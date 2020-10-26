«Выбор ребенка в детском доме - это миф»: мама приемных детей откровенно рассказала о закулисье усыновления

Екатерина Кузнецова смогла построить большую семью, несмотря на диагноз. Фото: предоставлено Екатериной Кузнецовой/www.instagram.com/spottykit

Екатерина Кузнецова — известная в «Инстаграме» приемная мама из Новосибирска. На своем примере она доказывает, что можно построить семью и быть счастливой, даже если врачи поставили диагноз «бесплодие». Впрочем, ее истории о приемных детях намного объемнее и трогательнее, чем блог. Поэтому посты в «Инстаграме» выросли и превратились в книгу «Дети, домой!». Автор говорит, писала, чтобы объяснить: усыновление — это нормально. Это не круто и не страшно, а вполне естественно.

Мама, сыночек и дочка. Фото: предоставлено Екатериной Кузнецовой/www.instagram.com/spottykit

«ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО Я ДЕТЕЙ УКРАЛА, — НАСТОЛЬКО ВСЕ ПРОСТО»

У Екатерины восьмилетняя дочка и сын, которому два года. Женщина не вынашивала ни ее, ни его. Иметь кровных детей Екатерина не может. Виной тому роковая ошибка врачей.

— В 14 лет я попала на операцию с опухолью. И врачи немножечко перестарались. Они посчитали опухоль онкологической, что потом не подтвердилось. Но то, что отрезали, обратно не пришьешь. Поэтому родить ребенка я не смогу никогда. Я очень злилась, ненавидела всех врачей в мире, а затем — только тех, кто ошибся, — призналась «КП» — Новосибирск» Екатерина Кузнецова.

Потом ненависть прошла. А вот мысли о материнстве не покидали.

— Мысли об усыновлении появились практически сразу. Это была одна из возможностей, думала: «Может быть, однажды я усыновлю ребенка». Только это было сродни мысли «Может быть, однажды полечу в космос». Но чем дальше, тем четче стала понимать, что стану мамой, усыновлю ребенка, — вспоминает блогер и писатель.

— Подобный шаг — это ведь решение двух человек?..

— Муж сказал: «Мы усыновим ребенка. Неважно, каким путем он пришел в нашу семью. Он будет копировать нашу мимику, повторять наши словечки — это и есть родительство».

— Как происходит процесс усыновления?

— Если вернуться назад и вспомнить эту процедуру, то возникает ощущение, что я детей украла, — настолько это несложный процесс. Приносишь пачку бумажек, которые довольно легко собрать: о доходе, о наличии жилплощади, причем достаточно иметь договор аренды. Нужно также доказать, что ты здоров и не планируешь умереть в ближайшие пару лет, что сможешь прокормить ребенка и в целом адекватен. Приносишь все это в отдел опеки и попечительства — и все! Когда находишь ребенка, все эти бумаги относишь в суд, судья решает, насколько ты хорош, и выдает тебе ребенка в обмен на бумажки. Мне кажется, это просто обмен бумажек на живого человека.

— Но ведь перед этим еще выбираешь ребенка…

— Это миф. Никто не выведет вам нескольких детей. Если все идет нормально, то никто не показывает нескольких детей. Вам дают направление на знакомство с одним конкретным ребенком, и пока вы не подпишете согласие на усыновление или отказ, следующего направления не получите.

У каждого ребенка должен быть дом, считает писательница из Новосибирска и показывает на своем примере, что усыновление - это просто и не страшно. Фото: предоставлено Екатериной Кузнецовой/www.instagram.com/spottykit

«ЛУЧШЕ БЫ ФОТОГРАФИЮ НЕ ПОКАЗЫВАЛИ»

— Екатерина, как состоялось знакомство с вашим будущим ребенком?

— Первая встреча незабываемая. Когда я ехала знакомиться с дочкой, она была совсем крошкой, ей было три с половиной месяца. И я очень переживала, что она мне не понравится. Самый главный страх был, что мне придется подписать отказ. И когда ее, укутанную в одеялко, внесли в маленькую тесную комнату, где мы с мужем ждали знакомства, я сразу подумала: хорошенькая. И пока мне рассказывали про медицину, про всякие нюансы, я была как в тумане. Мне было все равно. Я понимала, что это — моя дочь.

— А потом у вас появился и сын, которого вы взяли новорожденным.

— Сначала мне показали его фотографию, и лучше бы не показывали. Мне сказали, что ребенок — бурят и у него... сифилис. Мне было все равно, но мой молодой человек — очень славянской внешности, и одной из установок было, чтобы ребенок был похож на него. На фотографии я видела, что малыш сильно отличается. Но когда увидела мальчика вживую, поняла, что разница преувеличена.

Кстати, диагноз мальчика, который мог оттолкнуть потенциальных родителей, в итоге вообще не подтвердился.

Дети вместе с родителями, которые воспитывают их как родных, но при этом не скрывают от ребятишек правду об усыновлении. Фото: предоставлено Екатериной Кузнецовой/www.instagram.com/spottykit

— Это чувство, что он родной, не сразу появляется? Нужно себя убедить, что ребенок — твой?

— Не нужно себя заставлять. Очень редко бывает, что мы с первого взгляда начинаем испытывать любовь к кому-то. Думаю, это вообще миф. Чаще всего любовь возникает в процессе заботы, совместных переживаний. Так же и с ребенком. Мы тратим время и силы на ребенка, и постепенно это взращивает любовь.

— Ваши дети знают, что они — не кровные дочь и сын?

— Знают. Я считаю, обязательно нужно приемным детям рассказывать их историю, потому что правда всегда лучше лжи.

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