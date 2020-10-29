«Крохотные ручки утыканы катетерами»: пятилетнему мальчику нужны 100 тысяч в месяц на лекарства

Артему требуются дорогостоящие лекарства. Фото: личный архив героя

Артему Куцу всего 5 лет, и он, как и все мальчишки, хочет бегать на улице, играть в прятки и войнушку. Но Тема живет на капельницах и таблетках: врачи диагностировали у него болезнь Гиршпрунга, проще говоря, кишечную непроходимость.

Артему ежедневно нужно специальное питание и лекарства, иначе он умрет. Как можно помочь ребенку — в материале «КП» — Новосибирск».

ОПЕРИРОВАЛИ 15 РАЗ

Беременность у Анастасии протекала спокойно: никаких опасений со стороны врачей не было. Мальчик родился в срок, но осложнения начались уже на следующий день.

— Ребенка тошнило, он не ходил в туалет, были спазмы. Врачи тут же его осмотрели и отправили на операционный стол. Артему тогда было всего два дня от роду, — рассказала «КП» — Новосибирск» Анастасия Куц, мама Артема. — Тогда врачи и поставили диагноз: «болезнь Гиршпрунга», или кишечная непроходимость. Это аномальное развитие толстой кишки.

Диагноз, который поставили ребенку. Фото: личный архив героя

Артему удалили участок кишечника, который не работал. Крохотные ручки и ножки младенца были утыканы катетерами и проводами. Врачи каждую минуту боролись за жизнь ребенка и подпитывали его лекарствами.

— Самый долгий период госпитализации — с августа 2018 года до сентября 2019 года. Моего мальчика постоянно оперировали, пытались восстановить работу кишечника, но все без толку, — вспоминает сибирячка.

На фоне операций у ребенка развивались осложнения. Начали появляться стрессовые язвы, еще большая непроходимость. Чтобы ребенок выжил, нужны были все новые операции: Артем оказывался на операционном столе уже 15 раз.

«ЛЕКАРСТВА НАМ НЕ ПО КАРМАНУ»

Когда новосибирские врачи поняли, что бессильны, отправили Анастасию вместе с сыном съездить в Москву, чтобы подобрать правильное лечение.

— Последнюю операцию ему сделали в Москве. Она дала результат — проходимость восстановили. После чего подобрали парентеральное питание, то есть через вену, — говорит сибирячка.

Сейчас Артем находится дома вместе с мамой. Раз в год приходится ездить на обследования в Москву. Мальчику ежемесячно требуется не только питание, но и лекарства, которые поддерживают работу организма.

— Питание нам поставляет региональный минздрав. А лекарства очень дорогие и нам не по карману, — добавляет Анастасия. — В будущем, конечно же, попробуем сделать операцию по удлинению кишечника. Надеюсь, это поможет сыну.

Сумма, которая требуется на лекарства, около 100 тысяч рублей в месяц. Все зависит от потребности ребенка. Если вы хотите помочь Артему, переходите по ссылке: vsesobor.org/campaign/artemkuc2.

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