Бытовая техника в Новосибирске: идем в прокат и комиссионный магазин!

26 Июль 20:12 2018-07-26T20:19:53+03:00

На покупке бытовой техники можно сэкономить, если прийти в комиссионку, а не в дорогой магазин. Фото: Олег РУКОВИЦЫН\Архив "КП"

Где бытовая техника достанется вам по низкой цене, как взять вещь напрокат в Новосибирске - об этом читайте в нашем материале

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Прокат и комиссионный магазин - отличный вариант сэкономить, когда денег в обрез или тратиться совершенно хочется. Согласитесь, зачем отдавать большие деньги, если тот же ноутбук или телевизор нужен вам совсем ненадолго? Мы подготовили для вас несколько неплохих вариантов, как избежать ненужных трат. Мы уже рассказывали о прокате авто (подробнее читайте на сайте kp.ru), а сегодня поговорим о бытовой технике.

Ноутбук… за 200 рублей

Прежде всего обратите внимание, что различную бытовую технику можно взять на нужный вам срок в аренду. Запишите адреса!

- Компания «Презентация успеха», ул. Плахотного, 27/1, тел. 255-99-09

Можно взять в аренду компьютеры и ноутбуки, стоимость - от 200 рублей в сутки. Сумма залога оговаривается индивидуально. Не забудьте взять с собой паспорт, чтобы заключить договор!

- Компания «Впрокат», 1-я Ельцовка, 1, к. Р, тел. (383) 284-10-09

Здесь можно взять напрокат холодильники (стоимость - от 1000 рублей в сутки), телевизоры (стоимость - от 3000 рублей в сутки), бойлеры (стоимость - от 1000 рублей в сутки).

Если вы заключаете договор по паспорту, то никакого залога не нужно.

Комиссионка в помощь!

Еще один вариант неплохо сэкономить - это приобрести старую, но вполне рабочую технику в комиссионных магазинах. Вот вам несколько адресов.

- Магазин стиральных машин б/у «Абсолют», ул. Блюхера, 17/2, тел. (383) 297-90-32

Здесь можно купить стиральные машинки б/у: они обойдутся от 3500 до 7000 рублей, доставка и подключение - бесплатно. На месте можно договориться о скидке.

На технику дается гарантия от 1 месяца до 1 года в зависимости от модели.

- Склад-магазин подержанной компьютерной техники «Ноутленд», ул. Серебренниковская, 1, тел. (383) 212-95-95; ул. Высоцкого, 49, тел. (383) 212-96-00; пр-т К. Маркса, 37/2, тел. (383) 212-97-00. Здесь можно купить старенькие компьютеры за 600 рублей (конечно, навороченных функций в них нет, но если вам эти функции особо и не нужны - это вполне приемлемый вариант), ноутбуки - от 2500 рублей. Гарантия дается на срок от 3 месяцев до 1 года - в зависимости от товара. Доставка платная от 300 до 800 рублей в зависимости от отдаленности района.

- Магазин «Первый комиссионный», ул. Гурьевская, 76, тел. 8-923-235-25-55; ул. Блюхера, 28, тел. 8-923-701-44-11; ул. Дуси Ковальчук, 75/1, тел. 8-923-705-85-55

Здесь можно приобрести подержанные телевизоры (стоимость от 1500 рублей) холодильники (стоимость от 2500 рублей), плиты (стоимость от 2500 рублей), стиральные машинки (стоимость от 1200 рублей). Гарантия дается на 30 дней, доставка платная - от 300 рублей в зависимости от отдаленности района.

- Комиссионный магазин «Колондайк», ул. Ватутина, 39, тел.: 8-913-002-32-70, 8-983-125-02-07. Здесь можно приобрести подержанные телевизоры (стоимость от 1000 рублей), плиты (стоимость от 1500 рублей), микроволновки (стоимость от 1000 рублей), соковыжималки (стоимость от 1500 рублей), мультиварки (стоимость от 1400 рублей). Даются сутки на проверку, длительной гарантии не предусмотрено. Доставки нет.

- Комиссионный магазин, ул. Зорге, 133/2, тел. (383) 328-18-15. Здесь можно приобрести подержанные телевизоры (стоимость от 4000 рублей), ноутбуки (стоимость от 10 000 рублей), компьютеры (если с монитором и системным блоком, то стоимость от 10 000 рублей).

КСТАТИ

Ищем в интернете

Неплохие варианты подержанной техники можно найти и в интернете: к примеру, на сайте www.avito.ru стиральную машинку продают за 1200 - 1500 рублей.

Также проштудируйте группы в соцсетях, где можно за смешные деньги найти что-то стоящее: «Отдам даром Новосибирск», «Отдам даром или за вкусняшку | Новосибирск».