«Расцветай на Обской» – жить в ногу со временем

Новостройка «Расцветай на Обской». Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».

Удобная локация, современное архитектурное решение, функциональные планировки, небольшое количество квартир на этаже и использование качественных материалов - всё это 25-этажный трехсекционный дом комфорт-класса «Расцветай на Обской»

Один из факторов востребованности жилья ГК «Расцветай» – строительство объектов в местах с хорошей транспортной развязкой.

Новостройка «Расцветай на Обской» также не стала исключением. Удачное расположение нового объекта ГК «Расцветай» даст жителям возможность одинаково удобно добираться не только до центра города, но и до локаций, расположенных в районах Бердского шоссе и левого берега, доехать до которых можно по Бугринскому мосту. Благодаря прямому выезду на Большевистскую и Обскую до площади Ленина на машине можно без пробок доехать за 10, а до Академгородка – за 25 минут. Кроме того, вблизи две остановки общественного транспорта, откуда за 15 минут можно добраться до станции метро «Речной Вокзал».

Важное преимущество «Расцветай на Обской» в том, что новостройка расположена рядом с Михайловской набережной. Пробежки, езда на велосипедах и размеренные прогулки вдоль реки – все эти активности превратят спорт в полезную привычку и сделают образ жизни новоселов здоровым Проживание возле Оби еще приятно и тем, что жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Застройщик «Расцветай на Обской» применяет современные технологии строительства: монолит с кирпичным заполнением, отделка фасада декоративной мокрой штукатуркой и керамагранитом. Функциональные планировки в доме, которые позволят реализовать дизайн-проект любого уровня сложности. В линейке — компактные квартиры студии от 28,35 кв.м, эргономичные однокомнатные от 40,2 кв.м, удобные двухкомнатные от 47,6 кв.м и просторное трехкомнатное жилье 74,46 м2. А сбалансированная квартирография дома, всего шесть квартир на этаже, создает комфортную и удобную среду для жителей.

Сейчас на объекте в блок-секции №1 забетонировано перекрытие 10 эт.;в блок-секции №2 – бетонирование стен 11 эт.; в блок -секции №3 установка опалубки перекрытия 11 эт.;кирпичная кладка всех блок-секций. Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».

25-этажный дом «Расцветай на Обской» строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

БОльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города – Бугринский мост. К примеру, купив двухкомнатную видовую квартиру 47,6 кв.м с ежемесячным ипотечным платежом 22 649,80 руб*, новоселы смогут каждый день любоваться за красивейшими восходами и закатами, и лесными массивами левого берега.

Лаконичные формы, стильный минимализм, использование декоративной штукатурки под мрамор делают МОПы «Расцветай на Обской» эстетичными и современными. Фото предоставлено пресс-службой ГК « Расцветай».

Для того чтобы забронировать квартиру в современном многоэтажном доме «Расцветай на Обской», звоните нам по телефону +7 (383) 255-88-22 или приезжайте в офис продаж, который находится на стройплощадке.

«Расцветай на Обской»:

Офис продаж: ул. Большевистская, 32/1 (стр.)

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

гкрасцветай.рф

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