Когда узнала, кем будет работать внук, предупредила: в ее годы два поездных диспетчера с работы не вернулись. Один из них был ее мужем. Умер на работе от сердечного приступа.

Александр задумался, но это не в его правилах - бояться ответственности. Все-таки сегодня работа диспетчера совсем другая. Раньше приходилось связываться со всеми подчиненными по телефону, вручную рисовать графики поездов. Сейчас - все на мониторе, новые технологии, умные программы. На одном уровне остается только один параметр - степень ответственности и интерес к работе.