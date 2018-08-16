Прилетело от прокуратуры: пилота хотят оштрафовать за полет с врио губернатором

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-16T20:23:50+03:00

АндреяТравникова подняли в небо на планере во время визита в Кочковский район. Фото: Правительство Новосибирской области

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Были в воздухе всего 10 минут, а теперь проблем — на целый месяц. Трехкратного чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в прокуратуру после визита в Кочковский район врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона посетил местный аэроклуб. Визит получился немного неформальным, все-таки природа, небо, энтузиасты… Пилоты сделали широкий жест — предложили чиновнику прокатиться.

— Я ему предложил слетать, он любезно согласился, не спасовал, — рассказал КП — Новосибирск Владимир Кочкин. — Я его сам лично прокатил на планере. В воздухе пробыли минут 10… Об этом вышел репортаж по телевизору. Ну и понеслось, вызвали в прокуратуру... Говорят: «Мы сейчас накажем вас за это!».

За этот полет теперь ответит пилот... Фото: Правительство Новосибирской области

Нарушение закона в том, что планер оторвался не от той земли. Еще семь лет назад Кочкин сначала взял в аренду, а потом в собственность 65 никому не нужных гектаров в Кочковском районе. На одной части пас овец, другую часть превратил во взлетно-посадочную площадку, которая стала Меккой для всех спортсменов-планеристов Сибири.

— Транспортная прокуратура подала в суд, что земли сельскохозяйственного назначения, а значит, с них взлетать нельзя. Мы пытались переоформить их в земли транспорта, но процесс этот долгий, до сих пор идет. В итоге суд мы проиграли, — рассказывает Кочкин. — Суд мы проиграли. То есть вступил в силу запрет использовать это участок земли как посадочную площадку.

Год планеристы на него не покушались. Стали взлетать с соседнего поля, на которое законом еще не наложено вето.

— Его суд не запретил, вот и летаем, даже соревнования проводим, — рассказывает Владимир.

А с Андреем Травниковым сделали исключение. Не стали врио губернатора гонять по полям, взлетели с ближайшего, и вот — получите-распишитесь — проблемы с законом.

— Сегодня давал в прокуратуре объяснения. Очень надеюсь на снисхождение, всего один раз нарушили, на 10 минут. Надеюсь, отделаться небольшим штрафом, — говорит пилот.