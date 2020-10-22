«Спалила дом, отравила детей водкой»: брошенная сибирячка мстит многодетной матери-разлучнице

Во время пожара, к счастью, детей дома не было. Фото: предоставлено героиней публикации.

Доярка Тамара Жнец* и Александр Гурьев* переехали в село Мосты в 2015 году, но на новом месте жизнь не заладилась. Вскоре их отношения распались: Александр ушел от пьющей женщины к многодетной матери Галине. Пара завела еще троих детей, а брошенная доярка меняла ухажеров. Однако ревность Тамары никуда не делась, и женщина начала мстить семье бывшего жениха — решила спалить дом родственницы своей соперницы.

— Подсудимая не раз обещала сжечь дом многодетной матери, но ее угрозы никто не воспринимал всерьез. Во время застолья гражданка покинула свой дом и направилась к соседке, где подожгла спичками плед и дала ему разгореться. Пожар полностью уничтожил дом, документы и личные вещи. Предварительный ущерб составил полмиллиона рублей, — сообщил помощник прокурора Искитимского района Сергей Сердюков.

Следователи подтвердили: мотивом стала ревность Тамары к жене бывшего мужа — Галине Гурьевой. Так Тамара пыталась запугать многодетную мать и заявить о серьезности своих намерений.

— Моя сестра Анна* страдает глухотой. Хорошо, что ее не оказалось дома. Дети тоже были у бабушки. Просто чудо, что никто не пострадал. А ведь это уже второй суд для Татьяны: в апреле 2020 года она моих младших детей споила, у Ани тоже дочка отравилась. Старший ребенок еще только в пятый класс пошел… Как можно было так поступить? Спасли врачи в реанимации — делали детям промывание желудков, — рассказала КП-Новосибирск многодетная мать Галина Гурьева.

Сибирячка утверждает, что буйная доярка не дает ее семье спокойно жить. Пять лет прошло, а она до сих пор не смогла простить мужчину.

Ущерб составил полмиллиона, но поджигательница даже не признала вину.Фото: предоставлены Галиной Гурьевой

Но есть и другая версия произошедшего. Некоторые сельчане считают, что дом сестры многодетной матери — Анны — Тамара поджигала якобы в отместку за обиженного родственника.

— Родной брат Тамары Жнец жил с Анной, мог поднять руку на женщину-инвалида. За маму вступился 18-летний сын и прогнал ухажера из дома. Тот пожаловался доярке, и Тамара решила отомстить за обиду младшего брата. Еще бы, ведь почти глухая Анна является родственницей той самой Галины, которая увела у нее мужа, — говорят местные.

Теперь сестра-инвалид осталась без жилья и вынуждена жить с двумя малолетними детьми в полуразвалившемся доме. Местные жители утверждают, что доярка продолжает угрожать женщине-инвалиду, но та ее даже не слышит — вместе с домом сгорел единственный слуховой аппарат.

— С Тамарой говорить бесполезно, у нее ни копейки за душой. Эту мстительную девку, бывало, и били, а ей все нипочем. Она каждый раз зарплату прогуливает и за сгоревший дом ничего не отдаст. Суд пройдет, а толку не будет, — считает многодетная мать Галина Гурьева.

Комментарий юриста

«ДОЛГ ПЕРЕЙДЕТ НА НАСЛЕДНИКОВ»

Новосибирские юристы советуют дождаться решения суда, который определит размер ущерба и назначит выплату.

— В отсутствие имущества и доходов взыскание, увы, невозможно. Однако даже в случае возвращения исполнительного листа на этом основании возможно его повторное предъявление и индексация долга. Вплоть до того, что этот долг перейдет на наследников, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев.

* Имена изменены.

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