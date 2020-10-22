Почтальон украла 872 тысячи рублей и проиграла их в онлайн-казино

Воровку уже поймали и дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летняя жительница Пурово ограбила почту, на которой сама и работала почтальоном, почти на 900 тысяч рублей. Семь месяцев она выносила деньги со своего рабочего места, и никто этого не замечал. Начальство обнаружило недостачу только в мае 2020 года. Зачем она ввязалась в эту аферу, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

ЧП произошло в поселке Пурово Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 28-летняя София* попала в игровую зависимость еще в ноябре прошлого года, поверив рекламе в телевизоре. Женщина стала посточянно ставить деньги в онлайн-казино.

— Она брала деньги из кассы, потом ччерез банкомат зачисляла украденное на свою банковскую карту, — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Видимо, игроманка не собиралась возвращать деньги до тех пор, пока ей не улыбнется настоящая фортуна. С каждым разом ставки росли, а удача проходила мимо далекого поселка. Время шло, а долг все накапливался и накапливался. Когда начальство обнаружило недостачу, то цифра убытка составила 872 тысячи рублей.

«Комсомолка» пыталась связаться с местными жителями, которые могли бы знать воровку, но они лишь сказали, что женщина особо не примельалась.

— Там сотрудники на этой почте чуть ли не каждый месяц меняются, всех и не запомнишь, — говорят жители поселка.

Начальник почты покрывать кражу из кассы не стал. Полицейские быстро установили преступницу и она во всем призналась.

— По данному факту следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району было возбуждено и расследовано уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере», — рассказали в пресс-службе МВД.

Теперь делом любительницы азартных игр займется суд. Здесь ставки делать можно лишь на реальное или условное наказание воровки. Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Плюс к этому придется еще и штраф выплатить в размере до 200 тысяч рублей.

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