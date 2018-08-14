2018-08-14T12:52:54+03:00
Звезды

«Ты что, болеешь чем-то?»: русскую Барби заподозрили в анорексии

Армия поклонников переживает за блондинку из Новосибирска: девушка, похожая на куклу, сильно похудела и стала весить меньше 40 килограммов [фото]
Виктория МИНАЕВА
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Пользователи соцсетей советуют Юле набрать вес.Пользователи соцсетей советуют Юле набрать вес.Фото: СОЦСЕТИ
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Британцы окрестили жительницу Новосибирска Юлию Кригер Русской Барби: у девушки с кукольным лицом в Инстаграме армия поклонников со всего мира. Но в последние месяцы даже фанаты напряглись. Юля хвастается фотографиями, а ей пишут в комментариях:

- Ты что, болеешь чем-то?

Или:

- Меня испугали ваши неестественные пропорции…

Сейчас девушка весит меньше 40 килограммов. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас девушка весит меньше 40 килограммов.Фото: СОЦСЕТИ

«ХУДЕЕТСЯ САМО»

Кто-то пишет открытым текстом, что у сибирячки анорексия. В ответ Юля за словом в карман не лезет. Говорит: с весом у нее все в порядке.

- Я похудела ненамного - килограмма на два-три. Но это заметно, так как я в принципе не была полной. Бывает, похудеешь кило так на пять - и ничего не видно. Но вот уходит еще один килограмм - и он-то оказывается решающим, сразу заметно, - рассказала «КП» - Новосибирск» Юля. - Я хотела немного похудеть, но специально для этого ничего не делала. Сейчас лето - можно плавать, гулять. Само по себе худеется.

Девушка и до этого не отличалась сочными формами. И сама в интервью признавалась, что уже восемь лет не ест мяса:

- Я вегетарианка, семь лет не ем мясо. Вообще ем один раз в день, но все, что хочу. Для меня это нормально, я с детства привыкла к такому распорядку.

Так Юлия выглядела год назад, когда приходила в студию Радио "Комсомольская правда". Сейчас девушка еще худее... Фото: Виктория МИНАЕВА

Так Юлия выглядела год назад, когда приходила в студию Радио "Комсомольская правда". Сейчас девушка еще худее...Фото: Виктория МИНАЕВА

Как итог - сейчас при росте 161 сантиметр девушка весит 39 килограммов! Поклонники и даже врачи просят Юлю остановиться в таких экспериментах со здоровьем.

- Это первичная или вторичная аменорея со всеми вытекающими будущими проблемами для здоровья девушки, - предупреждает наш постоянный эксперт врач-диетолог Людмила Денисенко. - В гинекологии существует понятие «весовой порог». И он составляет приблизительно 47 килограммов.

На старых фотографиях Юля - обычная девушка. Но потом она сильно похудела, увеличила себе грудь... Фото: СОЦСЕТИ

На старых фотографиях Юля - обычная девушка. Но потом она сильно похудела, увеличила себе грудь...Фото: СОЦСЕТИ

БАРБИ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

- На комменты реагирую спокойно. Сейчас пошла мода на очень пышных девушек - уж не знаю, в силу чего. Всем надоело держать себя в руках? В основном моду диктуют подростки, а для них сейчас тема внешности, как я смотрю, совсем неактуальна... И плюс мода на бодипозитив. С одной стороны, это здорово, когда человек принимает себя таким, какой он есть, с другой - это не должно означать, что и делать совсем ничего не нужно, - рассуждает русская Барби. - В большинстве случаев люди слабые, и им проще опустить руки. Я не считаю себя анорексичкой - для меня это главное! Если мне хочется, я могу и ночью поесть - о какой анорексии речь? Но я не являюсь рабой еды, поэтому набранное пытаюсь сбросить сразу, а не набрав, например, лишние 10 кило - тогда это будет гораздо сложнее. Анорексия - в первую очередь психологическая проблема и только во вторую - физическая. Я не корю себя за съеденную еду, не мучаю голодом, и обмороки - это тоже не про меня. С женским здоровьем также все окей. Поэтому комментарии от «недоврачей» меня не интересуют: большинство из них даже не понимают, что это за болезнь! А на вкус и цвет, сами знаете, фломастеры разные: кому-то худые нравятся, кому-то полные. Но большинство, как показывает практика, все же предпочитают худых.

Кто-то пишет открытым текстом, что у сибирячки анорексия. Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то пишет открытым текстом, что у сибирячки анорексия.Фото: СОЦСЕТИ

Юлина популярность началась с публикации журналистов британского таблоида The Sun. Именно с их легкой руки сибирячку стали называть Русской Барби. Но у девушки по всей стране растут конкурентки. И даже за границей есть - вспомним, знаменитую Барби из Одессы Валерию Лукьянову. Периодически Юле пишут бизнес-предложения другие такие же вечно худеющие Барби. Но она прибиваться к стае не собирается - говорит, что ратует за индивидуальность.

- Одна девушка, тоже известная как Барби. много чего мне предлагала, но я отказалась, так как всем известно, чем она занимается в Москве, не хочу называть имен, - рассказала Юля.

К девушке пришла известность после публикации в The Sun. Фото: @oh_ollio Фото: СОЦСЕТИ

К девушке пришла известность после публикации в The Sun. Фото: @oh_ollioФото: СОЦСЕТИ

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