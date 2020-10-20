«Дети, простите»: сибирячка покончила с собой, а ее трехмесячная дочка несколько дней умирала от холода

Многодетная мать своей предсмертной запиской никак не спасла жизнь дочери. Фото: vk.com.

Трагедия случилась в Барабинском районе, когда многодетная мать Светлана Дмитриева* решила уйти из жизни. В предсмертной записке 28-летняя сибирячка написала всего несколько слов: «Дети, простите, я вас воспитать не смогла, не бросайте Настю*».

— Женщина сама воспитывалась в интернате при живой матери. У Светланы есть более старшие дети, их четверо, которых забрала опека. Она в то время была еще беременная, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — А когда родила, за ней не наблюдали и малышку не изъяли. Надо было сразу определять девочку в нормальные условия, понятно же было, что плохая она мать.

Крошечная трехмесячная девочка после самоубийства матери осталась в частном доме одна. Уже через несколько часов малышка начала плакать от голода и холода, но за ней никто не приходил.

Соседи только через неделю заметили, что женщина не выходит из дома и печь не топится, хотя на улице заметно похолодало. Постучали в дверь, а в ответ — тишина. Когда зашли в жилище, то застыли от ужаса. Спасать было уже некого.

Эксперты сейчас устанавливают точную дату и причину смерти матери и ребенка. Но, судя по записке, понятно, что малышку женщина не убивала. Ребенок погиб от переохлаждения и голода.

— В рамках проводимой доследственной проверки следователями СКР были выделены материалы в отношении сотрудников отдела опеки и попечительства администрации Барабинского района по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность», — прокомментировала помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям.

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