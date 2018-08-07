Бердская школьница, которую в детстве травили сверстники, стала звездой дорамы о любви

СЕГОДНЯ 14:37 2018-08-07T18:32:06+03:00

Полина во время съемок в Китае в первой своей поездке. Предоставлено агентством Trush Models

Полина Морозова рассказала о своей работе в Поднебесной, проблемах с языком и о том, как на нее реагируют в Китае [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

17-летнюю Полину Морозову точно не назовешь обычной выпускницей школы. По окончании Бердского экономического лицея девушке вручили аттестат с четверками и пятерками, она получила хорошие результаты по ЕГЭ, но документы в вуз не подавала. У Полины - совсем другие планы, пока не связанные с учебой.

Ближайшие полгода вчерашняя школьница проведет в Китае, потом еще три месяца - в Индии. В соответствии с контрактом, который Полина заключила как начинающая модель. Кстати, сейчас девушка уже находится в Китае - в городе Чэнду.

«ОБЗЫВАЛИ ПАЛКОЙ И СОВЕТОВАЛИ ПОТОЛСТЕТЬ»

- Она всегда была худенькой, такой субтильной, и выше своих одноклассниц. Ее иногда даже дрыщом в шутку называли, - смеется Татьяна Морозова, мама начинающей модели. - Но Полина все воспринимала с юмором, и больших проблем в общении в у нее не было.

Сама Полина до сих пор помнит слова школьных подружек.

- В классе пятом переживала. А как не переживать, если тебя постоянно палкой обзывают и советуют... потолстеть? - дополняет мамины слова Полина.

Помогали занятия гимнастикой: там все были худышками, так что Полина чувствовала себя как рыба в воде. Родители верили в ее успех в гимнастическом зале. Но у судьбы, похоже, были свои планы.

- В 12 лет школьная программа уже сложная, нужно заниматься, поэтому гимнастику дочка оставила. Но ее пластика, грациозность, гибкость - все это благодаря тренировкам, - уверена Татьяна. - Еще помогли занятия танцами, которыми Полина тоже увлекалась.

Из-за работы в Китае Полине пришлось пропустить три месяца учебы, но она окончила лицей на четверки и пятерки.Фото: Личный архив

В МОДЕЛИ ПРИВЕЗ ДЕДУШКА

В 14 лет у Полины появилось новое увлечение: она сама уговорила маму отдать ее в модельную школу, которая находилась в Новосибирске, так что дорога из Бердска не близкая.

- Полю на занятия возил ее дедушка, мой папа. Когда дочка закончила обучение, дедушку там все знали как родного и на выпускном благодарили его за помощь и поддержку, - продолжает Татьяна.

Потом в Бердске прошел конкурс, в котором призом были модельные контракты.

- От одного из них - в Индонезию - нам пришлось отказаться: туда приглашали работать на полгода, а Полина училась в 11-м классе, и пропущенные занятия означали провал на ЕГЭ, - объясняет Татьяна. - Контракт в Китай был на три месяца, и он нам подходил больше, потому что в таком случае пропусков было намного меньше.

- Как вы решились отправить дочку в чужую страну?

- Мы морально готовились к этому. Я Полине доверяю, она очень ответственная: перед отъездом взяла в школе все задания, по интернету общалась с учителями. А когда в декабре вернулась, то первым делом пошла в школу и успела вместе с одноклассниками получить хорошие оценки по всем предметам.

Мама так и не рассказала нам, чего ей стоила разлука с дочерью. Понятное дело, и переживала, и не спала ночами... Что бы там ни говорили, мама есть мама.

- За поездку в Китай пришлось платить?

- Нет, перелет и проживание были за счет принимающей стороны.

В Китае больше всего востребованы Baby Face - милые, улыбчивые девушки с маленьким лицом и большими глазами. Внешность Полины именно такая. Предоставлено агентством Trush Models

В КИТАЕ НУЖНЫ BABY FACE

Так в конце сентября 2017 года Полина оказалась в городе Чэнду провинции Сычуань.

- Я жила в модельных апартаментах (это съемное жилье для манекенщиц). Съемки в основном проводились для каталогов и Всемирного мегамаркета Таобао. Графика работы как такового не было: каждый вечер сообщали, есть ли завтра работа или кастинг и во сколько, - описывает режим привычной работы Полина. - В Китае больше всего востребованы Baby Face - милые, улыбчивые девушки с маленьким лицом и большими глазами.

Худоба Полины тут пришлась весьма кстати, и заказов у нее было много. Так что перекусывать приходилось во время съемок.

- Каждая модель питается, как она хочет: на работу приносят ланчбоксы, в которых рис, мясо, овощи, иногда приносят фастфуд, - говорит Полина. - Вообще я люблю пиццу, пасту, мармелад и мамины блины, а в Китае часто ем яйца с помидорами.

Сами китайцы произвели на девушку неоднозначное впечатление.

- Удивляет их менталитет - есть и приятные моменты, и неприятные, - откровенно призналась девушка. - Приятно, что они очень дружелюбные, всегда пытаются заговорить с иностранцем, даже если английского не знают. А неприятно, что громко разговаривают, плюются…

Съемка в рекламе в Китае. Предоставлено агентством Trush Models

ПОМОГАЛ ПЕРЕВОДЧИК

На кастинг дорамы (аналог сериала) Полину тоже направило агентство. Сначала были пробы, фотосъемка - девушку утвердили. Полина рассказала о своих съемках в дораме:

- В дни работы с самого утра мы с группой отправлялись на съемочные площадки (китайский театр, храм, бывшая школа и другие интересные места). Я играла одну из главных ролей - туристки Кристины, которая приехала в провинцию Сычуань, чтобы познакомиться с культурой, осмотреть достопримечательности. По сценарию с главным героем, китайским парнем, мы познакомились в поезде, а потом случайно встретились в бывшей школе, и он предложил мне помощь в изучении китайской культуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/663268" frameborder="0"></iframe> Полина Морозова на съемках китайской дорамы о любви.

Кстати, изучать китайский язык Полине не пришлось: во время съемок помогал переводчик.

- Дочка рассказывала, что было тяжело: один переводчик говорил на английском, другой знал русский, но очень плохо. Поэтому Поле иногда просто жестами показывали, что делать, - передает впечатления дочери Татьяна.

Но в итоге все получилось, и Полина вернулась домой уже актрисой китайской дорамы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/663270" frameborder="0"></iframe> Полина Морозова сыграла роль туристки в китайской дораме о любви.

- Сейчас многие местные просят с ними сфотографироваться, но не потому, что узнают, а потому, что видят европейца, - улыбается выпускница.

Куда пойти учиться, когда закончатся девять месяцев работы, Полина пока не решила: как знать, может, китайская дорама открыла новую актрису, и Полина решит штурмовать театральный? И здесь уж переводчик не потребуется!