2018-08-09T17:03:17+03:00
Общество

Грибы в Новосибирске 2018: в Караканский бор - за боровиками, а в Кольцово - за опятами

Какие грибы в Новосибирске 2018 можно собрать и где - в нашем обзоре
Татьяна СОЛОВОВА
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Недавно прошли дожди, и, как говорят сибиряки, грибы сейчас что одуванчики - только успевай складывать в ведерко.Недавно прошли дожди, и, как говорят сибиряки, грибы сейчас что одуванчики - только успевай складывать в ведерко.Фото: Виктория МИНАЕВА
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КП - Новосибирск публикует обзор на тему Грибы в Новосибирске 2018. Начало августа, самое время отправляться в лес. Недавно прошли дожди, и, как говорят сибиряки, грибы сейчас что одуванчики - только успевай складывать в ведерко. Но, конечно, хорошие места нужно знать. И в этом вам поможет материал «Комсомольской правды»!

КАРАКАНСКИЙ БОР: С ОДНОЙ ПОЛЯНКИ МОЖНО И ВЕДРО НАБРАТЬ!

Грибники в один голос утверждают: самое лучшее место для тихой охоты - Караканский бор, который большей своей частью находится на территории Ордынского, а частично - на территории Искитимского и Сузунского районов.

- Грибы я начала собирать еще в детстве. Раньше каждый год мы ездили с родителями - теперь уже с детьми стараюсь выбираться. Самое любимое место - Караканский бор (за деревней Завьялово в Искитимском районе), - рассказывает Виктория Букина, грибник с 25-летним стажем. - Такой умиротворяющей красоты не видела больше нигде! Грибов здесь очень много, и они радуют своим разнообразием. На одной поляне может соседствовать, например, белый гриб и груздь. Также можно найти и лисички, и маслята. Но я больше всего люблю моховик. Бывало, с одной полянки ведро набирала.

Виктория поделилась: однажды целый багажник грибов домой привезли! Так что в Караканском бору стоит попытать удачу.

Виктория Букина за грибами ездит в Караканский бор. Виктория БУКИНА

Виктория Букина за грибами ездит в Караканский бор. Виктория БУКИНА

ОПЯТА БЛИЗКО!

Но если вам не хочется ехать так далеко, то есть другой вариант, причем совсем близко: оказывается, собирать грибы можно и под Кольцово.

- Возле Кольцово - прекрасные опятные места: каждый год минимум по два-три мешка срезаю, - делится сибиряк Алексей Петренко.

А вот Роман Беч советует ехать за опятами в леса вдоль Северного объезда.

- Увлечение родилось в далеком 1995 году, когда мне было 6 лет: приучил меня собирать грибы мой дед тракторист - Виктор Петрович Беч. А вообще у меня такое чувство, что у меня это в крови с самого рождения... Так как оба деда, прадеды, прапрадеды и так далее занимались этим промыслом - собирали грибы для своей семьи и своих близких. Сейчас мне идет 30-й год - итого почти 24 года получаю радость от сбора грибов, - делится Роман Беч. - Раньше ездил в леса Мошковского района между станциями Мочище и Мошково. Там растут все виды грибов, но в основном собираю белый (белый и моховик) и подберезовик. А последние семь лет езжу с 7 сентября по 25 октября в леса по Северному объезду и в Колывань - собираю опята.

Кстати, последний раз Роман был в районе Северного объезда 8 августа: ему за два часа попались 12 лисичек и 2 белых груздя, а еще он за это время собрал 1,5 литра брусники и брусничный лист к чаю.

В общем, было бы желание, а найти грибы в Новосибирске можно!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Можно найти грибы и в Жеребцово

В сообществе «Грибы и грибные места НСО» грибники также дают свои подсказки:

- Кудряшовский бор: Светлана Борисенко там собирала грибы 31 июля.

- Село Жеребцово в Новосибирском районе: Татьяна Маркова собирает там подосиновики и грузди.

- У Ордынского Елена Таратынова собирает маслята.

- Село Новобибеево по направлению в Болотное: там Юлия Юлина собирала белые грибы и лисички!

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