«Чтобы фирмы не уходили в тень»: бизнес-омбудсмен выступил за соблюдение баланса интересов государства, бизнеса и общества

Николай Мамулат. Фото предоставлено аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат провел региональное онлайн-совещание, посвященное индексу административного давления на бизнес. В мероприятии приняли участие представители контрольных ведомств, прокуратуры, областных органов исполнительной власти.

Бизнес не должен чувствовать угрозу

Снижение административной нагрузки является одним из важных факторов развития предпринимательской инициативы и формирования инвестиционного климата в регионе. Участники совещания обсудили, как организована эта работа сейчас и как Новосибирская область выглядит на общероссийском фоне.

В индексе административного давления, который рассчитывается институтом федерального бизнес-омбудсмена, исследуются данные по всем 85 субъектам РФ. Регионы поделены по уровню административного давления на четыре категории (группа А - лидеры, D - регионы с наибольшим административным давлением). Новосибирская область с индексом 3,6 находится в группе В.

- Добросовестный бизнес не должен постоянно чувствовать угрозу административного наказания. Необходимы понятные и прозрачные правила организации контроля, - считает Николай Мамулат. - Следует отметить, что Новосибирская область значительно улучшила свои показатели по снижению административного давления на бизнес, поднявшись с 67-го на 29-е место. Мы активно взаимодействуем с контрольно-надзорными ведомствами, органами исполнительной власти, прокуратуры и ищем возможность повысить эффективность контроля и снять излишнее регулирование, соблюдая интересы государства, бизнеса и общества.

Фото предоставлено аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в НСО.

Анализ основывался на данных территориальных органов федеральных ведомств, Минэкономразвития России, Росстата, судебной статистики, службы судебных приставов и данных Единого реестра проверок. В исследование были включены ведомства, на которые приходится более 90% контрольно-надзорных мероприятий.

- На этапе выхода из карантина важно понимать, что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики. Справедливое распределение мероприятий по контролю позволяет обеспечить конкуренцию и равные условия ведения бизнеса. Наша совместная задача - создать условия для работы добросовестных предпринимателей, чтобы бизнес не мигрировал и не уходил в тень. Около 45% трудоспособного населения Новосибирска задействовано в сфере малого и среднего бизнеса, тогда как в среднем по стране - только 26%. Поэтому поддержка бизнеса очень важна, - резюмировал бизнес-омбудсмен.

Между контрольными ведомствами и бизнес-сообществом региона выстраивается активный диалог. Сами предприниматели консолидируют усилия в решении общих вопросов, понимая, что теперь необходимо работать по-новому, в том числе проявляя социальную ответственность за коллективы, клиентов и свой бизнес.

Права предпринимателей - в приоритете

Также в ходе совещания был сделан акцент на том, что в таком формате деятельность контрольно-надзорных органов оценивается, скорее всего, в последний раз. В 2020 году свои коррективы внесли новая коронавирусная инфекция и введенный в связи с ней мораторий на проведение плановых проверок. А с 1 июля 2021 года вступает в силу новый ФЗ-248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

С апреля текущего года контрольно-надзорная деятельность осуществляется с учетом установленных Правительством РФ особенностей: сокращен перечень оснований для внеплановых проверок, введен мораторий на проведение плановых проверок субъектов, за исключением тех, чья деятельность отнесена к категории высокого и чрезвычайно высокого риска.

В Новосибирской области удалось соблюсти баланс - снижая нагрузку на бизнес, обеспечить эффективный контроль и безопасность. Это и есть результат системной работы, которая однозначно будет продолжена.