2018-08-16T13:54:19+03:00
Общество

«Юные десантники» высадились под Новосибирском

Самые отважные мальчишки и девчонки пели песни, разбирали автомат и изучали непростые тонкости армейского ремесла
Татьяна СОЛОВОВААлена КУЛЕШОВА
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Перед прыжком подростки прошли серьезную подготовку.Перед прыжком подростки прошли серьезную подготовку.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Смена «Юный десантник» для подростков из военно-патриотических клубов области - это уже хорошая традиция. Смену провели межрегиональная общественная организация «Союз десантников России», региональное отделение ДОСААФ России и Центр гражданского и патриотического воспитания Новосибирской области. 60 подростков из различных уголков области провели время с пользой и теперь отлично знают, с чего начинается Родина.

- В смене участвовали дети из военно-патриотических клубов, которые представляют воздушно-десантное направление, - рассказывает заместитель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Бульба. - Никто подростков силком к нам не загоняет - это их желание, выбор. Ребята приходят сами: кто-то узнает от родителей, кто-то - от друзей, кто-то - от тренера в военно-патриотическом клубе. Возраст подростков примерно от 11 - 12 до 17 - 18 лет, когда ребята уже оканчивают школу.

Кстати, отважными оказались не только парни, но и девчонки.

Девчонки наравне с парнями занимались физподготовкой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Девчонки наравне с парнями занимались физподготовкой.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Юношей, конечно, у нас побольше, но есть и девочки. Причем надо отметить, что они ни в чем мальчикам не уступают. Например, на недавних международных соревнованиях «Тропа разведчика» курсанты проходили ту же полосу препятствий, которую проходят военные. И девушки, соревнуясь наравне с парнями, занимали далеко не последние места, - говорит Алексей Васильевич.

Почему для подростков важно участие в подобных сменах? Ответ лежит на поверхности.

- По ребятам очень заметно, что они у нас взрослеют, становятся более осознанными. Когда они только приходят к нам, ими движет в основном подростковый интерес, а потом это становится уже осознанной позицией, - поясняет Алексей Бульба. - Примерно половина из них, знаю, выберут себе профессию, связанную с воздушно-десантным направлением. Да пусть даже это не будет ВДВ, но у ребят появится активная жизненная позиция, которая поможет им выдержать любые испытания в жизни.

А сами подростки просто радуются тому, что есть возможность побыть в кругу друзей.

- Я узнала об этой смене из сайта своей военно-спортивной школы. Мне это показалось интересным - решила попробовать себя в новом деле, - поделилась с нами Карина, воспитанница военно-спортивной школы «Союз». - В этом году нам особенно повезло: кроме теории была и настоящая практика - мы прыгали с парашютом. Также попутно у нас проходили разные соревнования по военно-прикладным видам спорта.

Так что защитников Отечества за это лето заметно прибавилось. Так и хочется сказать: патриотами не рождаются - ими становятся...

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