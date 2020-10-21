Ученые изобрели «умный» сухпаек для моряков, который поможет выжить при кораблекрушении

Первыми робинзонами стали грызуны. Фото: Алексей БЫЧКОВ.

Сибирские химики разработали особые галеты для военных, потерпевших кораблекрушение. В их состав входят горох, много белков и простые углеводы. По задумке ученых, такой рацион сохранит силы моряков до прибытия помощи. Чем хороши новосибирские галеты — в материале КП-Новосибирск.

ЧЕМ ПРЕЖНИЙ РАЦИОН НЕ УГОДИЛ?

Аварийные брикеты, которыми в обязательном порядке укомплектованы спасательные шлюпки морских судов, разрабатывают по всему миру. Но к ним есть одно нарекание.

— Все существующие на сегодняшний день аварийные рационы несовершенны, — объяснил КП-Новосибирск старший научный сотрудник Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Алексей Бычков. — Соотношение белков и углеводов в них не сбалансировано. Кроме того, для усвоения требуется много воды, которую вынужден тратить терпящий бедствие организм.

Сибирские ученые это учли, поэтому в качестве основного компонента для новой разработки аварийного рациона взяли горох — ценный источник растительного белка. Добавили лук, муку, витамины и пальмовое масло. Все ингредиенты измельчили и отправили на гидролиз (это химическая реакция взаимодействия вещества с водой, при которой происходит образование новых соединений - прим.ред.).

— Получился состав, где сложные молекулы уже связаны водой и расщеплены на более простые. А чем проще, тем легче для ослабленного жаждой человека, — рассказал Алексей Бычков. — Таким образом, организм получит белки, жиры, углеводы в расщепленном виде, при этом не тратя энергию и, самое главное, воду на их расщепление.

Есть еще один важный фактор — срок хранения. Эту проблему решает пальмовое масло. Ученые пришли к выводу, что именно оно увеличивает срок годности продукта.

В составе аварийного рациона преобладает горох. Фото: Алексей БЫЧКОВ.

ПО ВКУСУ НАПОМИНАЮТ ГОРОХОВУЮ КАШУ

Когда корабль терпит бедствие, тут не до гурманских изысков. Вот и галеты трудно назвать лакомством: сибирский сухпаек по вкусу напоминает гороховую кашу. Но сами моряки не против — это далеко не худший вкус для запасов на случай ЧП.

— Однажды я пробовал аварийный рацион со вкусом овсянки — похоже на прессованную муку, — говорит капитан 3-го ранга, командир радиотехнической боевой части Северного флота Евгений Бобровский. — А вообще спасательные шлюпки укомплектованы аварийным рационом на определенное количество человек. Так, например, есть запас воды из расчета пол-литра на человека на трое суток. И вот теперь представьте, что во время кораблекрушения в шлюпке могут оказаться не 10 моряков, а гораздо больше, а рацион рассчитан только на 10 человек. Вот тогда каждый глоток пресной жидкости на вес золота. И если новосибирские специалисты придумали, как с помощью галет сэкономить количество воды без ущерба для организма, то это дополнительный шанс к спасению.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РОБИНЗОНЫ

Первыми испытателями аварийного рациона по традиции стали лабораторные мыши. Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока выделил ученым четыре группы грызунов черного окраса — всех рассадили по разным «шлюпкам».

Подопытные первой группы питались обычным кормом, второй — грызли рацион, которым укомплектованы спасательные шлюпки моряков сейчас, третьей — употребляли сибирский рацион, но без гидролиза (то есть обычную сухую галету), а вот четвертой — аварийный рацион, в котором сложные молекулы уже связаны водой и расщеплены на более простые.

Все мыши были ограничены в пресной воде, им давали лишь 30 процентов дневной нормы жидкости. Хвостатые робинзоны очень быстро начали испытывать жажду.

— Мы ежедневно взвешивали животных и остатки несъеденного корма. Через 72 часа для оценки поведения отчаяния провели тест «подвешивание за хвост», — описывает эксперимент ученый Алексей Бычков. — Всем мышам было очень плохо.

Но четвертая «шлюпка» надежды специалистов оправдала. Безусловно, за две недели грызуны исхудали и потеряли активность, но выжили. Более того, анализ их крови показал, что она не стала вязкой, а значит, организм сумел сохранить жидкость.

— У тех мышей, чья формула крови оказалась лучше, будет легче проходить процесс реабилитации. Применимо к людям можно сказать, что это исключает процесс тромбообразования и вероятность фатальных изменений в организме, — добавил Бычков.

Уйдут ли гороховые рационы в большое плавание, теперь зависит от инвесторов. Одна крупная организация уже начала проявлять интерес к сибирской разработке. Что это за фирма, химики не разглашают.

— Наша галета может пригодиться не только военным и морякам, — считает Алексей Бычков. — Такой рацион может быть использован спасателями, туристами, охотниками и рыбаками в любой ситуации, когда есть необходимость выживать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru