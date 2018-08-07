«Я – капитан полиции, пошла отсюда»: в Новосибирске лысую модель избили на глазах у детей

7 Авг. 19:09 2018-08-07T19:24:21+03:00

На площадке Вика была вместе с четырехлетней дочкой и сыном. Фото: Георгий Ланской

Виктория Михалек была с дочкой и сыном на детской площадке, когда к ней подошли трое мужчин и стали пинать [фото]

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27-летняя Виктория Михалек на детской площадке отличается от других мам: на голове у нее вместо локонов – татуировка. Своих длинных каштановых волос сибирячка лишилась, когда 8 лет назад родила сына Ратмира.

- Мой организм отреагировал на роды так, что у меня началась тотальная алопеция (облысение – прим.авт.). Никто не знает, из-за чего так произошло, - объясняет Вика. – Долгое время я ходила просто лысой: сильно переживала, конечно, сначала. А потом решила – зачем добру пропадать, и в январе 2018 года сделала на голове татуировку.

Татуировку Вика сделала в январе. Фото: Георгий Ланской

С этого момента жизнь сибирячки кардинально изменилась. Раньше она работал маникюрщицей, а сейчас стала почти маникенщицей - ее стали приглашать на различные фотосессии в качестве модели.

После того, как Вика сделала татуировку, она стала моделью. Фото: Даниил Пустов

- Конечно, люди на улице на меня обращали внимание, подходили, расспрашивали о татуировке, - говорит Виктория. - Но негатива раньше не было, а тут…

Около семи часов вечера Вика вместе с сыном и четырехлетней дочкой Аделью была на детской площадке у дома №22 на улице Вертковской. Дети играли вместе с другими ребятишками в песочнице, Вика сидела на качели.

- Я видела, что трое каких-то мужиков рядом выпивали и жарили шашлык: я к ним вообще не лезла. И понятия не имела, что один из них в соседнем подъезде живет: это я узнала потом, - вспоминает Виктория. – Вдруг они ко мне подходят, толкают с качели, а один их них еще пинает.

Те самые мужчины, которые напали на Вику: сибирячка сфотографировала их уже из окна своей квартиры.

Вика говорит, что была в шоке. Единственное, что смогла сказать: «Что вы делаете? Я сейчас полицию вызову!».

- Один из них заорал: «Я – капитан полиции, пошла отсюда», - вспоминает сибирячка. – После этого я схватила сына и дочку и побежала к соседу, который на улице возился с машиной. Он мне сказал быстро идти домой. Мы сразу же пошли в квартиру, даже игрушки с площадки не забрали: мне потом соседка их принесла.

- Дети сильно испугались?

- Мои сын дочка до сих пор боятся выходить на площадку. Другие ребятишки тоже тогда перепугались: часть из них убежали домой, других родители забрали…

- Как думаете, из-за чего все произошло?

- Не знаю, может, им моя татуировка не понравилась: я ведь без платка была на голове, хотя обычно его ношу.

Своих волос Вика лишилась после родов восемь лет назад. Фото: Даниил Брахловски

Есть и еще одна версия – что могло спровоцировать пьяных мужчин.

- Один из них, прошу прощения, за несколько дней до этого справлял нужду под стенами дома, и соседи тогда вроде полицию даже вызывали. Мог он меня с кем-то спутать…

Вика уже подала заявление в полицию: там сейчас идет проверка. Заодно в МВД выясняют, действительно ли один из любителей шашлыка был их сотрудником.

«Комсомолка» будет следить за ходом расследования.