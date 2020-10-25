Страшно красивые: сибиряк делает жутких пупсов и злобные маски — их раскупают в Америке

Александр создает маски 10 лет. Фото: личный архив героя

43-летний новосибирец Александр Заречный по профессии видеомонтажер, но стал популярен по всему миру благодаря своему хобби. В его коллекции несколько пупсов с дредами и черными глазами, множество масок в стиле стимпанк — все это он создал своими руками. Сколько сибиряк зарабатывает на необычных масках и из чего их делает — в материале КП-Новосибирск.

ПЕРВАЯ МАСКА — ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ

Создавать маски Александр начал 10 лет назад. Тогда друзья пригласили мужчину на тематическую вечеринку, дресс-код — герой фильма ужасов.

— Я выбрал фильм «Восставший из ада», где главный герой Пинхэд. У него была маска, усыпанная гвоздями. Я взял пластиковую основу и налепил на нее гвозди. Получилось довольно неплохо, — рассказал КП-Новосибирск Александр Заречный.

Светильник в постапокалиптическом стиле. Фото: личный архив героя

Маска сибиряка произвела фурор, и после вечеринки сибиряку удалось ее продать за 1500 рублей. В тот момент Александр понял, что это неплохой заработок.

— Тогда я начал делать маски из подручных средств: использовал противогазы, респираторы, шланги, ненужные трубы, пластиковые основы и многое другое. Получились работы в постапокалиптическом стиле, — объясняет сибиряк.

Одна из лучших работ мастера. Фото: личный архив героя

Сибиряк творит только по настроению. Может за месяц и пять масок сделать, а иногда бывает, что ни одной. Александр изучает другие работы, и те идеи, которые ему нравятся, добавляет в свои маски. Каждое изделие создается в единственном экземпляре.

— В основном продаю свои работы в США. Там они пользуются большим спросом. К примеру, за одну прошу 250 — 300 долларов, это 20 тысяч рублей на наши деньги, — говорит Александр. — В России мой стиль не пользуется особенным спросом — только для каких-то вечеринок или съемок напрокат.

Работы сибиряка пользуются спросом за границей. Фото: личный архив героя

Одной из своих лучших работ сибиряк считает маску из рыцарского шлема. Он выкупил его у ролевика и переделал на свой манер.

ПУПС ЗА 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Кроме страшных масок, Александр создает хоррор-пупсов. Берет старых кукол, вставляет глаза, разрисовывает, делает прическу — выглядит это очень зловеще.

— В основном старых кукол приносят знакомые, чьим детям они уже не нужны. А я с ними работаю и создаю совершенно другую вещь, — объясняет Александр.

Как вам такие пупсы? Фото: личный архив героя

Таких пупсов сибиряк продает за 100 долларов (около 7 тысяч рублей).

— В России особым спросом они тоже не пользуются, — признается сибиряк. — Обычно говорят, что это извращение.

Маска чумного доктора. Фото: личный архив героя

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