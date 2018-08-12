Любимец новосибирских полицейских и Карлсон для детей: Умер актер театра «Современник» Анатолий Узденский

СЕГОДНЯ 20:33 2018-08-12T20:42:21+03:00

Сердце Анатолия Ефимовича остановилось, когда он был в отпуске в Новосибирске. Сибиряки поделились воспоминаниями о любимом артисте

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Актер Анатолий Узденский для Новосибирска - нечужой: в 1975 году он окончил Новосибирское театральное училище, с 1982 по 2004 год работал в Новосибирском драматическом театре «Старый дом». Массовому зрителю актер известен по сериалу «Ментовские войны». Но несмотря на сложившуюся карьеру в столице, Узденский часто бывал в Новосибирске, где прошла его молодость. В очередной отпуск Анатолий Ефимович снова отправился в Сибирь и это окащалась последняя поездка: в воскресенье, 12 августа, его не стало. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«МАТЕРИЛСЯ НА СЦЕНЕ»

Новосибирские коллеги с теплотой вспоминают об Анатолии Ефимовиче:

- Это глыба, такой сумасшедший, сильный актер, и при этом безумно душевный. Даже когда он в Москву переехал, он никогда не терял связи с Новосибирском, считал наш город родным, и никогда не забывал актеров, которые работали в «Старом доме». У него не было никакого снобизма, всегда встречался, общался, - вспоминает Наталья Дмитриева, журналист, в прошлом – помощник режиссера театра «Старый дом». – В 90-е года, когда я была помощником режиссера в «Старом доме», мой сын был очень маленьким, и когда он увидел Анатолия Ефимовича, он сказал: «Боже мой, мама, это Карлсон, который пришел с крыши?». А Анатолий Ефимович рассмеялся: «Сейчас мы с тобой полетаем», и начал таскать его по всем этажам «Старого дома». Такой он был добрый!

Правда, в работе Анатолий Ефимович был совсем другим – принципиальным:

- На сцене мог поматериться, когда ему что-то не нравилось: на режиссеров, на актеров, в том числе на меня, - рассказывает Наталья. – Мог наорать во время репетиции, потом подойдет, извинится, обнимет, скажет: «Ну, извини, я такой, эмоциональный».

«В ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ БЫЛ АЖИОТАЖ»

Анатолий Ефимович не отказывал в помощи молодым режиссерам: в 2013 году снялся в фильме Филиппа Дмитриева «Шкварки». Часть сцен снималась в редакции «Комсомолки», а часть – в Управлении МВД на транспорте по Сибирскому округу. На его крыльце актер Анатолий Узденский перевоплотился в полковника: кинополицейский давал комментарии журналистам по поводу поимки маньяка по прозвищу «Ночной парикмахер». А настоящие правоохранители в это время ждали возможности пообщаться с любимым артистом и взять автограф.

Съемки на крыльце транспортной полиции.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Вы не представляете, какой в полиции был ажиотаж: конечно, все понимали, что идут съемки, поэтому потихоньку подходили, спрашивали, когда у Анатолия Ефимовича будет перерыв, - делится режиссер Филипп Дмитриев.

К слову, гонорар за свои съемки Анатолий Ефимович получил совсем небольшой:

- Мы, если честно, не ожидали, что он согласится сниматься: сразу сказали, что понимаем, что его съемочный день стоит дороже, - объясняет Филипп. – Но он почитал сценарий и согласился! На съемочной площадке мы его сцены снимали с трех дублей: один, как нравится Анатолию Ефимовичу, второй – как видел я, а третий – что-то среднее. Этот третий дубль мы и брали в работу.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анатолий Ефимович Узденский родился 24 февраля 1952 года в Павлодаре (Казахстан). Учился в студии при Павлодарском драмтеатре (Казахстан). В 1975 году окончил Новосибирское театральное училище, работал в Новосибирском драматическом театре «Старый дом» (1982-2004) и в Санкт-Петербургском «Театре на Литейном». С 2005 года - актёр Московского театра «Современник».