Звездный день: 11 августа новосибирцы увидят солнечное затмение и падающие метеоры

6 Авг. 19:10 2018-08-06T19:11:48+03:00

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В середине августа новосибирцы смогут наблюдать два впечатляющих астрономических явления: 11 августа - солнечное затмение и уже ночью - метеорный поток Персеиды.

ОТГОЛОСОК КРАСНОЙ ЛУНЫ: СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Солнечное затмение мы сможем наблюдать 11 августа. В Новосибирске и его окрестностях будет закрыто около 30% солнца (затмение является частным). По словам сотрудника Новосибирского планетария и члена совета Новосибирского астрономического общества Олега Кашина, это событие вызвано недавно прошедшим лунным затмением, самым продолжительным в XXI веке.

- Это последствия того, что лунная орбита сейчас очень близка к эклиптике, то есть практически на одной прямой находятся центры Солнца, Земли и Луны. Поэтому через две недели после самого продолжительного лунного затмения, когда Луна перешла на другой край Земли, мы увидим солнечное затмение, - объясняет Олег Кашин. - Все начнется около 5 часов вечера. Более полным затмение будет в северных регионах страны: на Чукотке, например, закроется около 97% диска Солнца.

Наблюдать затмение лучше через специальные фильтры.

- Есть специальные пленки, копченые стекла, - говорит Кашин.

Невооруженным взглядом можно будет увидеть только то, что свет от солнца будет более тусклым.

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ПЕРСЕИД: УСТАНЕТЕ ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ

Персеиды - это шлейф пылевых частиц, оставленный кометой Свифта - Таттла, через который наша планета проходит каждый год. Частицы, сгорающие в атмосфере, видны нам со стороны созвездия Персея. Отсюда и название - Персеиды. Кульминацию метеорного потока можно будет наблюдать в ночь с 11 на 12 августа. Это явление также будет доступным для всех, если не помешает облачность. Персеиды, которые будут видны нам как яркие полосы света в небе, покроют половину, а то и все небо. Вот что рассказывает Олег Кашин:

- Созвездие Персея поднимается на востоке. Когда солнце темнеет, оно уже над горизонтом. В течение всей ночи оно движется по небу. Созвездие очень узнаваемо, но если мы вдруг забыли, как оно выглядит, то есть подсказка. Дело в том, что рядом с ним, чуть ниже и правее, есть скопление звезд Плеяды, которое обычно хорошо видно - такое светлое пятнышко. Если присмотреться, то можно разглядеть маленький ковшик. На Руси этот ковшик называли Стожары или Бабы - у разных народов по-разному. Скопление Плеяды находится правее и чуть ниже Персея, который как бы наступает ногой на скопление. Вот по Плеядам и можно определить, где находится созвездие Персея. И если смотреть в направлении Персея, то через некоторое время можно будет наблюдать вылет оттуда метеоров. Мы всегда напоминаем, что чем темнее небо - тем лучше видно. Поэтому метеорный поток лучше всего наблюдать за городом, где нет фонарей, подсветки. В Большом планетарии к этому событию в ночь с 11 на 12 августа, до 2 часов, мы будем проводить астрономическую программу. Если погода будет ясная, сможет еще в телескоп увидеть Марс - после 23.00 его хорошо видно. Сатурн будет уже высоко в небе. Я думаю, что мы еще захватим Юпитер, хотя он уже уходит с нашего неба. Ну а когда совсем стемнеет, уже после полуночи, можно будет наблюдать звездные скопления - рассеянные, шаровые, а также туманности. Мы много интересного приготовили для наших гостей.