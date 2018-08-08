Четыре кровати для Шарля де Голля: новосибирский переводчик рассекретил подробности визита президента Франции

СЕГОДНЯ 17:21 2018-08-08T17:24:50+03:00

Визит Шарля де Голля был грандиозным событием для Новосибирска. На фото он с председателем СО АН СССР академиком Михаилом Лаврентьевым.

Мебель для легендарного француза, собака – для короля, балет про китайского дракона… Необычными воспоминаниями с «Комсомолкой» делится переводчик, побывавший в центре уникальных событий

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Он искал собаку афганского короля Мухаммеда Захир-шаха, готовил мебель для Шарля де Голля и помогал ставить китайский спектакль в Советском Союзе. Знакомьтесь: Борис Таланов. Сейчас – председатель общественной организации «Сибирское китайское общество». В прошлом – переводчик, побывавший в центре многих международных событий.

Борис Андреевич родился от русской мамы и папы-китайца. С детства прекрасно владел двумя языками. Помогал объясняться высокопоставленным персонам, участвовал на важных встречах. Трудился в аэропорту «Толмачево», был заместителем заведующего общим отделом в Новосибирском облисполкоме.

8 августа Борису Таланову исполнилось 90 лет. В честь такой даты «Комсомольская правда»-Новосибирск» попросила переводчика поделиться воспоминаниями.

Переводчик помогал китайцам обучать советских балерин.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ЗАПАСНАЯ КРОВАТЬ ДЛЯ ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ

В 1966 году Советский Союз встречал Шарля де Голля.

В те времена французский президент был человеком-легендой. Еще бы: под его руководством страна вышла из НАТО!

В Советский Союз де Голль ехал с жестом дружбы. Наша пресса тогда писала про Францию: «первой среди крупных капиталистических стран пошла на развитие отношений с СССР в духе мирного сосуществования». И, только представьте, возможность удивить заморского президента выпала Новосибирску.

Это – и честь, и волнение. Возник тогда сложный вопрос...

- Все знали, что де Голль - высокого роста, а жена у него - маленькая. Как же оборудовать им спальню? Поставить одну кровать короткую, а другую – длинную? Или две – одинаковы? Никто не знает! Звоним в Москву, в МИД – тоже не знают, - вспоминает Борис Андреевич.

Вопрос, казалось бы, пустяковый, бытовой. Но попробуй-ка, ошибись…

- Заказываю два варианта – две кровати одинаковых, и еще две – большую и маленькую. А какую ставить? Все согласились, что ставим две одинаковых. А вторая кровать, может, до сих пор на чердаке хранится. Она была - как резервная. Мало ли что…

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК: ПРОПАЛА КОРОЛЕВСКАЯ ЗАРПЛАТА

Другая головоломка возникла у встречающих, когда приезжал король Афганистана Мухаммед Захир-шах. В Советском Союзе ему подрали… собаку. Это было неким символом научного прорыва – питомец был точно таким, какой побывал в космосе. Король увлекался охотой. Советские власти учитывали и это, отдавая почетному гостю лайку.

- Вдруг, ночью – звонок. «В чем дело?» «ЧП!» Быстро вызываю машину, еду. «Что случилось?» «Собака, которую подарили королю, убежала». А он в этой лайке души не чаял. И, вдруг, она ночью исчезает. Начальник охраны короля падает на колени и молит нашего начальника охраны: «если я эту собаку не найду, то дома мне…» В общем, поднимаем всех на ноги, вызываем солдат, окружаем эту дачу и давай искать эту лайку. Долго ходили, но под утро ее нашли. Так начальник охраны с колен не вставал, благодарил всех за свою спасенную судьбу, - улыбается Борис Таланов.

ДРАКОН В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

А вот – история о культурной дружбе с Китаем.

Конец «пятидесятых». В Новосибирском оперном решили показать китайский балет – «Драгоценный фонарь лотоса».

- Правительство Китая по линии культуры приняло решение ставить китайский спектакль на советской сцене. Претендовали Москва, Ленинград и Новосибирск. Министерство культуры решило дать возможность именно Новосибирску. Как раз шло строительство Академгородка, съезжались ученые, шло развитие Сибири. Такая постановка была хорошим импульсом для расширения культурных связей между Китаем и Россией. Приехали сюда балетмейстеры, композитор. Я в это время работал в аэропорту, но меня освободили, чтобы работал переводчиком с этой постановочной группой. Каждый день тренировали и учили русских балерин танцевать китайские танцы, - вспоминает Борис Андреевич.

Труппа была - полностью советская. Постановка – китайская. В балете не обошлось без дракона.

Переводчик помогал китайцам обучать советских балерин.

- Настолько специалисты сделали его правдоподобным… Тушится свет, появляется дракон, открывается пасть… Такой был эффект, что пожилая женщина закричала, - говорит Таланов.

На самом деле, дракон олицетворял добро. Правда, наши зрители еще не знали: для китайцев это существо – положительное. Но после балета уже были в курсе. Постановка, кстати, оказалась невероятно популярной. Билеты шли нарасхват.