Рыбы наловили, вкусных сыров наелись, в бане напарились - Фестиваль семейной рыбалки - 2018 прошел успешно

26 Июль 07:00 2018-07-27T05:57:28+03:00

Радио «Комсомольская правда» уже два года подряд собирает всех любителей рыбной ловли города Новосибирска в парке отдыха «Кольцово», чтобы провести Фестиваль семейной рыбалки [фото]

Радио «Комсомольская правда» уже два года подряд собирает всех любителей рыбной ловли города Новосибирска в парке отдыха «Кольцово», чтобы провести Фестиваль семейной рыбалки; наловить побольше рыбки, выиграть заветные призы и отдохнуть душой и телом. В 2018 году на праздник рыбака собралось более 300 участников - 96 команд в среднем по два-три человека в каждой.

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- Здесь водятся карпы, окуни, сазаны, а мы дополнительно еще сто рыб запустили, чтобы каждый мог свою «золотую рыбку» поймать, - сказал во вступительной речи перед участниками фестиваля мэр Кольцово Николай Красников.

Даже маленький ребенок держит удочку с пеленок: назван самый маленький участник Фестиваля семейной рыбалки - 2018.

Самым маленьким «рыбаком» среди участников фестиваля стал шестимесячный Кирилл Вяткин: он вместе с мамой Дарьей и папой Александром, вооружившись удочкой, ловил свою удачу. И с интересом тянулся к леске, чтобы попробовать ее на вкус.

- Я сам с двух лет начал рыбачить - окуньков ловил. Так что, считай, у меня уже 28 лет стажа, - смеется папа мальчика Александр. - О фестивале я узнал на работе. И решил, что озера хорошие и надо бы всей семьей отдохнуть.

В семье Мороз рыбалка - главное хобби!

Семья Мороз к фестивалю подготовилась со всей серьезностью: сибиряки принесли с собой удочки, наживку и надели морские фуражки.

- Хоть на мне фуражка капитана, главный по рыбалке у нас муж: он и снасти готовил, и червей копал, - улыбается Наталья. - Мы вместе четыре года. И рыбачим постоянно: рыбалка для нас - это общее хобби. Было дело, муж поймал судака весом 3,5 килограмма!

Дмитрий Иванов, победитель Фестиваля семейной рыбалки - 2017.

Победитель новосибирского Фестиваля семейной рыбалки - 2017 Дмитрий Иванов в этом году снова решил попытать удачи. Он пришел на праздник вместе со своим сыном Эдиком. В прошлом году пойманный Дмитрием белый амур весил около полутора килограммов и был признан самой большой и самой длинной выловленной рыбой на Фестивале семейной рыбалки. Но в этот раз победа ускользнула от Дмитрия и досталась сибирячке Елене Стригиной.

Сибирячка поймала огромного карпа весом 3,7 килограмма!

Победительница Фестиваля семейной рыбалки от Радио «Комсомольская правда» Елена Стригина поймала свою «золотую рыбку» на кукурузу и теперь поборется с рыбаками со всей страны за 200 тысяч рублей.

- Мы рыбачили вместе с мужем и сыном, но карпа весом 3 килограмма 670 граммов выловила я, - гордится Елена. И приоткрывает секрет: - Ловили на кукурузу: мы рыбаки со стажем и знаем, что карп ее любит!

Теперь Елене предстоит побороться с участниками из других 14 городов за главный приз - сертификат на покупку садовой техники на 200 тысяч рублей. Станет ли карп Елены ее «золотой рыбкой», узнаем совсем скоро.

Лодочные моторы Hidea: долго служат, недорого стоят.

Для хорошего рыбака лодка, считай, второй дом на воде. И оборудовать ее нужно по последнему слову техники - например, лодочными моторами Hidea.

- Бренд Hidea имеет собственный завод, что является огромным плюсом: сборочный цех открылся в Китае в этом году, было потрачено более 350 миллионов долларов, - объясняет Илья Кузьмин, руководитель «Акваторики». - На данный момент в Поднебесной это самое современное производство - завод поставляет качественную продукцию с самой лучшей гарантийной поддержкой в течение 2 лет. Мы являемся официальным дилером предприятия!

Еще один приятный момент: цены на моторы Hidea вполне доступны, так что полезная новинка не ударит по семейному бюджету.

Танки грязи не боятся: автоцентр Сармат привез с собой на фестиваль автомобиль «Соболь».

До озера или реки зачастую приходится добираться по бездорожью, и тут важно, чтобы техника не подвела. С автомобилем «Соболь» от автоцентра «Сармат» - официального дилера «ГАЗ» в Новосибирске с 2005 года - можно быть абсолютно спокойным. В этом убедились и участники Фестиваля семейной рыбалки.

- ГАЗ разработал грузовые автомобили для семейного отдыха, - говорит менеджер по рекламе автоцентра Екатерина Дедова. - «Соболь» - это полноприводная модель, отличающаяся более высокой проходимостью по сравнению с конкурентами. Вы большой компанией без проблем сможете добраться до самого отдаленного рыбацкого уголка.

Приятный бонус для покупателей: автоцентр «Сармат» в Новосибирске предлагает без хлопот приобрести в кредит «Газель Бизнес», «Газель NEXT», «Газон NEXT» или «Соболь» 4х4 для поездок на охоту с минимальной переплатой.

Участники фестиваля рыбалки - 2018 самостоятельно проверили и оценили все преимущества автомобиля «Соболь».

На нашем фестивале сотрудники «Сармата» порыбачили вместе с другими участниками. К счастью, бездорожья, несмотря на дождь, не было, и до парка «Кольцово» все добрались без проблем.

- Я сама очень положительно отношусь к семейным фестивалям, потому что такой активный досуг - это то, чего не хватает горожанам. Мы привыкли, что нас постоянно загружают информацией и максимум, куда мы можем выбраться, - это где-то прогуляться, посидеть с друзьями, - поделилась Екатерина. - Так что подобные выездные мероприятия для всей семьи нужно проводить как можно чаще!

Инженеры заняли третье место в рейтинге корпоративных команд.

Еще одна дружная команда рыбаков - от ассоциации «Объединение кадастровых инженеров» - заняла третье место!

Автомобиль «Шкода» - качество, которое можно потрогать.

Семейный отдых должен проходить с комфортом, и автомобиль «Шкода» - отличная возможность путешествовать без забот. Функциональность машины сибиряки проверили на Фестивале семенной рыбалки в Новосибирске, пощупав и посидев в салоне машины. И что самое приятное - победители получили скидки на приобретение иномарки!

Обеспечьте себе хороший отдых с печами и мангалами от TMF!

Какой отдых на природе обходится без копченой рыбы и шашлыка? Качественные мангалы и коптильни от TMF - залог отличного пикника!

- Ну а для бодрости и здоровья духа и тела не обойтись без нашумевшей новинки сезона - паровой банной печи «Скоропарка 2017», которая недавно выставлялась и тестировалась всеми желающими на фестивале в подмосковном Ногинске и имела огромный успех, - считает Наталья Морозова, руководитель группы рекламы компании ТMF. - Преимущество банной печи от ТMF заключается в том, что благодаря перегретому водяному пару с температурой до 400 °С кондицию русской паровой бани можно получить всего за 30 минут при минимальном участии человека. И что самое важное, такой пар не обжигает, а уютно вас обволакивает, качественно прогревает, с ним легко дышится. Любые украшения при этом не накаляются - вы не обожжетесь. Так что в парилке можно их не снимать!

Участники Фестиваля семенной рыбалки попарились в мобильной бане «Терма».

Пока кто-то следил за удочками, остальные, вооружившись банными вениками, парились в мобильной бане «Терма» прямо возле озера.

- Новая модель «Терма Удачная» позиционируется как замена стационарной бани на дачном участке. Стационарную баню строить долго, дорого, и не всегда получается то, что хочешь, - рассказывает Дмитрий Воронин, генеральный директор компании «Терма». - А «Удачную» можно привезти на дачу, и уже через час она будет полноценно работать. Там есть и печь, и полог - все, что нужно для принятия полноценных банных процедур.

И еще: в России нет других аналогов мобильных бань, которые можно было бы использовать круглый год. И все благодаря мощному каркасу, непромокаемой ПВХ-крыше! Именно такая баня досталась победительнице соревнований Елене Стригиной.

Гипермаркет «Лента» тоже стал частью фестиваля рыбалки…

…И выиграл в номинации «Лучшая корпоративная команда»!

На Фестивале семейной рыбалки - 2018 от сети гипермаркетов «Лента» приехал целый «рыбацкий десант» - за победу боролись пять команд! К поездке на рыбалку участники готовились основательно.

- Я сам рыбак, это мое хобби, - признался Виктор Лаптев, капитан команды «Ленты» по адресу: улица Большевистская, 52/1. - Поэтому, когда объявили сбор команды, сразу согласился. В нашей команде пять человек. Такие фестивали семейной рыбалки сплачивают!

- Я сама для своей команды червей копала, - добавила Лариса Шкреба, капитан команды от супермаркета «Лента».

Кстати, сотрудники «Ленты» приехали не только вместе со своими семьями, но и с пятилетним лабрадором Аделиной, который стал любимцем всех участников фестиваля. А представители «Ленты» стали лучшими среди корпоративных команд!

Команда «Русского света» оказалась одной из самых многочисленных - в ней было 12 человек!

Компания «Русский свет» знакома новосибирцам почти четверть века: вот уже 23 года фирма является одним из крупнейших поставщиков электротехнической продукции. «Русский свет» тоже поучаствовал в корпоративном зачете: сотрудники фирмы на своей площадке даже водрузили флаг!

- Компания «Русский свет» на протяжении всей своей истории поддерживает и чтит семейные отношения и активный образ жизни. В нашей команде 12 человек, и мы благодарим «Комсомольскую правду» за возможность участвовать в фестивале, - поблагодарил Александр Самотой, директор по развитию компании «Русский свет».

А еще представители компании не только сами участвовали, но и дарили замечательные подарки рыбакам-победителям!

Компания СДЭК вручила подарки всем участникам фестиваля.

Курьерская служба СДЭК подарила всем участникам Фестиваля семейной рыбалки - 2018 сертификаты на бесплатную доставку 1 килограмма почты. Позаботились сотрудники фирмы и о ребятишках, которые пришли на фестиваль, - устроили для них мини-рыбалку в небольшом бассейне.

Чулымский маслосырзавод дал попробовать новосибирцам пять сортов сыров!

После хорошей рыбалки нужно хорошо подкрепиться, и в этом сибирякам помог наш «вкусный» партнер - Чулымский маслосырзавод. Гости фестиваля продегустировали пять сортов сыров: фермерский, сулугуни, колбасный копченый сыр, а также две новинки, которые поступят в августе, - с аджикой и с грибами. А победители в номинации «Самая маленькая рыбка» получили целую корзину сыров!

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Расторгуевский агропромышленный комплекс устроил дегустацию.

Попробовали новосибирцы и пельмени и колбасы от Расторгуевского агропромышленного комплекса: продукция изготовлена из натурального мяса и пришлась сибирякам по вкусу!

Горячий до красноты: чай «Нури» согрел рыбаков на привале.

Утром погода в «Кольцово» радовала рыбаков не особо - и они согревались чаем «Нури» от «самого горячего» партнера нашего фестиваля рыбалки!

Новосибирская клиника «РЖД-Медицина» устроила для новосибирцев викторину.

Для каждой семьи главное – здоровье близких, которое вот уже много лет оберегает еще один партнер нашего фестиваля - новосибирская клиника «РЖД-Медицина». Высокотехнологическое оборудование, комфортные палаты, новейшие технологии в диагностике и лечении заболеваний и высокопрофессиональный, заботливый персонал – все это предлагает одна из лучших больниц города Новосибирска «РЖД-Медицина».

- Вы имеете полное право прикрепиться к нашей больнице и получить все виды услуг как для взрослых, так и для детей, - рассказали представители клиники.

На фестивале семейной рыбалки - 2018 клиника подарила сибирякам настоящий праздник - провела викторину, где за ответы на вопросы участники фестиваля получали полезные подарки.

- Если один термометр показывает 17 градусов, то сколько покажет второй? - задавали задачки представители клиники. Гости отлично справились с вопросами, узнали массу полезной информации о мужском и женском здоровье, а также об услугах больницы.

«Комсомольская правда» благодарит партнеров фестиваля: военно-патриотический клуб «Блиндаж» и новосибирский завод напитков «Вайлс».

Кстати

Победителями в номинации «Самый большой улов» стала семья Григорьевых. Общий вес выловленной ими рыбы - 7 килограммов 240 граммов!

Из первых уст

Николай Красников, мэр наукограда, известен еще и тем, что пишет стихи.

Фестиваль семейной рыбалки вдохновил Николая Красникова на теплые для сердца рыбака строки:

Как мало надо рыбаку на самом деле!

Чтобы на травке, на снегу глаза горели

С надеждой вытащить наверх свою удачу.

А если нет - веселый смех, мы не заплачем!

И все же верим - вот беда, всегда с улыбкой! -

Что мы достанем из пруда златую рыбку.