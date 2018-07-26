«Это разговор Николая II и Бога»: В Новосибирске ставят оперу «Царь» по дневникам дочерей последнего императора

26 Июль 19:48 2018-07-27T14:57:45+03:00

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Совсем скоро, 29 июля, новосибирцы увидят светомузыкальное представление «Царь» на стенах Троице-Владимирского собора. А уже в ноябре зрителям НОВАТа предсавят необычную оперу - о Николае II. Как рождался проект, с какими сложностями пришлось столкнуться - об этом сайту kp.ru рассказали автор произведения Ираида Сальникова и режиссер-постановщик Олег Нудненко.

МИТРОПОЛИТ БЛАГОСЛОВИЛ

Композитор Ираида Сальникова получила классическое музыкальное образование. После окончания музыкальной школы и училища поступила в Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки. Воцерковление Ираиды Петровны пришлось на начало девяностых годов. Как дипломированный музыкант, она получила благословение петь в церковном хоре, где приобрела опыт участия в богослужениях не только как певчая, но и как регент. Тогда же возник серьезный профессиональный интерес к церковно-певческому искусству. От небольших сочинений для хора, детских хоровых рождественских и пасхальных концертных песен Сальникова перешла к более масштабным музыкальным формам. Девять лет назад стала членом Союза композиторов России. Она автор симфонических и хоровых произведений.

- Ираида Петровна, начнем с главного - либретто оперы «Царь». Как оно составлялось? Может быть, в либретто есть воспоминания или письма, малоизвестные и примечательные в историческом и культурном плане?

- Жизнь и мученическая кончина последнего русского царя и его близких - тема очень непростая. Поэтому перед началом работы над оперой «Царь» для меня было важно получить благословение митрополита Тихона.

Работа над либретто оперы началась с изучения исторических документов, писем, дневников. Нужно было вчитаться в тексты богослужения, посвященного Царственным страстотерпцам. Почувствовать ту непростую атмосферу, в которой жила Россия.

Благодаря дневникам царевен времен Первой мировой войны открываются поразительные вещи. Оказывается, вся Царская Семья самым самоотверженным образом, что называется, работала для победы. Николай II многократно совершал поездки в действующую армию, в ставку. Да еще брал с собой и Наследника Цесаревича Алексея. А в 1915 году царь принимает на себя все бремя ответственности Верховного главнокомандующего. В Царском Селе его супруга Александра Федоровна и старшие дочери окончили курсы сестер милосердия и помогали выхаживать раненых. Трудно даже перечислить и описать тот объем работы, которую делали царь и его семья…

А какой искренностью, теплотой, добротой и нежностью проникнуты отношения этих людей друг к другу! Поэтому, наверное, не удивительно, что с самого начала войны многие дома и дворцы Царской Семьи приспосабливались под лазареты. Даже в Зимнем дворце открыли лазарет с современнейшим по тем временам рентгеновским оборудованием.

В опере «Царь» свидетелями трагических страниц в истории Отечества предстают русские поэты: Александр Блок, Марина Цветаева, Валентин Катаев, Максимилиан Волошин, Саша Черный, Сергей Бехтеев… А Николай Гумилев и Сергей Есенин даже становятся действующими лицами оперы (Гумилев после ранения находился на лечении в Царскосельском лазарете, а Есенин был санитаром). Через призму их стихотворений нам открывается то время и его герои.

Сюжет оперы ведет главных героев из последнего десятилетия XIX века через роковой 1918 год в вечность и… в наши дни, когда совершается прославление Царственных страстотерпцев. Когда возрождается православная вера, возникает и начинает крепнуть вера в Россию: «Да воскреснет Русь Святая молитвами Царственных страстотерпцев и новомучеников Российских!»

В Новосибирске не так давно появился памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Что оказалось самым сложным в написании оперы?

- Автор, как правило, сопереживает своим героям. Конечно, мне было трудно психологически, ведь на долю царя и его семьи выпало много всего: испытаний, лишений, предательства, непонимания, издевательства, клеветы и ненависти. Но для меня эта работа стала и радостью соприкосновения с судьбой поистине замечательных, святых людей, любящих Бога, друг друга и свое Отечество.

- Наверняка для работы над произведением нужна была духовная поддержка. Где и в чем вы ее искали?

- Да, конечно, духовная поддержка необходима. Я чувствовала благодатную помощь Царственных страстотерпцев. Большим подспорьем было благословение владыки Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского, его мудрые советы.

- Сегодня в обществе отношение к Николаю II как к исторической личности неоднозначное... Есть те, кто ищут изъяны и промахи, пытаются судить. Другие же видят в нем в первую очередь последнего русского императора и страстотерпца. Мешает ли подобное раздвоение творчеству? Каково ваше отношение к позиции порицателей?

- Когда я начинала работу, у меня в багаже тоже было кое-что негативное из советских времен. Однако изучение исторических материалов, документов, биографии царя и его семьи, поэзии современников той эпохи очень прояснило картину. Опираясь на эти данные, я обрела полную уверенность, что царь Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей - люди достойные и святые. Их осуждение сегодня, злобное к ним отношение и даже ненависть - явления прежде всего духовного порядка. И конечно, со стороны общества необходима серьезная оценка всего, что произошло со страной в XX веке.

- В одном из интервью вы сказали: «Непросто сочетать семейную жизнь, рождение и воспитание детей с творчеством, но с Божией помощью это получается». Кроме того, вы работаете в школе искусств. Между тем люди привыкли думать, что музыканты, писатели, творческие личности - это не обремененные заботами люди. Думаю, читателям было бы интересно узнать: как вы успеваете за всем? Где находите время? Может, есть какой-то секрет, которым вы готовы поделиться?

- Сегодня многие женщины вынуждены совмещать несколько работ, разных обязанностей. Сейчас такое время… Я профессиональный композитор, и творчество для меня радость. И в семье, слава Богу, есть взаимопонимание, уважение, любовь и поддержка друг друга. Поэтому и трудности, и испытания, и проблемы преодолевать гораздо легче.

Царственные страстотерпцы - образец единодушия, любви и гармонии. Если их доброе и чуткое отношение друг к другу спроецировать на современные семьи, на все общество, это очень поможет всем нам жить лучше.

С ПОМЕТКОЙ 12+

Для режиссера-постановщика Олега Нудненко, лауреата всероссийской премии «Грани Театра масс», это не первый проект на историческую тему. Также на сцене театра оперы и балета в сотрудничестве с Ираидой Сальниковой он ставил оперу «Рождество» и другие спектакли. Премьера оперы «Царь» намечена на 27 ноября.

- Олег Евгеньевич, все-таки что это за формат - православная опера? Как сочетаются на сцене каноны церковные и творческие?

- Я не сказал бы, что мы ставим чисто духовное произведение. Естественно, такого формата - православная опера - нет. Наш спектакль - это в первую очередь исторические фрагменты, в основе которых лежит историческая хроника. В то же время обойти духовную тематику сложно. Жить в стране, где православие имеет более чем тысячелетнюю историю, и никак не относиться к нему невозможно. Мы все причастны к вере. Опера «Царь» - часть большого проекта, который называется «История государства Российского в симфонических картинах». Все периоды нашей истории завязаны на православии, все сочетается, все переплетено. Духовность присутствует однозначно, в нашей постановке она воплощена в музыкальном формате. Ираида Петровна Сальникова, на мой взгляд, уникально вписывает в симфоническое произведение духовные каноны. В опере есть и стихиры, и церковные хоровые произведения, и акапельное пение, но все это не надумано, а завязано на сюжете. К примеру, есть моменты исторических эпизодов: венчание на царство Николая II и Александры Федоровны. Это православно-светский протокол венчания, и он показан на сцене. У нас получается интересная комбинация: есть глас протодьякона, который ведет церемонию, на сцене это практически ария. То же самое молитва Царственных страстотерпцев - она представлена в форме молитвы с замечательной музыкой, получился интересный септет, ведь в царственной семье семь человек. Выходит, мы синтезировали, создали новый формат, где духовные песнопения вписаны в симфоническое произведение, и здесь очень велика заслуга композитора.

- Интересно, как артисты отреагировали на новый формат?

- Мы ставим не репертуарные спектакли - это эксклюзивные вещи, которые играются один раз. Все новое - непривычное, и отношение к нему разное. Но проект реализуется на высоком уровне. Сейчас идут репетиции новой оперы. Все проходит непросто. Это сложная музыка, в ней присутствуют новации. Это нелегко исполнять, надо выкладываться на полную катушку.

- Сложно ли было подобрать главного исполнителя на роль царя? Как проходил отбор, что при этом считали главным?

- Роль Николая II исполняет заслуженный артист России Юрий Николаевич Комов. Причем изначально партия была написана не в его тональности: она написана для баритона, а он тенор. Но Юрий Николаевич внешне несколько похож на царя, и возраст позволяет ему сыграть 50-летнего Николая. Хотя внешность, конечно, не главное…

В произведении есть кульминационный момент - царская исповедь. Это сложный эпизод. В подвале Ипатьевского дома Николай II ведет разговор с Россией и с Богом. В опере данный фрагмент представлен как ария, это очень непростой кусок. Возможно, этот момент и позволил нам определить солиста.

- Сложно ли вам было работать с материалом? Ведь всегда есть личное отношение к событиям, персонам. Происходила ли какая-то трансформация?

- Образ царя при всей своей каноничности - противоречивый. Все мы знаем, как не повезло этому человеку родиться в то время. Николай II был прекрасным человеком, христианином, семьянином, но не очень сильным правителем, и в этом его трагедия. И осознание этого происходит с ним. «Не сам я выбрал час рождения», - говорит он в своей исповеди. Однако образ царя и его семьи каноничный, они страстотерпцы, причислены к лику святых, ведь в православии очень важно, как ты умер. Более страшной гибели и посмертия и придумать нельзя.

Про себя скажу так: чтобы поставить любое произведение, надо полюбить своего героя. И я его полюбил. Мне, как режиссеру, жизнь подбрасывает сложных персонажей. Сергий Радонежский, Александр Невский - личности тоже неоднозначные, а уж с Иваном Грозным или Николаем II было сложнее работать вдвойне. Но не любить героя нельзя, ведь тогда окажется невозможно его понять и принять. А как в таком случае донести мысль зрителю?

- Вы затронули тему расстрела Царской Семьи. Как этот эпизод будет изображен на сцене? Натурализм или аллегория? Наверняка многие из нас еще в школе представляли себе эту сцену, и зрителю надо быть к чему-то готовым.

- Понятно, что без сцены гибели в таком произведении не обойтись. Повторюсь, у нас непростой музыкальный формат, и, пока мы не сыграли и не спели этот эпизод, было сложно понять, как его изобразить. Естественно, натурализма не будет, но будет страшно - это точно. Это первое произведение нашего цикла, которое пойдет с пометкой 12+. На сцене нет расстрела, но есть сцена гибели. Внимание в ней сконцентрировано на демонической личности руководителя расстрела Якова Юровского. Он главный в эпизоде, именно он принял решение. Это фактор одного человека, который изменил историю. Кстати, Юровского сыграет один из моих любимых артистов театра - Андрей Триллер.

- Вернемся к рассуждениям о главной мысли. Что вы хотите донести зрителю, ведь у этого цикла исторических постановок есть определенная сверхзадача?

- Задача такая: чем больше ты узнаешь, тем больше становится ширина и палитра мироощущения. Это не гимн страстотерпцам, это краткая история страны. Это то, на чем мы должны учиться, формировать ориентиры плюсовые и минусовые.

Моя задача не в том, чтобы люди полюбили царя, не в том, чтобы его приняли. Царская Семья молилась за Русскую землю. Все мученики, страстотерпцы - они молятся за нас. И может быть, благодаря им наша страна живет. Нам же постоянно насаждают раскол мнений. Я за то, чтобы не было оголтелости, баррикад, разрыва сердца. Надо внимание, любовь друг к другу. Эту любовь хочется поселить в сердцах зрителей, или возродить, или всколыхнуть.

- В июле планируется показ светомузыкального действа части оперы в формате маппинг-шоу. Кто работал над его созданием?

- В работе над светомузыкальным действом занято 90% тех же людей, которые принимают участие в создании оперы - художники, постановщики, видеорежиссеры. Мы берем ту запись музыки и голосов, которая сделана в театре. Время представления ограничено - в пределах 30 - 35 минут. Мы ожидаем большое количество зрителей, в конце шоу планируется большой фейерверк, посвященный Дню Крещения Руси, в день празднования которого и будет проходить наше действо.

КОНКРЕТНО

Показ оперы «Царь» пройдет в НОВАТе 27 ноября. Начало в 19.00. Адрес: Красный пр-т, 36, тел. (383) 222-04-01. Светомузыкальное представление «Царь» пройдет 29 июля, начало в 21.30, на стенах Троице-Владимирского собора. Все желающие могут наблюдать действо из Троицкого сквера по адресу: ул. Филатова, 14а.