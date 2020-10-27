«Знак уважения к учителю»: в память о Василии Ощепкове

Фото: Константин Круглянский.

Пасмурным осенним днем на площадке у Дома офицеров было празднично и оживленно. В почетном карауле приняли участие кадеты, юноши и девушки в спортивной экипировке, военнослужащие, представители спортивной общественности. Внимание прохожих привлекали торжественные марши в исполнении военного оркестра. Многие пришли на церемонию с гвоздиками в руках.

В Новосибирске увековечили память великого человека - Василия Сергеевича Ощепкова. Именно он определил путь развития отечественных видов единоборств.

Сенатор Российской Федерации, Герой России Александр Карелин напомнил собравшимся, что открытие мемориальной доски - это знак верности нашим традициям, уважения к учителю. Именно это и делает нас сильнее, позволяет продолжать эстафету побед и достижений.

- Мы оказываем уважение создателю самбо, отмечаем на карте России то место, где он служил. Так получилось, что самбо является и прикладной, и спортивной дисциплиной. С одной стороны, это конкурентоспособная система боевой выучки, доказавшая применимость и эффективность при подготовке спецподразделений, в Российской армии, в органах правопорядка. С другой - самбо - национальный вид спортивной борьбы, в котором отечественные атлеты являются признанными фаворитами соревнований планетарного уровня, - подчеркнул Александр Карелин.

Воплощен проект благодаря совместным усилиям многих людей. Инициатива создания и установки мемориальной доски принадлежит главному врачу ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Джамилю Рзаеву. Поддержку оказали командование 41-й общевойсковой армии, руководство Дома офицеров и «Карелин-Фонда».

- Замечательных борцов много, великих - единицы, а людей, которые создали борьбу, практически можно пересчитать по пальцам. Василий Сергеевич Ощепков - человек удивительный, он продемонстрировал всем, что происходит, когда мастерство перерастает в творчество, - отметил помощник командующего 41-й общевойсковой армией подполковник Иван Кувырзин. Он считает установку мемориальной доски истинным праздником борьбы.

Фото: Константин Круглянский.

Известный российский востоковед, автор книги о Василии Сергеевиче Ощепкове Александр Куланов также стал участником торжественной церемонии.

- Василий Сергеевич - первый русский дзюдоист, он многое делал для пропаганды этого вида единоборств. Ощепков организовывал первые международные командные состязания с участием советских и зарубежных мастеров дзюдо, но его главная заслуга в том, что именно Ощепков и именно здесь, в Новосибирске, когда проходил службу в штабе СибВО в качестве переводчика, начал создавать отечественную систему рукопашного боя, впоследствии ставшую основой в подготовке войсковых разведчиков. В значительной степени этот вид создавался и формировался в Новосибирске. Ощепков не только проводил занятия, передавал свои знания сотрудникам штаба СибВО, правоохранительных органов, слушателям Пограничной школы ОГПУ, но и участвовал в реальных схватках с бандитами, вооруженными огнестрельным оружием. Ощепков бесстрашно вступал в схватку и обезвреживал преступников благодаря своим уникальным способностям и великолепным навыкам самообороны, - рассказал о легендарном человеке Александр Куланов.

Мемориальную доску торжественно открыли Александр Карелин и Александр Куланов.

Особый подарок - бюст Василия Ощепкова - в Дом офицеров был передан от Всероссийской федерации самбо.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев в поздравительной телеграмме поблагодарил всех участников создания и установки мемориальной доски за достойный знак внимания к истории уникального человека, преданного своему долгу и Родине, и пропаганду национального вида единоборств - самбо.

Фото: Константин Круглянский.

Справка «КП»

Василий Сергеевич Ощепков родился зимой 1892 года.

Выпускник Токийской православной духовной семинарии, воспитанник святого Николая Японского.

Василий Сергеевич стал первым русским выпускником Института дзюдо кокодан. Ученик создателя дзюдо Дзигиро Кано, основатель советской школы дзюдо и самбо.

Военный разведчик, один из отечественных разведчиков-нелегалов, работавших в Японии (с 1923 по 1926 год). С июня 1926 по ноябрь 1929 года жил и работал в Новосибирске.

Василий Ощепков написал первое в истории нашей армии руководство по безоружному рукопашному бою против вооруженного или безоружного противника. Методическое пособие включало в себя комплекс приемов боя без оружия, описание каждого приема было проиллюстрировано. Вел курсы для командного состава РККА. В программу занятий входили броски, удары руками и ногами, удушения, приемы защиты безоружного против вооруженного винтовкой и револьвером.

Для гражданского населения вскоре был учрежден физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». В качестве одной из норм ГТО второй ступени предусматривались приемы самозащиты для мужчин и женщин. Разрабатывать эту норму было поручено Ощепкову. Также он преподавал в Центральной высшей школе рабоче-крестьянской милиции, на различных военных и гражданских курсах. С 1 сентября 1932 года благодаря его стараниям в Государственном центральном институте физической культуры (ГЦИФК) была введена новая учебная дисциплина - дзюдо.

Первые разработки Ощепковым нового стиля борьбы датируются началом 1930-х годов. Этот стиль уже после смерти родоначальника назовут самбо.

Главной идеей было разработать систему приемов, доступных для любого желающего. Первым делом Ощепков изменил условия проведения поединка, перевел спортсменов с татами на борцовский ковер. Изменения коснулись и формы борцов: японские кимоно были заменены куртками и трусами, на ногах у спортсменов появились специальные легкие ботинки.

Работа Василия Сергеевича в Институте физкультуры дала свои результаты. Ведь именно там он имел уникальную возможность познакомиться с системами борьбы народов СССР, представители которых обучались у него на кафедре. Адаптировав все лучшее, что есть в различных видах единоборств, к нуждам солдат Красной армии, Ощепков создал новый вид спорта, в котором отечественные единоборцы являются признанными фаворитами.

1 октября 1937 года В. С. Ощепков был арестован по ложному доносу и обвинен в шпионаже в пользу Японии. Скончался Василий Ощепков в камере Бутырской тюрьмы 10 октября 1937 года - по официальной версии, от сердечного приступа. Был реабилитирован в 1957 году.