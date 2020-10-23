Врач-педиатр бросила работу, чтобы лепить кукол — каждая стоит столько, сколько медик зарабатывала за месяц

Сибирячка делает кукол уже 13 лет. Фото: личный архив героя.

58-летняя Ирина Шубина открыла в своей новосибирской квартире целую мастерскую по производству авторских кукол. Женщина и лепит, и прически делает, и одежду шьет. В коллекции есть как крошечные звери, так и персонажи детских сказок. Почему сибирячка бросила работу врачом ради хобби — в материале КП-Новосибирск.

ПОДАРИЛА ДОЧКЕ КНИГУ

Увлечение куклами появилось в жизни Ирины совершенно случайно. Женщина тогда еще носила белый халат и работала педиатром в одной из новосибирских клиник.

— Дочка училась в художественной школе, и я подарила ей книгу об авторской кукле. Это был большой атлас с яркими картинками и рассказами о художниках, которые создают их. Ну и сама начала ее читать. Тут-то и поняла, что не боги горшки обжигают и это ремесло доступно всем, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Шубина.

Рукоделие спасает женщину от депрессии. Фото: личный архив героя.

Сибирячка как раз была в декрете, поэтому и решила попробовать себя в новом деле. Заказала специальную глину, мех для игрушек, краски, кисточки, лупу для прорисовки мелких деталей — и принялась творить.

— Моя самая первая кукла — Маринка. Я ее никому не отдам и не продам. Есть такое поверье, что первые работы нужно хранить в мастерской. Вот я и посадила ее на полку у себя дома, — объясняет сибирячка.

Пьеро и Мальвина. Фото: личный архив героя.

Создание миниатюрных животных, красивых девочек поглотило Ирину целиком. И когда настала пора выходить из декрета, женщина оставила старую работу и еще больше погрузилась в творческую. Куклы стали для нее спасением от депрессии.

— Несколько лет назад умер мой муж. Тогда я поняла, что создание кукол теперь не просто хобби, а заработок. Дочка завела мне «Инстаграм», начала выкладывать туда мои работы — и стали поступать заказы, — говорит Ирина.

30 ТЫСЯЧ ЗА КУКЛУ

В среднем сибирские куклы стоят от 3 до 30 тысяч рублей. Заказывают их по разным поводам. Кто в частную коллекцию, кто в подарок для близкого человека в качестве сувенира.

— Я и леплю сама, и в парикмахера играю, когда прически куклам создаю. Перевоплощаюсь потом в швею и сама крою наряды. Это очень кропотливая работа, — продолжает женщина. — В Новосибирске это особым спросом не пользуется. В основном заказывают в Москву, Америку, Германию и Израиль.

Ирина ездит со своими куклами на выставки. Фото: личный архив героя.

На создание малышек у Ирины уходит разное время. Иногда — месяц, а бывает, игрушка рождается всего за несколько дней.

— Самая маленькая кукла была ростом 8 сантиметров. Она должна была украсить чей-то кукольный домик. Для таких случаев у меня есть лупа, под которой я расписываю свои творения, — признается женщина.

Кукол заказывают в свои коллекции из-за рубежа. Фото: личный архив героя.

Благодаря этому увлечению у Ирины сбылось еще одно желание — о путешествиях. Она участвовала в заграничных выставках и там ее старания оценили по достоинству.

Сибирячка надеется, что очень скоро пандемия коронавируса закончится, тогда снова можно будет путешествовать вместе с куклами по миру.

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