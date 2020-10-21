Расчлененка, оргии в песочнице и детская комната милиции: в Новосибирске показали «Мультики» для взрослых

Жанр ужасов очень нехарактерен для театра, в этом и уникальность спектакля.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Молодежный «Первый театр» презентовал в Новосибирске провокационный спектакль «Мультики» по одноименному роману Михаила Елизарова. Актеры рассказали страшную сказку о поколении 1980-х годов: как молодая шпана хулиганила и развлекалась на детской площадке, матеря милиционеров, а школьницы ходили «по рукам», как хромой семиклассник Алеша убил и расчленил свою возлюбленную и ее парня. Правда это или видения главного героя Германа, автор романа и режиссер спектакля оставили решать зрителям.
В спектакле показали гипертрофированный быт компании гопников 80-х: секс, насилие, алкоголь.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Премьера прошла в лофт-парке «Подземка» — подземной станции депо, что дополняло жуткую атмосферу на сцене. Действие происходит в постперестроечный период — 1980-1990-е годы. Как отмечают авторы спектакля, этот период показан лишь стилистически, через призму современного представления о тех годах. По сюжету, молодая шпана хулиганит и грабит прохожих. В компанию удачно вписался главный герой Герман, недавно переехавший в город из глубинки. Он отличается от всех остальных, хотя старается влиться в «коллектив». Когда Герман попадает в комнату милиции во время облавы, история о его трудном детстве трансформируется в метафизический кошмар, уходящий вглубь времени.
По сюжету, у матери этой разгульной девицы больное сердце — и хорошо, что она не знает, как дочь проводит время.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сам спектакль в полной мере оправдывает возрастное ограничение 18+. Зрителям показали на сцене гипертрофированный быт компании гопников конца 1980-х: беспорядочный секс, алкоголь, насилие, беспредел. Хулиганы устраивали «оргии» прямо в детской песочнице, развращенные девочки, чтобы «срубить лавэ», ходили по залу — распахивали перед зрителями куртки и показывали грудь (спойлер: нарисованную).
Главный герой Герман сумел вписаться в новую для себя компанию гопников.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пожалуй, одна из самых страшных сцен — когда хромой семиклассник Алеша, который был изгоем в школе, изучил анатомию человека и начал убивать своих обидчиков: девочку, в которую был влюблен, и ее парня, который задирал Алешу больше других. Трупы Алёша «расчленял» и демонстрировал зрителям.
Действие в спектакле сопровождалось мистической клоунадой: по сути это жуткая сказка про хулиганов, в которую не можешь поверить до конца. Команда постановщиков и мастеров света создала сюрреалистический мир кошмарной реальности и мир кошмаров трансформирующегося пространства, сравнимый с произведениями Кинга.
Алкоголь в то время пили всякий.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Роман начинается, как реалистичная история. А во второй части романа реализм превращается в фантастическую историю с ненастоящими людьми из разряда фантастики и фильмов ужасов, — пояснил КП-Новосибирск режиссер Георгий Сурков из Латвии. — Главный герой Герман — единственное связующее звено между реальным и параллельным мирами. Ужасы, кстати, — вообще нечастый жанр для театра. Мы искали способ, как передать это ощущение от романа. Проза ведь существует по таким законам, которые сложно передать в театре. Получилась скорее комедия с элементами ужасов. Целевая аудитория спектакля 18+. Я думаю, что наши зрители — это люди молодого и среднего возраста. Старшее поколение может смутить и эстетика, и сюжет, и неопределенность в финале.
Мелкая шпана ничего не боялась и посылала милиционеров на три буквы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Главного героя сыграл актер Максим Кудрявцев. Всего в спектакле задействованы 15 актеров. Удивительно, но такой серьезный и непростой спектакль они поставили всего за один месяц.
— Репетиций было крайне мало. Спектакль мы сделали за месяц — это нестандартная ситуация. У нас не раз переносились репетиции из-за коронавируса, — отметил режиссер. — Обычно в начале спектаклю всегда предшествует длительный застойный период, когда мы разбираем материал, анализируем персонажей, а потом начинаем уже заниматься спектаклем. Здесь все было наоборот: сначала мы создали форму для спектакля, а потом погрузились в смысл. Для меня это было нечто новое в моей практике. Все сложности заключались в недостатке времени.
А ведь он ей просто поправлял бантик.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Зрители остались под впечатлением от увиденного. Многие уже знакомы с творчеством Елизарова и читали роман «Мультики».
— Я читал роман. Скажу, что сыграли достаточно близко к тексту, — резюмировал один из зрителей Денис Иванов. — Минус таких спектаклей — что человек, не читавший произведение, не всегда понимает, о чем идет речь. Здесь как раз тот случай, что даже не читая книгу, можно понять, в чем суть. Здесь нет мата ради мата и чернухи ради чернухи. Откровенные сцены — не пошлые. Все вполне гармонично.
Милиционеры задержали Германа.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Светлана Иванова поддержала супруга, хотя сам роман еще не успела прочитать.
— Обычно мат и тема секса шокирует на сцене, но здесь не шокировало, — сказала она. — Именно эту книгу не читала, зато слушала «Библиотекарь» Елизарова. И хочу сказать, что елизаровское настроение ребята передали. Они не испортили ничего, «в яблочко» попали.
В детской комнате милиции с Германом начали происходить жуткие видения. «Мультики».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сибирячка Нелля Лябах вышла из зала в приподнятом настроении. Перед спектаклем ее смущало на афише, что будут манекены, которых она боится. Оказалось, что спектакль совсем не страшный, а даже поучительный.
Герман узнал страшную историю про мальчика Алешу, который убил своих обидчиков в школе.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Это очень круто! Было необычно. Я у «Первого театра» видела большинство спектаклей. Но этот — самый треш! — поделилась впечатлениями Нелля. — Я сидела и думала: а что, реально так можно? Но при этом, несмотря на этот треш, спектакль побуждает задуматься о многом — например, о том, что каждый поступок имеет последствия. Некоторые сцены были слишком откровенны, но это прикольно. Что касается «расчлененки», поскольку это были манекены, я воспринимала образно — жути не нагоняло. Хотя, у меня фобия — я боюсь манекенов — но они были далеко от меня.
Возможно, все произошедшее привиделось Герману во время приступа эпилепсии.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В конце спектакля все актеры вышли на сцену к зрителям и рассказали о своем представлении, что же произошло на самом деле. Впрочем, вопрос так и остался открытым.
— В «Мультиках» сошлись две важные для меня категории: пацанский мир и преувеличенно художественная реальность, — рассказал Георгий Сурков. — Мне интересно то, как реалистичный, физиологический текст вдруг оборачивается фантастической реальностью. Как мир подворотни становится мистическим образом СССР. Это соединение документа и условности в жестком пространстве мужской среды — предмет моего режиссерского исследования. И я считаю, что современный театр не должен убеждать зрителя в какой-то единой мысли, чтобы все поняли одно и то же. А наоборот, давать больше информации для размышления и собственных выводов.
Выводы после «Мультиков» каждый зритель делает для себя сам.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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