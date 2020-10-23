Вороненка Карена с одной лапкой привезут через полстраны в Новосибирск

Ванночки помогают ворону. Фото: личный архив героя

Сибирские ветеринары будут спасать вороненка Карена из Нижнего Новгорода. У малыша нет одной лапки, из-за этого он может погибнуть. Как смогут помочь в сибирской клинике — в материале КП-Новосибирск.

У малыша нет лапки. Фото:личный архив героя

«ХУДОЙ, КРЫЛЬЯ В РАНАХ»

Вороненок Карен появился в центре реабилитации «Бездомыш» в Нижнем Новгороде летом: беспомощного птенца нашли в кустах местные жители. Новгородцы тут же связались с хозяйкой центра, и она взяла вороненка под свое крыло.

— Нам его привезли в плохом состоянии. Он был худой, крылья были в непонятных ранах. Самое страшное, что вороненок без лапы, а вторая будто недоразвитая, ему тяжело на нее опираться, — рассказала КП-Новосибирск Алина Токман, хозяйка центра реабилитации «Бездомыш».

Карен активно набирает вес. Фото:личный архив героя

Женщина повезла птенца к ветеринарам. Врачи прописали лечебные ванночки, чтобы с ран на здоровой лапке отходили корочки, и витамины, чтобы малыш быстрее приходил в себя, шел на поправку.

— Врачи осмотрели культю и сказали, что нужно ставить протез, иначе Карен может погибнуть. Проблемы будут из-за того, что нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно, — добавляет женщина.

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Алина проконсультировалась у местных ветеринаров, но они, к сожалению, не смогут изготовить нужный протез. Однако посоветовали обратиться к Сергею Горшкову, ветеринарному врачу из Новосибирска. Сибиряк прославился по всей России установкой протезов для кошек и готов помочь Карену.

Вороненка будут лечить в Новосибирске. Фото:личный архив героя

— Чтобы была ясна вся картина, нужно владеть исходными данными. Важно знать, какого размера пациент, каков диаметр кости — тогда будет понятно, какую именно помощь сможем оказать. Это будет либо внутренний протез, либо внешний. Только медлить нельзя, иначе все может печально закончиться, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Горшков.

Карен уже идет на поправку. Единственная лапка заживает, птенчик даже пытается на ней прыгать. Есть еще одна проблема — из-за поврежденных крыльев взлететь малыш никогда не сможет. Вороненок стал совсем ручным и с большим удовольствием идет к своим новым хозяевам, чтобы его погладили. А волонтеры думают, как преодолеть 2 тысячи километров с раненой птицей.

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