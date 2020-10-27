Иностранец 14 лет ищет брата, таинственно пропавшего в Сибири после смерти мамы

Парня ищет его брат. Фото: Личный архив героя

Житель Узбекистана Мурат Хайитов уже 14 лет ничего не знает о судьбе младшего брата Пардакула. Парень приехал на заработки в Новосибирск, а после того, как узнал, что его мама умерла, таинственно исчез. Мурат многие годы пытается выяснить, что произошло с его братом.

«ЗАРАБАТЫВАЛ ПО 300 ДОЛЛАРОВ»

Пардакул Хайитов родился и вырос в Узбекистане в поселке Сариасия. С самого детства голубоглазый мальчишка был шустрым и работящим.

— После школы он сразу же уехал в Ташкент — работал охранником в магазине, потом вернулся домой. Долго думал, чем хочет заниматься дальше и где строить свою жизнь. Решил, что поедет к знакомым в Новосибирск, на заработки, — рассказал «КП» — Новосибирск» Мурат, брат Пардакула.

Собрав вещи, парень отправился в Сибирь. Друзья помогли устроиться на завод в Дзержинском районе.

— Он уехал 27 марта 2005 года. Когда обустроился, такой счастливый звонил. Говорил, что ему зарплату 300 долларов в месяц обещали. Только так и не сказал, кем устроился работать. На всякий случай оставил номер начальника, — вспоминает мужчина.

После этого Пардакул почти полгода не звонил родным. Мама и Мурат переживали, не случилось ли чего плохого. Однажды парень вышел на связь, только разговор длился всего пару минут. Пардакул лишь успел сказать, что у него якобы все хорошо. И снова тишина.

— Потом мы созвонились в сентябре 2006 года. У нас умерла мама. Он на похороны не приехал, только 200 долларов прислал. Пардакул написал свой новый номер, сказал, что теперь по нему его можно найти. Я набрал через пару дней, а трубку взяла девушка. Она сказала, что не знает моего брата, — рассказал «КП» — Новосибирск» Мурат.

«МОЖЕТ, ОН ЖЕНИЛСЯ?»

Мурат сначала подумал, что это неудачная шутка, и решил позвонить начальнику брата. Но его ждал еще больший сюрприз — оказалось, Пардакула уволили, причем достаточно давно.

— Я начал искать своими силами. Обратился к знакомому в правоохранительных органах, чтобы узнать, кто была та девушка. Оказалось — обычная студентка. Потом я обратился к известному блогеру из Узбекистана. У него свой канал на YouTube, — говорит брат Пардакула.

Фотографию парня и объявление о его поиске разместили во всех социальных сетях. Только вот уже 14 лет о парне нет никаких новостей.

— Я уже думал, вдруг он женился на той студентке и просто скрывается от нас. Или просто цифры наугад написал? Меня мучает только один вопрос: зачем? — недоумевает Мурат.

Пардакул — брюнет с голубыми глазами, его рост 175 сантиметров. Если вам что-то известно о местонахождении Пардакула, сообщите в редакцию по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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