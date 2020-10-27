В больнице под Новосибирском пациенты с коронавирусом лежат на лестничных площадках

Больные коронавирусом вынуждены лежать на лестничных площадках и не всегда на кроватях. Фото: «Сибкрай»

В больнице города Куйбышева, что под Новосибирском, вспыхнул настоящий скандал. В клинике кровати для больных коронавирусом поставили на лестнице, а одну пожилую женщину разместили на деревянной лавочке.

Медики пеняли на то, что больница переполнена. Пациентов столько, что в палатах и коридоре не протолкнуться. Возмущенные пациенты сняли на видео то, что происходит внутри инфекционного госпиталя.

В минздраве отрицать, что больница переполнена не стали. Фото: «Сибкрай»

В региональном минздраве объяснили, как так получилось, что пациенты вынуждены ютиться на лестнице:

— На базе Куйбышевской ЦРБ организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Помимо жителей Куйбышевского района он принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов. Следует отметить, что по закону медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно, отказ в ее оказании не допускается. В настоящий момент в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом. Это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих патологий. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

В коридорах госпиталя также не протолкнуться. Фото: «Сибкрай»

А минздраве уверяют, что часть пациентов не может быть выписана на амбулаторное лечение из-за отсутствия в аптеках нужных лекарств, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний.

— Пациенты получают необходимую терапию в стационаре, где имеется достаточный запас лекарственных средств, — говорят в минздраве.

Спустя несколько часов после того, как пациенты инфекционного госпиталя обнародовали фотографии переполненной больницы, лестничные площадки освободили от пациентов.

После скандала в больнице оборудовали для пациентов дополнительные палаты. Фото: минздрав НСО

— Сегодня в инфекционном госпитале Куйбышевской больницы были оборудованы дополнительные палаты, и сейчас пациенты находятся непосредственно в палате, — сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

В подтверждении своих слов минздрав опубликовал снимки пустых лестничных площадок.

Также министр подчеркнул, что в регионе разворачиваются дополнительные места на базе нескольких больниц, в том числе федеральных медицинских центров. Таким образом, будет расширен коечный фонд, чтобы все пациенты смогли получить квалифицированную медицинскую помощь.

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