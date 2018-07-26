2018-07-27T05:57:28+03:00
Общество

Рыбы наловили, вкусных сыров наелись, в бане напарились - Фестиваль семейной рыбалки - 2018 прошел успешно

Радио «Комсомольская правда» уже два года подряд собирает всех любителей рыбной ловли города Новосибирска в парке отдыха «Кольцово», чтобы провести Фестиваль семейной рыбалки [фото]
Татьяна СОЛОВОВА
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Победительница фестиваля семейной рыбалки от радио «Комсомольская правда» Елена Стригина поймала свою «золотую рыбку» на кукурузу.Победительница фестиваля семейной рыбалки от радио «Комсомольская правда» Елена Стригина поймала свою «золотую рыбку» на кукурузу.

Радио «Комсомольская правда» уже два года подряд собирает всех любителей рыбной ловли города Новосибирска в парке отдыха «Кольцово», чтобы провести Фестиваль семейной рыбалки; наловить побольше рыбки, выиграть заветные призы и отдохнуть душой и телом. В 2018 году на праздник рыбака собралось более 300 участников - 96 команд в среднем по два-три человека в каждой.

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- Здесь водятся карпы, окуни, сазаны, а мы дополнительно еще сто рыб запустили, чтобы каждый мог свою «золотую рыбку» поймать, - сказал во вступительной речи перед участниками фестиваля мэр Кольцово Николай Красников.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Даже маленький ребенок держит удочку с пеленок: назван самый маленький участник Фестиваля семейной рыбалки - 2018.

Самым маленьким «рыбаком» среди участников фестиваля стал шестимесячный Кирилл Вяткин: он вместе с мамой Дарьей и папой Александром, вооружившись удочкой, ловил свою удачу. И с интересом тянулся к леске, чтобы попробовать ее на вкус.

- Я сам с двух лет начал рыбачить - окуньков ловил. Так что, считай, у меня уже 28 лет стажа, - смеется папа мальчика Александр. - О фестивале я узнал на работе. И решил, что озера хорошие и надо бы всей семьей отдохнуть.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

В семье Мороз рыбалка - главное хобби!

Семья Мороз к фестивалю подготовилась со всей серьезностью: сибиряки принесли с собой удочки, наживку и надели морские фуражки.

- Хоть на мне фуражка капитана, главный по рыбалке у нас муж: он и снасти готовил, и червей копал, - улыбается Наталья. - Мы вместе четыре года. И рыбачим постоянно: рыбалка для нас - это общее хобби. Было дело, муж поймал судака весом 3,5 килограмма!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Дмитрий Иванов, победитель Фестиваля семейной рыбалки - 2017.

Победитель новосибирского Фестиваля семейной рыбалки - 2017 Дмитрий Иванов в этом году снова решил попытать удачи. Он пришел на праздник вместе со своим сыном Эдиком. В прошлом году пойманный Дмитрием белый амур весил около полутора килограммов и был признан самой большой и самой длинной выловленной рыбой на Фестивале семейной рыбалки. Но в этот раз победа ускользнула от Дмитрия и досталась сибирячке Елене Стригиной.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибирячка поймала огромного карпа весом 3,7 килограмма!

Победительница Фестиваля семейной рыбалки от Радио «Комсомольская правда» Елена Стригина поймала свою «золотую рыбку» на кукурузу и теперь поборется с рыбаками со всей страны за 200 тысяч рублей.

- Мы рыбачили вместе с мужем и сыном, но карпа весом 3 килограмма 670 граммов выловила я, - гордится Елена. И приоткрывает секрет: - Ловили на кукурузу: мы рыбаки со стажем и знаем, что карп ее любит!

Теперь Елене предстоит побороться с участниками из других 14 городов за главный приз - сертификат на покупку садовой техники на 200 тысяч рублей. Станет ли карп Елены ее «золотой рыбкой», узнаем совсем скоро.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Лодочные моторы Hidea: долго служат, недорого стоят.

Для хорошего рыбака лодка, считай, второй дом на воде. И оборудовать ее нужно по последнему слову техники - например, лодочными моторами Hidea.

- Бренд Hidea имеет собственный завод, что является огромным плюсом: сборочный цех открылся в Китае в этом году, было потрачено более 350 миллионов долларов, - объясняет Илья Кузьмин, руководитель «Акваторики». - На данный момент в Поднебесной это самое современное производство - завод поставляет качественную продукцию с самой лучшей гарантийной поддержкой в течение 2 лет. Мы являемся официальным дилером предприятия!

Еще один приятный момент: цены на моторы Hidea вполне доступны, так что полезная новинка не ударит по семейному бюджету.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Танки грязи не боятся: автоцентр Сармат привез с собой на фестиваль автомобиль «Соболь».

До озера или реки зачастую приходится добираться по бездорожью, и тут важно, чтобы техника не подвела. С автомобилем «Соболь» от автоцентра «Сармат» - официального дилера «ГАЗ» в Новосибирске с 2005 года - можно быть абсолютно спокойным. В этом убедились и участники Фестиваля семейной рыбалки.

- ГАЗ разработал грузовые автомобили для семейного отдыха, - говорит менеджер по рекламе автоцентра Екатерина Дедова. - «Соболь» - это полноприводная модель, отличающаяся более высокой проходимостью по сравнению с конкурентами. Вы большой компанией без проблем сможете добраться до самого отдаленного рыбацкого уголка.

Приятный бонус для покупателей: автоцентр «Сармат» в Новосибирске предлагает без хлопот приобрести в кредит «Газель Бизнес», «Газель NEXT», «Газон NEXT» или «Соболь» 4х4 для поездок на охоту с минимальной переплатой.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Участники фестиваля рыбалки - 2018 самостоятельно проверили и оценили все преимущества автомобиля «Соболь».

На нашем фестивале сотрудники «Сармата» порыбачили вместе с другими участниками. К счастью, бездорожья, несмотря на дождь, не было, и до парка «Кольцово» все добрались без проблем.

- Я сама очень положительно отношусь к семейным фестивалям, потому что такой активный досуг - это то, чего не хватает горожанам. Мы привыкли, что нас постоянно загружают информацией и максимум, куда мы можем выбраться, - это где-то прогуляться, посидеть с друзьями, - поделилась Екатерина. - Так что подобные выездные мероприятия для всей семьи нужно проводить как можно чаще!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Инженеры заняли третье место в рейтинге корпоративных команд.

Еще одна дружная команда рыбаков - от ассоциации «Объединение кадастровых инженеров» - заняла третье место!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Автомобиль «Шкода» - качество, которое можно потрогать.

Семейный отдых должен проходить с комфортом, и автомобиль «Шкода» - отличная возможность путешествовать без забот. Функциональность машины сибиряки проверили на Фестивале семенной рыбалки в Новосибирске, пощупав и посидев в салоне машины. И что самое приятное - победители получили скидки на приобретение иномарки!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Обеспечьте себе хороший отдых с печами и мангалами от TMF!

Какой отдых на природе обходится без копченой рыбы и шашлыка? Качественные мангалы и коптильни от TMF - залог отличного пикника!

- Ну а для бодрости и здоровья духа и тела не обойтись без нашумевшей новинки сезона - паровой банной печи «Скоропарка 2017», которая недавно выставлялась и тестировалась всеми желающими на фестивале в подмосковном Ногинске и имела огромный успех, - считает Наталья Морозова, руководитель группы рекламы компании ТMF. - Преимущество банной печи от ТMF заключается в том, что благодаря перегретому водяному пару с температурой до 400 °С кондицию русской паровой бани можно получить всего за 30 минут при минимальном участии человека. И что самое важное, такой пар не обжигает, а уютно вас обволакивает, качественно прогревает, с ним легко дышится. Любые украшения при этом не накаляются - вы не обожжетесь. Так что в парилке можно их не снимать!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Участники Фестиваля семенной рыбалки попарились в мобильной бане «Терма».

Пока кто-то следил за удочками, остальные, вооружившись банными вениками, парились в мобильной бане «Терма» прямо возле озера.

- Новая модель «Терма Удачная» позиционируется как замена стационарной бани на дачном участке. Стационарную баню строить долго, дорого, и не всегда получается то, что хочешь, - рассказывает Дмитрий Воронин, генеральный директор компании «Терма». - А «Удачную» можно привезти на дачу, и уже через час она будет полноценно работать. Там есть и печь, и полог - все, что нужно для принятия полноценных банных процедур.

И еще: в России нет других аналогов мобильных бань, которые можно было бы использовать круглый год. И все благодаря мощному каркасу, непромокаемой ПВХ-крыше! Именно такая баня досталась победительнице соревнований Елене Стригиной.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Гипермаркет «Лента» тоже стал частью фестиваля рыбалки…

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

…И выиграл в номинации «Лучшая корпоративная команда»!

На Фестивале семейной рыбалки - 2018 от сети гипермаркетов «Лента» приехал целый «рыбацкий десант» - за победу боролись пять команд! К поездке на рыбалку участники готовились основательно.

- Я сам рыбак, это мое хобби, - признался Виктор Лаптев, капитан команды «Ленты» по адресу: улица Большевистская, 52/1. - Поэтому, когда объявили сбор команды, сразу согласился. В нашей команде пять человек. Такие фестивали семейной рыбалки сплачивают!

- Я сама для своей команды червей копала, - добавила Лариса Шкреба, капитан команды от супермаркета «Лента».

Кстати, сотрудники «Ленты» приехали не только вместе со своими семьями, но и с пятилетним лабрадором Аделиной, который стал любимцем всех участников фестиваля. А представители «Ленты» стали лучшими среди корпоративных команд!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Команда «Русского света» оказалась одной из самых многочисленных - в ней было 12 человек!

Компания «Русский свет» знакома новосибирцам почти четверть века: вот уже 23 года фирма является одним из крупнейших поставщиков электротехнической продукции. «Русский свет» тоже поучаствовал в корпоративном зачете: сотрудники фирмы на своей площадке даже водрузили флаг!

- Компания «Русский свет» на протяжении всей своей истории поддерживает и чтит семейные отношения и активный образ жизни. В нашей команде 12 человек, и мы благодарим «Комсомольскую правду» за возможность участвовать в фестивале, - поблагодарил Александр Самотой, директор по развитию компании «Русский свет».

А еще представители компании не только сами участвовали, но и дарили замечательные подарки рыбакам-победителям!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Компания СДЭК вручила подарки всем участникам фестиваля.

Курьерская служба СДЭК подарила всем участникам Фестиваля семейной рыбалки - 2018 сертификаты на бесплатную доставку 1 килограмма почты. Позаботились сотрудники фирмы и о ребятишках, которые пришли на фестиваль, - устроили для них мини-рыбалку в небольшом бассейне.

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Чулымский маслосырзавод дал попробовать новосибирцам пять сортов сыров!

После хорошей рыбалки нужно хорошо подкрепиться, и в этом сибирякам помог наш «вкусный» партнер - Чулымский маслосырзавод. Гости фестиваля продегустировали пять сортов сыров: фермерский, сулугуни, колбасный копченый сыр, а также две новинки, которые поступят в августе, - с аджикой и с грибами. А победители в номинации «Самая маленькая рыбка» получили целую корзину сыров!

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Расторгуевский агропромышленный комплекс устроил дегустацию.

Попробовали новосибирцы и пельмени и колбасы от Расторгуевского агропромышленного комплекса: продукция изготовлена из натурального мяса и пришлась сибирякам по вкусу!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Горячий до красноты: чай «Нури» согрел рыбаков на привале.

Утром погода в «Кольцово» радовала рыбаков не особо - и они согревались чаем «Нури» от «самого горячего» партнера нашего фестиваля рыбалки!

. Фото: Андрей КОПАЛОВ

.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирская клиника «РЖД-Медицина» устроила для новосибирцев викторину.

Для каждой семьи главное – здоровье близких, которое вот уже много лет оберегает еще один партнер нашего фестиваля - новосибирская клиника «РЖД-Медицина». Высокотехнологическое оборудование, комфортные палаты, новейшие технологии в диагностике и лечении заболеваний и высокопрофессиональный, заботливый персонал – все это предлагает одна из лучших больниц города Новосибирска «РЖД-Медицина».

- Вы имеете полное право прикрепиться к нашей больнице и получить все виды услуг как для взрослых, так и для детей, - рассказали представители клиники.

На фестивале семейной рыбалки - 2018 клиника подарила сибирякам настоящий праздник - провела викторину, где за ответы на вопросы участники фестиваля получали полезные подарки.

- Если один термометр показывает 17 градусов, то сколько покажет второй? - задавали задачки представители клиники. Гости отлично справились с вопросами, узнали массу полезной информации о мужском и женском здоровье, а также об услугах больницы.

«Комсомольская правда» благодарит партнеров фестиваля: военно-патриотический клуб «Блиндаж» и новосибирский завод напитков «Вайлс».

Кстати

Победителями в номинации «Самый большой улов» стала семья Григорьевых. Общий вес выловленной ими рыбы - 7 килограммов 240 граммов!

Из первых уст

Николай Красников, мэр наукограда, известен еще и тем, что пишет стихи.

Фестиваль семейной рыбалки вдохновил Николая Красникова на теплые для сердца рыбака строки:

Как мало надо рыбаку на самом деле!

Чтобы на травке, на снегу глаза горели

С надеждой вытащить наверх свою удачу.

А если нет - веселый смех, мы не заплачем!

И все же верим - вот беда, всегда с улыбкой! -

Что мы достанем из пруда златую рыбку.

Радио "Комсомольская правда" провело Фестиваль семейной рыбалки.Андрей КОПАЛОВ

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