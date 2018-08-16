2018-08-16T20:23:50+03:00
Общество

Прилетело от прокуратуры: пилота хотят оштрафовать за полет с врио губернатором

Аваиалюбитель прокатил Андрея Травникова на планере, из-за чего начались проблемы с транспортной прокуратурой
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
АндреяТравникова подняли в небо на планере во время визита в Кочковский район. Фото: Правительство Новосибирской областиАндреяТравникова подняли в небо на планере во время визита в Кочковский район. Фото: Правительство Новосибирской области
Изменить размер текста:

Были в воздухе всего 10 минут, а теперь проблем — на целый месяц. Трехкратного чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в прокуратуру после визита в Кочковский район врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона посетил местный аэроклуб. Визит получился немного неформальным, все-таки природа, небо, энтузиасты… Пилоты сделали широкий жест — предложили чиновнику прокатиться.

— Я ему предложил слетать, он любезно согласился, не спасовал, — рассказал КПНовосибирск Владимир Кочкин. — Я его сам лично прокатил на планере. В воздухе пробыли минут 10… Об этом вышел репортаж по телевизору. Ну и понеслось, вызвали в прокуратуру... Говорят: «Мы сейчас накажем вас за это!».

За этот полет теперь ответит пилот... Фото: Правительство Новосибирской области

За этот полет теперь ответит пилот... Фото: Правительство Новосибирской области

Нарушение закона в том, что планер оторвался не от той земли. Еще семь лет назад Кочкин сначала взял в аренду, а потом в собственность 65 никому не нужных гектаров в Кочковском районе. На одной части пас овец, другую часть превратил во взлетно-посадочную площадку, которая стала Меккой для всех спортсменов-планеристов Сибири.

— Транспортная прокуратура подала в суд, что земли сельскохозяйственного назначения, а значит, с них взлетать нельзя. Мы пытались переоформить их в земли транспорта, но процесс этот долгий, до сих пор идет. В итоге суд мы проиграли, — рассказывает Кочкин. — Суд мы проиграли. То есть вступил в силу запрет использовать это участок земли как посадочную площадку.

Год планеристы на него не покушались. Стали взлетать с соседнего поля, на которое законом еще не наложено вето.

— Его суд не запретил, вот и летаем, даже соревнования проводим, — рассказывает Владимир.

А с Андреем Травниковым сделали исключение. Не стали врио губернатора гонять по полям, взлетели с ближайшего, и вот — получите-распишитесь — проблемы с законом.

— Сегодня давал в прокуратуре объяснения. Очень надеюсь на снисхождение, всего один раз нарушили, на 10 минут. Надеюсь, отделаться небольшим штрафом, — говорит пилот.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего «спасителя» аферистом и вымогателем
Детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и пообещали квартиру. Но действительно ли он - герой? «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
«Ростелеком» покажет выборы губернатора Новосибирской области в режиме онлайн
«Ростелеком» оборудует системой видеонаблюдения помещения для голосования, задействованные на выборах губернатора Новосибирской области. 9 сентября все 1820 камер будут работать в онлайн-режиме
Новости 24
Медведь с горящим взглядом и седыми усами стал символом спартакиады для пожилых
Живая находка: пошли в лес за грибами, а нашли подстреленную собаку
Оставил без глаза: мужчине грозит 8 лет тюрьмы за драку с женщиной
«Не успели добежать»: на Восходе две женщины оказались под колесами «Ниссана»
Водителя «Хонды» зажало в салоне после ДТП с бензовозом
Все в осколках: в маршрутке с пассажирами разбился люк
"Стоп" остановил: пешеход засмотрелся в телефон и пробил голову дорожным знаком
Герою, пережившему взрыв в Грозном, посвятят фотовыставку в Новосибирске
Покалеченные модели: мастер по педикюру вырывала с корнем ногти на ногах клиенток
Андрей Травников представил программу Технопрома в Москве
«Может, его в живых нет?» - в салоне связи разгорелся скандал из-за недобросовестного продавца
Череп от бывшей: новосибирец получил «черную метку» после победы в судебном споре
Спасатели помогли застрявшему в ремне безопасности молодому водителю
Сибиряк со шрамом на запястье пропал под Новосибирском
На оживленную дорогу в центре города выскочила испуганная овца
18-летний житель Новосибирской области устроил стрельбу по прохожим
Грабители попали на видео: двое неизвестных отобрали дорогой мобильник у продавца
Девчонки в коротких шортах отжигают: это видео сделает ваш день
В Новосибирске иномарка сбила байкера: мотоциклиста увезли в больницу
В Новосибирске закончилась смена «Юный десантник»
Погода в Новосибирске на день: 16 августа будет плюс 26 градусов